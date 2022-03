dnes 8:01 -

Ceny ropy vo štvrtok vzrástli po prudkom poklese v predchádzajúcom dni. Obchodníci na trhu teraz zvažujú, či hlavní producenti zvýšia ponuku, aby pomohli zaplniť medzeru po výpadku ropy z Ruska v dôsledku sankcií za jeho inváziu na Ukrajinu.

Neistota v otázke náhrady dodávok ropy od druhého najväčšieho svetového exportéra Ruska pri napätej situácii na trhu hnala ceny komodity nahor. Ale po vyhlásení veľvyslanca Spojených arabských emirátov (SAE) v USA, že jeho krajina bude povzbudzovať ropný kartel OPEC, aby zvážil vyššiu produkciu s cieľom vyplniť medzeru v zásobovaní v dôsledku sankcií voči Rusku, zamierili ceny ropy v stredu (9. 3.) nadol.

No zatiaľ čo SAE a Saudská Arábia majú voľné kapacity, niektorí ďalší producenti majú problémy plniť už svoje terajšie ťažobné ciele pre nedostatočné investície do infraštruktúry v uplynulých rokoch. To obmedzí ich schopnosť ešte viac zvýšiť ťažbu.

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s aprílovým kontraktom sa vo štvrtok o 7.23 h SEČ predával po 109,39 USD (99,51 eura). To bolo o 69 centov alebo 0,63 % viac ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.

Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 1,56 USD alebo 1,40 % na 112,70 USD za barel.