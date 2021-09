Exponenciálny vek 

Zdroj: wired

Foto: getty images

dnes 0:27 -

Vlani mal Amazon 26 rokov. Počas predchádzajúceho štvrťstoročia spoločnosť pretransformovala nakupovanie. S tržbami za maloobchod presahujúcimi 213 miliárd dolárov porazila rivalov. Väčší bol iba Walmart s tržbami viac ako pol bilióna dolárov. Ale Amazon bol zďaleka najväčším svetovým on-line predajcom. Jeho on-line obchod bol asi osemkrát väčší ako v prípade Walmartu. Amazon bol však viac než len internetový obchod. Jeho obrovské aktivity v oblastiach, ako sú cloud computing, logistika, médiá a hardvér, zvýšili tržby o ďalších 172 miliárd dolárov.



Jadrom jeho úspechu je ohromujúci rozpočet vo výške 36 miliárd dolárov na výskum a vývoj v roku 2019. Peniaze sa používajú na vývoj všetkého, od robotov po inteligentných domácich asistentov. Táto suma necháva ostatné spoločnosti - a mnohé vlády – ďaleko za sebou. Napríklad Tesco, najväčší maloobchodný predajca v Británii s ročným obratom presahujúcim 50 miliárd libier, mal výskumné laboratórium, ktorého rozpočet bol v roku 2016 „šesťmiestny“.



Asi pozoruhodnejšia bola rýchlosť, ktorou Amazon tento rozpočet zvýšil. Pred desiatimi rokmi bol rozpočet Amazonu na výskum 1,2 miliardy dolárov. V priebehu nasledujúceho desaťročia spoločnosť každoročne zvyšovala svoj ročný rozpočet na výskum a vývoj o 44 percent. Werner Vogels, technický riaditeľ spoločnosti, hovorí, že ak by prestali inovovať, „o 10-15 rokov by boli bez práce“.



V tomto procese Amazon vytvoril priepasť medzi starým svetom a novým. Prístup tradičného podnikania bol spoliehať sa na modely, ktoré včera uspeli. Vychádzali zo stratégie, že zajtrajšok môže byť mierne iný, ale nie výrazne. Tento druh lineárneho myslenia, založený na predpoklade, že zmena bude trvať desaťročia, nie mesiace, mohol v minulosti fungovať, dnes však už nie. Amazon pochopil podstatu exponenciálneho veku. Tempo zmien sa zrýchľovalo. Spoločnosti, ktoré dokázali využiť technológie novej éry, sa rozbehli. A tí, ktorí nedokázali držať krok, budú vrátení späť pozoruhodnou rýchlosťou. Táto divergencia medzi starým a novým je jedným z príkladov toho, čo sa nazýva exponenciálna priepasť.



Vznik tejto priepasti je dôsledkom exponenciálnej technológie. Do začiatku roku 2010 väčšina spoločností predpokladala, že náklady na ich vstupy budú z roka na rok dosť podobné, pravdepodobne s náznakom inflácie. Suroviny môžu kolísať na základe komoditných trhov, ale ich plánovacie procesy, inštitucionalizované oblasti riadenia, môžu takúto volatilitu zvládnuť. Ale v exponenciálnom veku je jedným z primárnych vstupov spoločnosti schopnosť spracovať informácie. Jedným z hlavných nákladov na spracovanie týchto údajov je výpočtový výkon. Náklady na výpočty nerástli každý rok, ale rýchlo klesali. Dynamika fungovania spoločností sa posunula.







Moorov zákon predstavuje každých pár rokov zníženie základných nákladov na výpočet o polovicu. Znamená to, že každých desať rokov sa náklady na spracovanie, ktoré môže počítač zvládnuť, sa znížia 100 -násobne. Dôsledky tohto procesu však siahajú ďaleko za hranice nášho osobného používania prenosného počítača. Všeobecne platí, že ak organizácia potrebuje urobiť niečo, čo si vyžaduje výpočtový výkon, a táto úloha je dnes príliš drahá, pravdepodobne nebude o niekoľko rokov príliš drahá. Pre spoločnosti to má hlboký význam. Organizácie, ktoré pochopili túto defláciu a počítali s ňou, získali dobrú pozíciu na to, aby mohli využiť exponenciálny vek.

