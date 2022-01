Návod, ako presunúť úspory v II. pilieri

Zdroj: Swiss Life Select

„Celé nové príspevky môžete presmerovať do negarantovaného fondu. Slovíčko „celé“ uvádzame preto, lebo aj keď je možné nastaviť pomer medzi garantovaným a negarantovaným fondom (iba táto kombinácia je možná, upravuje to zákon), pri pravidelných príspevkoch je z dlhodobého horizontu výhodnejšie byť v negarantovanom fonde,“ uvádza Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.



Majetok sa dá tiež presunúť celý do negarantovaného fondu, avšak je to pomerne rizikové. Kým pri pravidelných príspevkoch sa využíva priemerovanie nákupných cien (postupné investovanie pri rôznych cenách), pri jednorazovom presune je potrebné načasovať ho na ideálnu cenu. To je náročné až nemožné. Preto odborníci odporúčajú presúvať majetok postupne.



Informujte sa u správcu, či je možné nastaviť automatické presúvanie.



Postupné presúvanie znamená, že presun rozložíte v čase. „Áno, vyžaduje si to od vás viacnásobnú aktivitu, ale zase na druhej strane, berte to ako dôsledok zanedbania doterajšej starostlivosti o dôchodkové úspory. Pri nastavení pomeru medzi garantovaným a negarantovaným fondom tak postupne budete meniť pomer zo 100 : 0 až na požadovaný pomer, napríklad 0 : 100. Úpravu pomeru v prospech negarantovaného fondu môžete robiť postupne každý týždeň, mesiac, štvrťrok či polrok (len na to nezabudnite!),“ radí Pavel Škriniar.

Dôležitá informácia: presuny a zmeny nie sú spoplatnené. Nemusíte sa teda obávať, že za každú zmenu niečo zaplatíte. Platí sa iba za zmenu dôchodkového správcu v prípade, že by ste ho menili častejšie ako raz za rok.

Ako na to?

Keďže máte výpis, viete, koho stránku navštíviť. Na výber je:

Ak žiadny výpis z neznámeho dôvodu nemáte a nemáte ani potuchy, kde máte dôchodkové úspory, nemusíte sa strachovať. Bude vás to stáť pár telefonátov na infolinku alebo návštevu obchodného miesta spoločnosti. Zavolajte a zistite si, či ste ich klientom v rámci druhého piliera. Ak vám to odmietnu po telefóne povedať, lebo je potrebná autorizácia, navštívte ich obchodné miesto. Tam sa stačí preukázať preukazom totožnosti.

Infolinky, obchodných miest je veľa, nájdete ich na internetovej stránke.

Ak ste na stránke správcu, hľadajte prihlásenie do klientskej zóny. Potrebujete prihlasovací login a heslo. Login býva číslo zmluvy, rodné číslo alebo iný identifikátor. V prípade, že neviete login, kontaktujte správcu cez infolinku, ak neviete heslo, stránky ponúkajú možnosť zistiť ho cez „Zabudol som heslo“. V prípade, že ste za posledné roky menili niektorý zo svojich kontaktných údajov, neostáva vám nič iné, ako navštíviť obchodné zastúpenie a požiadať o ich zmenu. Po prihlásení sa do osobnej zóny hľadajte niečo v zmysle „fondy“ a potom „zmeny“. Každý správca má stránku inak nastavenú a s iným názvoslovím, no sú intuitívne a prehľadné.

„Ak by ste si napriek tomu nevedeli dať rady, dobrý finančný sprostredkovateľ, s licenciou na starobné dôchodkové sporenie od Národnej banky Slovenska, vám určite rád pomôže,“ uzatvára Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.