4 veci, ktoré sa pre investorov nikdy nezmenia

Možno ste videli film Vlk z Wall Street, kde sa Di Caprio tak krásne ujal role stvárniť Jordana Belforta. A hoci leitmotivom filmu sú podvody s cennými papirmi a korupcia na Wall Street v 90-tych rokoch, nás teraz skôr zaujíma, ako to vyzeralo v tom čase, keď sa drobní investor rozhodol vložiť svoje peniaze na finančný trh. S najväčšou pravdepodobnosťou musel ísť autom do kamennej kancelárie, aby sa stretol s maklérom, aj keď, mnohé sa dalo dohodnúť aj cez telefón. Potom musel vyplniť určité papiere na nákup výrazne obmedzeného počtu daňovo neefektívnych investičných fondov alebo jednotlivých akcií. Tieto cenné papiere často vyžadovali počiatočný poplatok pri nákupe v rozmedzí 5 % až 10 %. Vypísal sa šek na financovanie účtu, pričom celý proces trval aj niekoľko dní, kým sa vybavili všetky formality. Ak chcel ščlovek nejakú zmenu vo svojich fondoch, musel požiadať niekoho na telefóne, aby to urobil za neho. Ak chcel na svoj účet pridať peniaze, musel opäť vyplniť ďalšie papiere a vypísať ďalší šek.



Tak to chodilo v USA v minulom storočí. A teraz sa pozrime, ako to robia začínajúci investori dnes. Stiahnu si aplikáciu do telefónu, prepoja svoj bankový účet prihlásením sa na on-line portál, a môžu e začať obchodovať v priebehu niekoľkých minút. Obchodovanie je bezplatné a umožňuje okamžite použiť maržu, nakupovať a predávať cenné papiere, ETF, jednotlivé akcie, investičné fondy a kryptomeny jediným kliknutím. Budúce príspevky a alokácie investícií je možné automatizovať, bez pohnutia prstom. Zmeny v portfóliu je možné dosiahnuť prejdením prstom po telefóne. Ak nechcete, v žiadnej z týchto transakcií nemusí zasahovať človek.





Investičné prostredie sa za posledné štyri desaťročia zmenilo niekoľkými spôsobmi. Investori majú viac investičných možností, zmizli prekážky vstupu pre investovanie na trhoch, poplatky klesli, objavilo sa viac daňovo efektívnych produktov a účtov ako kedykoľvek predtým. A všetci môžeme na správu svojich investícií používať superpočítače, ktoré nosíme vo vreckách. Nikdy nebol lepší čas byť individuálnym investorom.



Ale hoci nižšie poplatky a jednoduchší prístup na trhy sú nepochybne veľkým skokom vpred pre individuálnych investorov, netreba zabúdať na niektoré výzvy.



V súčasnosti sú investičné možnosti sú zdanlivo nekonečné. Môžete nakupovať a predávať akcie, dlhopisy, opcie, ETF, investičné fondy, kryptomeny, NFT, umelecké diela, víno, nehnuteľnosti, startupy a mnoho ďalších. Je ťažké vedieť, kde začať, ak práve začínate. Navyše, skutočnosť, že teraz môžete obchodovať so svojim smartfónom, robí to investovanie ešte lákavejším neustále kontrolovať svoje konto. Akademický výskum však ukázal, že čím viac obchodujete, tým horšie ste na tom s výkonom.



Tak, ako sa technológie stále zlepšujú, tieto výzvy budú narastať len do rozsahu a veľkosti. Ako by teda mali noví investori premýšľať o tom, ako udržať krok v tejto neustále sa meniacej oblasti?



Šéf Amazonu Jeff Bezos kedysi povedal, že mu často kladú otázku: „Čo sa zmení v nasledujúcich 10-tich rokoch?“ Ale takmer nikdy sa ho neopýtajú: „Čo sa nezmení v nasledujúcich 10 rokoch?“







Nikto presne nevie, čo bude nasledovať pre nových investorov. Pokúšať sa predpovedať budúcnosť je čisté bláznovstvo. Ak by sme mali použiť slová Jeffa Bezosa, noví investori majú vyššiu pravdepodobnosť úspechu na trhoch, keď sa budú zameriavať na to, čo sa nezmení.



Tu je niekoľko princípov úspešného investovania, ktoré sa v nasledujúcich rokoch nezmenia:



Riziko a odmena sú vzájomne prepojené

Ak existuje jedno železné pravidlo investovania na finančných trhoch, je to tak, že výnosy nad mieru inflácie vyžadujú, aby ste v tej či onej forme prijali riziko. Neexistujú žiadne záruky, pokiaľ ide o to, aká bude miera návratnosti, ale nemôžete očakávať, že zmiešate svoje peniaze, ak nie ste ochotní riskovať. To pri generačne nízkych úrokových sadzbách nikdy neplatilo viac ako dnes.



