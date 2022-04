V bratislavskej Inchebe štartuje trojica výstav

dnes 9:01 -

Nové trendy v gastronómii, zaujímavé turistické destinácie a k tomu prehliadku všetkých foriem mobility na konci apríla prinesú do bratislavskej Incheby veľtrhy cestovného ruchu a gastronómie ITF Slovakiatour a Danubius Gastro. Tento rok sa 28. apríla až 1. mája budú konať spoločne s Autosalonom.

Ako ďalej informovala Martina Macková, hovorkyňa akciovej spoločnosti Incheba, prierez možnosťami prepravy a elektromobility prinesie tradičný bratislavský Autosalon. V tomto roku nebude zameraný len na automobily ako produkt, ale aj na služby, ktoré s automobilmi a mobilitou súvisia. V prvý deň Autosalonu, 28. apríla, sa o 12.30 h uskutoční konferencia na tému vodíkových technológií v doprave.

Veľtrh ITF Slovakiatour má podľa nej v tomto roku dvoch partnerov – národnú organizáciu na podporu a propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel a Košický samosprávny kraj v spolupráci s Košice Región Turizmus. Na veľtrhu bude mať silné zastúpenie susedná Česká republika, a to prostredníctvom viacerých krajov (Plzenský, Moravsko-sliezsky, Stredočeský, Juhočeský a Zlínsky). Zo susedných krajín sa návštevníkom predstaví Rakúsko.

Veľtrh Danubius Gastro je podľa hovorkyne dlhodobo dôležitou platformou na prezentáciu trendov a noviniek v segmente gastronómie. Hoci ten bol výrazne zasiahnutý pandémiou nového koronavírusu, návštevníci sa opäť môžu tešiť na ponuku menších spoločností a živnostníkov, ako aj významných značiek.

Macková dodala, že podujatia Autosalon, ITF Slovakiatour a Danubius Gastro sú pre verejnosť otvorené od 28. apríla do 1. mája každý deň od 9.00 do 18.00 h, v nedeľu do 17.00 h.