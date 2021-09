Zdroj: awealthofcommonsense

Foto: getty images

dnes 0:02 -

Pozitívom je, že v oblasti financií sa vyplácajú nadpriemerné mzdy a nie je to žiadna extrémne náročná práca. Niektorí finančníci pracujú extrémne veľa, ale nikto z nich na konci dňa neprichádza domov s boľavým chrbtom alebo s pľuzgiermi na rukách. Je to tiež profesia, ktorú môžete robiť do vysokého veku.

Temnejšie stránky majú skôr duševný charakter. Vo svete financií sa točí veľa peňazí. Obvykle sa stretávate s ľuďmi, ktorí nazhromaždili obrovské sumy peňazí. A v tomto odvetví sa vždy nájdu rovesníci alebo kolegovia, ktorí zarobia viac ako vy. Ak ste závislí na držaní kroku so svojim okolím, finančný sektor môže byť toxickým pracovným prostredím. Existuje nekonečný rad ľudí, ktorí majú viac zdrojov ako vy. Problém je v tom, že mnohí z týchto ľudí neustále hovoria o peniazoch, pretože si s nimi nie sú vôbec istí. Nevedia, ako majú merať svoju vlastnú hodnotu, pretože vždy sa nájde niekto, kto bude bohatší. Preto jednou z najväčších trápení bohatých ľudí sú často ešte bohatší ľudia.



Vanity Fair v lete publikoval článok o bohatých ľuďoch v Hamptone, ktorí sa sťažujú na ešte bohatších ľudí, z ich priameho susedstva. Mnohí hovoria, že nikdy predtým nič také nevideli, a dokonca aj bohatí ľudia si myslia, že mať tak veľa peňazí je odporné, ako sa vyjadrila istá žena, ktorá kúpila svoj dom na východnom konci južného pobrežia Long Islandu v roku 1991. "Patrím k percentu najbohatších, na týchto ľudí sa však vôbec nepodobám. Každý, kto má peniaze, je tu," povedala. "Keby som tu už nežila, teraz by som sem neprišla. Tá nápadná spotreba je až nechutná.“ Potom, čo opakovane prechádzala okolo domu, ktorý patrí „jednému z tých chlapcov z hedžových fondov“, a sledovala ho, ako deň čo deň vysádza obrovské stromy, opýtala sa tucta pracovníkov, koľko to asi stálo. "Povedali, že si myslia, že tak 50 až 75 000 dolárov denne, ale ja si myslím, že je to bližšie k 100 000 dolárom."







Kontrastom bohatých ľudí v East Hamptone, ktorí sa sťažujú na ešte bohatších ľudí, je vplyv daňového zvýhodnenia na dieťa pre niektoré rodiny. V USA začali 15. júla rozosielať mesačné platby na daňové úľavy na deti vo výške 250-300 dolárov približne 35 miliónom oprávnených rodín. Platby majú pokračovať do decembra. Americký úrad pre sčítanie ľudu urobil prieskum pred a po odoslaní finančnej pomoci. V priebehu iba šiestich týždňov sa ukázalo, že podpora sa prejavila rýchlym poklesom potravinovej nedostatočnosti a poklesom tých, ktorí tvrdia, že majú problémy s platením týždenných výdavkov. Nový daňový bonus na dieťa teda už uľahčuje domácnostiam s nižšími príjmami platiť účty a živiť rodinu.

Tieto dva príbehy poskytujú kontrast k veciam, ktoré môžu peniaze poskytnúť.



Na jednej strane sú peniaze pre život nevyhnutné. Pomáhajú získavať potraviny, strechu nad hlavou, oblečenie a umožňujú platiť účty. Peniaze tak poskytujú pohodlie, istotu a bezpečnosť. Na druhej strane, peniaze môžu zdeformovať váš mozog. Môže vytvárať zbytočný stres, úzkosť a tlak v živote.

Do určitého bodu každý potrebuje peniaze na prežitie. Peniaze môžu v živote vyriešiť veľa problémov, ale môžu tiež vytvárať ďalšie, keď ich máte dostatok. Akonáhle sa dostanete nad rámec životných potrieb, je len na vás, aké užitočné pre vás budú.



Tým, ktorí ich využívajú správnym spôsobom, môžu peniaze poskytnúť pohodlie, zážitky, slobodu a pokoj v duši. Ak máte pozitívny vzťah k peniazom, môže to byť úžasný nástroj.



Tým, ktorí ich používajú nesprávne, môžu peniaze spôsobovať úzkosť, podporovať chamtivosť, žiarlivosť a neistotu. Ak máte negatívny vzťah k peniazom, môže vám to zničiť život.



Keď dosiahnete určitý prah bohatstva, je takmer nemožné vyhnúť sa porovnávaniu s tými, ktorí majú ešte viac ako vy. Je to ľudská prirodzenosť.



Ale je tiež dobré mať niekedy trochu nadhľadu. Existuje veľa ľudí, ktorým stačí malé množstvo peňazí na to, aby zmenili svoj život od základu.



Ak je vašou najväčšou starosťou letné prázdninové sídlo, nemáte skutočné finančné problémy. Váš problém je váš vzťah k peniazom. Peniaze samé o sebe vaše problémy nevyriešia.