Pre mladých investorov to znamená, že zhromaždenia rizikových aktív tvárou v tvár sa môžu niekedy zmeniť na straty zdrvujúce kosti. Musíte byť ochotní prežiť krátkodobé ťažké straty, aby ste z dlhodobého hľadiska dosiahli veľké zisky. Ak nemôžete žiť s určitou volatilitou, nečakajte, že vaše peniaze budú veľmi rásť.



Trhy nie sú vždy vo fáze rastu

Americký akciový trh dosiahol dno v dôsledku krachu spôsobeného pandémiou na konci marca 2020. Od tohto bodu sa trh v zásade pohyboval jedným smerom, a to hore. Od 23. marca 2020 do konca augusta 2021 sa index S&P 500 zvýšil o viac ako 100 %. Mnoho jednotlivých spoločností bolo na vrchole hneď niekoľkokrát. Na to, aby ste v takomto prostredí dokázali zarábať peniaze, nemusíte byť génius, a preto je dôležité nikdy si nezamieňať býčí trh s inteligenciou. Takmer čokoľvek, do čoho ste vlani vložili svoje peniaze, zaznamenalo počas krátkeho obdobia mimoriadne zisky. Noví investori musia pochopiť, že nie vždy to bude také jednoduché. Áno, trh má tendenciu ísť z dlhodobého hľadiska hore, ale v krátkodobom horizonte môže aj extrémne shortovať.



V skutočnosti, keby sme sa pozreli na každý kalendárny rok od roku 1928, ukázalo by nám to priemerné maximálne prepad z vrchola v danom roku o -16,5 %. Vo viac ako troch z každých piatich rokov došlo k dvojcifernému prepadu. Každý štvrtý rokov zaznamenal americký akciový trh pokles o 20 % alebo viac. Zisky sú vždy zábavnejšie, ale na burzu musíte ísť s tým, že nie vždy sa hýbe jedným smerom.



Prepad trhu je pre mladých ľudí dobrou správou

Riziko môže pre rôznych investorov znamenať rôzne veci v závislosti od toho, kde sa v životnom cykle investora nachádzajú. Ak ste na dôchodku a už nemáte pravidelný príjem, z medvedieho trhu sa stane desivá nočná mora. Nemáte žiadne budúce úspory, aby ste mohli využiť výhody klesajúcich trhov. Nemáte toľko času na čakanie ak ide o potenciálne dlhý pokles. A nechcete sa dostať do pozície, že by ste predali svoje akcie, keď je trh dole, aby ste mohli financovať svoj život. Z týchto dôvodov mnoho dôchodcov diverzifikuje v širšom zmysle tak, aby portfólio zahŕňalo bezpečnejšie triedy aktív, ako sú dlhopisy a hotovosť, aby ich mali ochránili v týchto obdobiach turbulencií na trhu.







Mladí ľudia sú na opačnom konci spektra rizika. Mladí ľudia pravidelne prispievajúci peniazmi na akciový trh by mali dúfať a modliť sa za pravidelný pokles, kedy dokážu nakupovať za nižšie zhodnotenie, majú vyššie dividendové výnosy a lepšie ceny. Keď práve začínate, vašim najväčším bohatstvom je čas a ľudský kapitál (schopnosť zarábať v budúcnosti). Prežiť medvedí trh nie je nikdy zábava, keď sú na trhu vaše peniaze, ale len tak môžete nakúpiť za výpredajové ceny. A ak ste človek, ktorý začína na trhoch vo veku dvadsať, či tridsať rokov, mali by ste očakávať, že počas svojho života uvidíte zlyhania trhu niekoľkokrát. Zvyknite si a buďte pripravení na nákup, keď všetci ostatní bežia opačným smerom.



Sporenie je vaša najlepšia investícia

Vymýšľanie obchodných stratégií a sledovanie toho, čo sa deje na trhoch, bude vždy vzrušujúcejšie, ale osobné financie budú mať pre väčšinu mladých ľudí oveľa väčší vplyv. Nezáleží na tom, akí ste inteligentní alebo zruční, pokiaľ ide o trhy, ak si pravidelne neodkladáte peniaze. Môžete mať ambíciu byť ďalšou investičnou ikonou, ale aj ten najšikovnejší investor na svete nedokáže urobiť nič, pokiaľ mu chýba kapitál na nasadenie. Najlepšia investícia, ktorú môžete urobiť od mladosti, je vynaložiť trochu času a úsilia na lepšie pochopenie dôležitosti rozumného vynakladania peňazí, pravidelného sporenia a umožnenia zloženému úroku, aby ste mohli vyštartovať na tento náročný beh na dlhú vzdialenosť.