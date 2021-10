Dokončenie Mochoviec bude riadiť Robert „Rob“ Jordan

dnes 12:01 -

Na pozíciu projektového riaditeľa tretieho a štvrtého bloku Mochoviec nastúpil od piatka Austrálčan Robert „Rob“ Jordan, ktorý uplynulých päť rokov pôsobil ako riaditeľ výstavby jadrovej elektrárne Hinkley Point C v anglickom Somersete. Slovenské elektrárne (SE) o tom v piatok informovali na svojej internetovej stránke.

„Mochovce predstavujú jedinečnú výzvu a obrovskú príležitosť dokončiť dva nové jadrové bloky. Spolupracovať s tímom a pomôcť dokončiť tento projekt je jedinečná príležitosť a ja som veľmi poctený, že môžem byť jej súčasťou. Príležitosť pomôcť dodávať ľuďom na Slovensku bezpečnú nízkouhlíkovú energiu je skutočným privilégiom,“ uviedol Jordan.

Predošlé pôsobisko nového projektového riaditeľa, Hinkley Point C, je prvou novou jadrovou elektrárňou vo výstavbe vo Veľkej Británii za posledných viac než 20 rokov. Výstavba dvojbloku s reaktormi EPR s výkonom 2 x 1630 megawattov (MW) sa začala v roku 2016 a dokončiť by ju mali najskôr v lete 2026. Plánované náklady sú 26,7 miliardy eur.

Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce je technicky dokončený a v súčasnosti sa koná administratívny proces jeho spustenia do prevádzky. Štvrtý blok by mal byť dokončený približne o dva roky. Výkon každého nového mochovského bloku bude 471 MW a jeden reaktor pokryje 13 % spotreby elektriny na Slovensku. V porovnaní s elektrárňami na uhlie a plyn 3. a 4. blok Mochoviec každý rok zabránia vypusteniu najmenej 5,2 milióna ton emisií CO2 do ovzdušia. To je asi toľko, koľko vyprodukujú dva milióny osobných a nákladných áut.