Ale včasné rozpoznanie tohto trendu zo strany Amazonu, čo mu pomohlo zmeniť sa na jednu z najcennejších spoločností v histórii, nebolo to jediné. Mnoho nových digitálnych gigantov, od Uberu po Alibabu, Spotify až po TikTok, sa vydalo podobnou cestou. Spoločnosti, ktoré sa neprispôsobili exponenciálnym technologickým posunom, nemali šancu.



Pri všetkej viditeľnosti exponenciálnych zmien, väčšina inštitúcií, ktoré tvoria našu spoločnosť, sleduje lineárnu trajektóriu. Kodifikované zákony a nevyslovené sociálne normy, staré spoločnosti a mimovládne organizácie, politické systémy, všetky doteraz vedeli, ako sa majú postupne prispôsobovať. Stabilita je dôležitou silou v rámci inštitúcií. V skutočnosti je to v nich zakódované. Rozdiel medzi schopnosťou našich inštitúcií meniť sa a zrýchľujúcim sa tempom nových technológií je určujúcim dôsledkom nášho posunu do exponenciálneho veku. Na jednej strane tu máme nové správanie, vzťahy a štruktúry, ktoré umožňujú exponenciálne sa zlepšujúce technológie a z nich postavené produkty a služby a na strane druhej normy, ktoré sa vyvinuli alebo boli navrhnuté tak, aby vyhovovali potrebám predchádzajúcich konfigurácií.



Priepasť vedie k extrémnemu napätiu. V exponenciálnom veku táto divergencia pokračuje - a je prítomná všade. Napríklad v ekonomike. Keď je spoločnosť exponenciálneho veku schopná rásť v bezprecedentnom rozsahu a vytvoriť si obrovskú trhovú silu, môže to zásadne oslabiť dynamiku trhu. Napriek tomu pravidlá monopolu v priemyselnom veku nemusia toto správanie považovať za škodlivé. To je exponenciálna priepasť.







Alebo si vezmime povahu práce. Keď nové technológie umožňujú firmám a pracovníkom ponúkať a prijať krátkodobé úlohy prostredníctvom platforiem zdieľanej ekonomiky, vytvára to živý trh pre malé pracovné miesta, ale potenciálne za cenu vzdať sa bezpečnejšieho a spoľahlivejšieho zamestnania. Aký je to zamestnanecký stav, ak pracovníci súťažia o prácu na platformách na zdieľanie úloh prostredníctvom ponúk prichádzajúcich cez mobilné aplikácie? A aké majú práva? Posilňuje ich tento proces alebo ich dehumanizuje? Nikto si nie je celkom istý. Náš prístup k práci bol vyvinutý v devätnástom a dvadsiatom storočí. Čo nám to môže povedať o poloautomatickej práci? Je to exponenciálna priepasť.



Alebo sa pozrime na vzťah medzi trhmi a občanmi. Ako spoločnosti vyvíjajú nové služby pomocou prelomových technológií, čoraz viac aspektov nášho života budú sprostredkúvať súkromné spoločnosti. Spôsobuje to nesúlad, systémy, ktoré používame na ochranu nášho súkromia, sú zrazu neadekvátne, snažíme sa prísť s niečím novým, výstižnejším súborom predpisov. Toto je exponenciálna priepasť.

Na chvíľu sa zamyslime nad tým, aký je to vlastne pocit žiť v exponenciálnom veku. Ak sa niekto narodil na začiatku 70. rokov minulého storočia, zažil jednu vlnu inovácií za druhou. Od pevnej linky po mobil, od vytáčaného internetu k mobilnému internetu, od vinylových platní po CD až po MP3 a po streamovanie. Mohol vlastniť horúčku sobotňajšej noci od Bee Gees najmenej v piatich rôznych formátoch: platňa, kazeta, CD, sťahovanie MP3 a teraz prístup k streamovaniu.

Psychológovia, ktorí skúmajú, ako ľudia šetria do budúcnosti, identifikovali „zaujatosť voči exponenciálnemu rastu“ - čo nás núti podceniť budúcu veľkosť niečoho, čo rastie kombinovaným tempom. Štúdie v tejto oblasti ukazujú, ako sú ľudia sústavne zmätení z kombinovaného rastu našich úspor, pôžičiek a dôchodkových plánov. Ak ste začali investovať do svojho dôchodku trochu neskoro, možno ste, rovnako ako mnohí z nás, mali pretrvávajúci záchvat zaujatosti exponenciálneho rastu.

