Inflačná špirála by Európe hroziť nemala

Európe by nemala hroziť inflačná špirála, keďže sa očakáva, že súčasný prudký rast cien energií by sa na budúci rok mal zmierniť a trh práce stagnuje. Uviedol to šéf oddelenia Medzinárodného menového fondu (MMF) pre Európu Alfred Kammer.

"V tejto fáze inflačnú špirálu v Európe neočakávame," povedal Kammer pre médiá. "Vysoká inflácia, ktorej sme svedkami, je dôsledkom zvýšenia cien energií, pričom očakávame, že tento problém začne v budúcom roku ustupovať," dodal.

Čo sa týka nesúladu medzi ponukou a dopytom na trhu s energiami, jedným z dôvodov je podľa Kammera opätovný nástup ekonomickej aktivity po uvoľnení protipandemických opatrení. K ďalším faktorom patrí počasie.

Kammer sa vyjadril aj k inflácii v eurozóne a jej zrýchľovaniu. Ako povedal, rýchlejší rast spotrebiteľských cien v menovom bloku sa zatiaľ nepremietol do ďalšieho zvyšovania platov, čiastočne pre stagnáciu trhu práce. Ako dodal, počet odpracovaných hodín v eurozóne je stále o 3 % nižší než v období pred nástupom pandémie. A v prípade, že by sa obavy z inflácie začali zvyšovať, Európska centrálna banka (ECB) je schopná reagovať, aby situáciu dostala pod kontrolu, dodal Kammer.