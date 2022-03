Program predsedu vlády SR Eduarda Hegera

dnes 12:16 -

Predseda vlády SR Eduard Heger sa stretne so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom dnes, v stredu 16. marca o 19.00 h v priestoroch Úradu vlády SR, Námestie slobody 1 v Bratislave.

Hlavnými témami rokovania budú aktuálna situácia na Ukrajine a energetika.

Na úvod stretnutia je naplánovaný fototermín vo foyeri historickej budovy ÚV SR.

Tlačové vyhlásenie pre médiá sa uskutoční v Zrkadlovej sále. Zabezpečené je simultánne tlmočenie. Vstup novinárov do priestorov ÚV SR je do 18.30 h. Tlačový a informačný odbor ÚV SR žiada novinárov, ktorí majú záujem o monitorovanie podujatia, aby sa akreditovali dnes, v stredu 16. marca do 14.00 h na mailovú adresu tlacovyodbor@vlada.gov.sk

Vstup pre novinárov je cez hlavný vchod z Námestia slobody.

TASR o tom dnes informovali z tlačového a informačného odboru ÚV SR.