Rodičia sporia deťom 15.000 až 25.000 eur

Zdroj: TASR

Foto: getty images

dnes 15:31 -

"Náklady rodičov pre svoje deti sa tak rapídne zvyšujú, čo si rodičia začínajú uvedomovať, a teda odkladajú svojim deťom viac, ako tomu bolo kedysi," konštatoval odborný garant pre sporenie a úvery spoločnosti Universal maklérsky dom Roman Sokol.

Pred 15 až 20 rokmi bolo podľa neho zvykom, že rodičia dali dieťaťu do vienka vkladnú knižku, na ktorej mu šetrili na budúcnosť. No ani sporiace účty v bankách, ktoré vkladné knižky vystriedali, požadovaný zisk neprinášajú. Obdobne detské investičné životné poistenie ako sporiaci produkt nesplnilo očakávania a vzhľadom na rastúce životné náklady tak rodičia hľadajú možnosti inde, napríklad v investíciách do podielových fondov.



"Najpopulárnejšími produktmi sú ETF podielové fondy, ktorých výnosy po jednom roku nepodliehajú daňovej povinnosti, a zároveň sa pýšia tiež nízkymi poplatkami. Z pohľadu bezpečnosti, ako aj z hľadiska výnosnosti sú pritom veľmi zaujímavé," pokračoval Sokol.



Z údajov spoločnosti vyplýva, že najčastejším cieľom investície, na ktorú rodičia dieťaťu do budúcnosti šetria, je štúdium, ale aj pomoc pri osamostatnení sa dieťaťa, respektíve pomoc s kúpou nehnuteľnosti. "To znamená, že dieťa bude schopné použiť 20 až 30 % vlastných zdrojov popri úverovom financovaní na kúpu nehnuteľnosti," spresnil Sokol.



Aj v súčasnosti rodičia začínajú so sporením už pri narodení dieťaťa. "Je to ideálna voľba, keď má rodič skvelú príležitosť, aby sa jeho sporenie mohlo dostatočne dlhú dobu zhodnocovať. Mesačná výška sporenia je väčšinou vo výške 30 - 60 eur," konštatoval Sokol.



Najlepšie je podľa neho sporiť pravidelne. Výška, koľko dieťaťu mesačne odkladať, ak by mu rodičia chceli našetriť napríklad 20.000 eur, ako pomoc pri kúpe nehnuteľnosti, závisí od doby, ako dlho mu budú rodičia sporiť. "Pokiaľ by sa rodičia rozhodli sporiť 18 rokov, tak v takom prípade odporúčame mesačne odkladať 50 eur. Naopak, keby mal rodič k dispozícii až 25 rokov, tak mesačná investícia by bola iba 30 eur, a to práve vďaka tomu, že investované peniaze sa môžu oveľa dlhšie a efektívnejšie zhodnocovať," dodal Sokol.