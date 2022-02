Japonsko ponúklo časť z importu LNG Európe

dnes 12:03 -

Japonsko ponúklo časť zo svojho importu skvapalneného zemného plynu (LNG) Európe, ktorá má obavy z prerušenia dodávok ruského plynu pre napätie v súvislosti s možnou inváziou ruských vojsk na Ukrajinu. Informáciu zverejnila TASR na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na japonského ministra obchodu.

Koiči Hagiuda uviedol, že súkromné japonské firmy už odklonili do Európy viaceré dodávky plynu, odmietol však poskytnúť podrobnosti o počte lodí alebo množstve LNG.

Ďalšie lode by mali zamieriť do Európy v marci, ale tieto dodávky budú závisieť od zabezpečenia domáceho dopytu v Japonsku, povedal minister novinárom.

Obavy, že prípadný konflikt na Ukrajine môže spôsobiť energetickú krízu v Európe, ktorá je silne závislá od ruského plynu, sa zvyšujú. Hagiuda poznamenal, že dostal žiadosti od veľvyslancov USA a Európskej únie (EÚ) o pomoc s dodávkami. Vláda v Tokiu informovala USA aj EÚ, že jej spolupráca v tomto smere sa uskutoční len v rozsahu, ktorý neovplyvní japonské dodávky elektriny a plynu.

Japonsko bolo do minulého roka najväčším svetovým dovozcom LNG a je veľmi závislé od tohto zdroja energie. Predbežné výpočty naznačujú, že nemusí mať veľa plynu nazvyš, keďže v niektorých častiach krajiny rekordne sneží a zásoby komodity sú nízke.

Predstaviteľ ministerstva obchodu uviedol, že japonské plynárenské spoločnosti dostanú za palivo trhovú cenu.

Podľa analytikov je nepravdepodobné, že by Rusko úplne zastavilo dodávky plynu do Európy v prípade konfliktu a japonské rezervy pravdepodobne nebudú postačovať na pokrytie výpadku, ak by to Moskva urobila.

Ponuka Tokia je tak vnímaná ako symbolická a prichádza v čase "frenetických diplomatických manévrov v snahe zmierniť napätie s Ruskom v súvislosti s Ukrajinou".

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok (8. 2.) povedal, že po dvoch dňoch rokovaní v Kyjeve a Moskve vidí cestu vpred. Diskutovalo sa o možnom samite, na ktorom by sa stretli lídri Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka.

Ruský prezident Vladimir Putin požaduje rozsiahle bezpečnostné záruky zo strany NATO a USA vrátane zákazu vstupu Ukrajiny do vojenskej aliancie.

Nemecký kancelár Olaf Scholz v utorok podporil hrozbu amerického prezidenta Joea Bidena, že kontroverzný plynovod Nord Stream 2 nedostane zelenú, ak Rusko napadne Ukrajinu.