Jedna štúdia testovala, nakoľko Švédi rozumejú spájaniu rastových procesov. Vedci položili zdanlivo nenáročnú otázku: o koľko by narástlo 100 švédskych korún, ak by boli ponechané na bankovom účte a zarábali by sedem percent ročne počas 30 rokov? Aj táto jednoduchá miera rastu zmiatla respondentov. Medián odpovede bol 410. Správna odpoveď, 761 korún, odznela takmer dvojnásobne viac. Ale viac ako 60 percent respondentov podcenilo výsledok, a to o ročnú mieru zloženého úroku sedem percent.



Ekonómovia, nositelia Nobelovej ceny Daniel Kahneman a Amos Tversky, skúmali, ako sa ľudia rozhodujú počas neistoty. Zistili, že keď sa im predstaví numerická výzva, majú tendenciu zamerať sa na nejaké ľahko dostupné číslo a prispôsobiť svoje reakcie okolo neho. Je to trik, ktorý používajú predajcovia: začínajúc od konkrétnej ceny, zakotvujú naše očakávania týkajúce sa skutočnej hodnoty niečoho. Ale celé to zlyhá, keď ide o exponenciálny rast. Ako sa krivka rastu rozbieha, očakávania ľudí zostávajú od začiatku procesu ukotvené okolo malých čísel.







Predpovedať budúcnosť je ťažké - predpovedať ju na základe exponenciálnej krivky je ešte ťažšie. Problém nie je len v tom, že podceňujeme exponenciálny rast. Odborníci, ktorí si uvedomujú silu exponenciality, môžu byť tiež náchylní preceňovať jej silu. A tieto problémy podceňovania a nadhodnocovania sú zamieňané ešte treťou komplikáciou, a tou je nesprávny odhad. Exponencialita má často neočakávané, pravdepodobne nepredvídateľné účinky. A je primárnou príčinou exponenciálnej priepasti naša neschopnosť predpovedať kadenciu exponenciálnej zmeny, sekundárnou príčinou je naša následná neschopnosť prispôsobiť sa jej. Ako sa rýchlosť zmien zvyšuje, naša spoločnosť sa prestavuje oveľa pomalšie.



Proti sebe pôsobia dve sily. Inherentná náročnosť vytvárania predpovedí v exponenciálnom veku a inherentná pomalosť inštitucionálnych zmien. Ako sa technológie posúvajú dopredu, firmy, vlády a sociálne normy zostávajú takmer statické. Naša spoločnosť nedokáže udržať krok. Postupne, ako sa exponenciálny vek rozbieha, táto priepasť bude predstavovať stále existenčnejší problém. Na prelome rokov 2020 sa exponenciálna technológia stala systémovo dôležitou. Každá služba, ku ktorej pristupujeme, či už v najbohatšej alebo najchudobnejšej krajine, bude pravdepodobne sprostredkovaná smartfónom. Každá interakcia so spoločnosťou alebo vládou bude riešená algoritmom strojového učenia. Naše vzdelávanie a zdravotná starostlivosť bude poskytovaná prostredníctvom technológií s podporou umelej inteligencie. Výrobky, či už to budú domáce potreby alebo domy, budú vyrábať 3D tlačiarne. Exponenciálne technológie budú stále viac prostriedkom, prostredníctvom ktorého interagujeme navzájom, so štátom a hospodárstvom.



Pre ľudí a spoločnosti, ktorí chápu tento posun, exponenciálna priepasť vytvára obrovskú príležitosť. Tí, ktorí využívajú silu exponenciality, sa budú mať oveľa lepšie ako tí, ktorí ju využiť nedokážu. Nejde len o osobné bohatstvo. Naše pravidlá a normy sú formované vtedajšími technológiami - tí, ktorí navrhnú základné technológie, dostanú šancu formovať náš život. A títo ľudia sú v menšine. Sme svedkami vzniku dvojúrovňovej spoločnosti-medzi tými, ktorí využili silu novej technológie, a tými, ktorí nie.

Uvedené je výťah je z knihy Azeema Azhara: Exponential.