Produkcia ropy v Rusku v roku 2021 vzrástla

dnes 14:16 -

Produkcia ropy v Rusku vzrástla v minulom roku o viac než 2 %. Do veľkej miery k tomu prispela dohoda v rámci zoskupenia ropných producentov OPEC+ o zmiernení pôvodného programu o obmedzovaní ťažby. Poukázali na to údaje ruského ministerstva energetiky.

Produkcia ropy a plynového kondenzátu dosiahla v Rusku v minulom roku 10,52 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov), uviedla to v nedeľu agentúra Reuters na základe svojich výpočtov. Vychádzala pritom z údajov ministerstva energetiky, ktoré zverejnila ruská agentúra Interfax. V roku 2020 dosiahla produkcia 10,27 milióna barelov denne.

V prepočte na tony dosiahla produkcia v Rusku vlani 524,05 milióna oproti 512,68 milióna ton v roku 2020. Napriek rastu však bola ťažba ropy a plynového kondenzátu stále výrazne pod postsovietskym maximom z roku 2019, v ktorom dosiahla 560,2 milióna ton alebo 11,25 milióna barelov/deň.

Vývoz ropy do krajín mimo bývalého Sovietskeho zväzu však v minulom roku klesol. Podľa údajov Interfaxu dosiahol 214,4 milióna ton, čo v porovnaní s rokom 2020 predstavuje pokles o 2,2 %.

Podpredseda ruskej vlády a minister energetiky Alexander Novak predpokladá, že produkcia ropy v Rusku bude pokračovať v raste. V tomto roku by mala vzrásť na 540 až 560 miliónov ton (10,8 až 11,2 milióna barelov/deň) a v roku 2023 na 542 až 562 miliónov ton. Zároveň dodal, že ťažba ropy v krajine by sa mala vrátiť na predpandemickú úroveň do mája tohto roka, o čom však niektorí analytici pochybujú.