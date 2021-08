O dobrých a zlých ľuďoch

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 0:14 -

Ak by sa ekonómovia pýtali, aké faktory sú nevyhnutné na to, aby krajina (alebo región či obec) rástla, väčšina by určite vyzdvihla kvalitu inštitúcií. Jasné „pravidlá hry“, ktoré sa v priebehu času len nepatrne menia a ktoré všetci dodržiavame, sú hlavným krokom k ekonomického rastu. Ale kvalita inštitúcií „neprekvitá“ sama od seba. Potrebujete nielen dobrú legislatívu, ale musíte byť tiež schopní predchádzať najhoršej možnej chorobe: korupcii. Jej schopnosť ohroziť a oslabiť systém je nespochybniteľná. V skorumpovanom svete ľudia prestávajú sôverovať inštitúciám, a preto sa otvárajú dvere situáciám, ktoré sa v celom svete ukázali ako škodlivé. Minimalizácia problémov spojených s korupciou preto vždy znamená dosiahnutie lepších výsledkov pre spoločnosť ako celok, a to z akéhokoľvek pohľadu.



Profesorka Arantza Echaniz Barrondová z Katedry sociálnych a humanitných vied Univerzity v Deusto prednáša predmet občianska a profesionálna etika. Trvá na tom, že na jednej strane existuje realita, taká aká je, ale diskurz etiky je taký, aká by mala byť. Hľadajú sa také zásady a normy, ktoré sú univerzálne, platné a tiež použiteľné pre všetkých ľudí. Pred mnohými rokmi prijala motto, ktoré sa snaží naplniť a odovzdať svojim študentom, aj keď nie je vždy ľahké ho uviesť do praxe. „Dobro je dobré, aj keď ho nikto nečiní, zlo je zlo, aj keď ho všetci praktizujú“. Je to totiž tak, že ľudská bytosť je schopná ospravedlniť prakticky čokoľvek, aj keď nie všetky dôvody majú rovnakú hodnotu. „Prvým krokom k tomu, aby ste urobili správnu vec, je rozlišovať medzi tým, čo je správne a čo správne nie je, ale je tu ešte jeden krok, ktorý je komplikovanejší, vybrať si správnu vec“.







Mnohokrát nám vadí na tých, ktorí nedodržiavajú pravidlá, nielen nesprávnosť ich správania sa, ale aj to, že nemusia niesť zodpovednosť za to, čo urobili. Nespravodlivosť v tomto prípade pociťujeme dvojnásobne. Na individuálnej úrovni, pretože nás oberá o čas alebo o príležitosti, o nejaké zásluhy alebo o osobné výhody a na kolektívnej úrovni, pretože zovšeobecnenie takéhoto správania, znásobenie malých dominancií, relevantným spôsobom negatívne ovplyvňuje spolužitie ako celok. Aby sme s takýmto správaním dokázali bojovať, musíme využiť zbrane v podobe dvoch dôležitých cností: solidarity a odvahy.



Nespravodlivosť bude vždy existovať vo všetkých oblastiach života, ale namiesto spoločenského chválenia obchádzania noriem by sme skôr mali prispieť k tomu, aby boli výnimkami a nie normou. Na jednej strane výber správnej veci, ktorú treba urobiť tvárou v tvár osobným a profesionálnym dilemám, ktorým čelíme a na druhej strane karhanie tých, ktorí idú proti spoločnému dobru. A to je vždy jednoduchšie, keď máte podporu zo strany ostatných ľudí.



Saul W. Gellerman publikoval zaujímavý článok, v ktorom sa zamýšľa nad tým, čo vedie ľudí považovaných za dobrých v súkromnej sfére, k neetickým činom v profesionálnej sfére. Vo svojej analýze dospel k záveru, že za týmito skutočnosťami je jeden alebo viac faktorov:

takéto konanie nie je v skutočnosti nezákonné ani nemorálne,

je to to najlepšie pre jednotlivca alebo spoločnosť,

nikdy to nebude odhalené,

keďže je to pre spoločnosť prospešné, spoločnosť to schváli.

A mohli by sme pridať ešte jeden, „veď to robí každý.“



Na stretnutí učiteľov etiky jeden z prítomných poznamenal, že kedysi na svojej hodine žiadal od študentov, aby zostavili zoznam nesprávnych spôsobov správania do dvoch stĺpcov s nasledujúcimi nadpismi: „Odhalia vás?“ „Za koľko peňazí by ste to urobili?" Môžeme sa len domnievať, čo by mohlo z takéhoto cvičenia vyplynúť. Podporuje totiž myšlienku, že nie je vždy ľahké vybrať si správnu vec. O to viac, ak sú s tým spojené peniaze alebo výhody, alebo ak vieme, že sa z toho môžeme nakoniec ľahko dostať.



Korupcia zvyčajne nezačína vo veľkom. Začína drobnosťami, výhodami, prešľapmi, ktoré nie sú penalizované. Navyše, mnohokrát veľmi negatívne hodnotíme korupčné činy iných ľudí, ale sme benevolentnejší k svojim alebo ak sa ich dopustia naši blízki. Vedci zdôrazňujú, že v boji proti korupcii sú dôležité tri faktory. Vzdelanie (čím lepší vzdelávací systém, tým menšia korupcia), transparentnosť (zodpovednosť je zásadná), sankcie (súdne a sociálne, aby sa predišlo beztrestnosti).







Ak vieme, že existuje korupcia, prečo ju netrestáme? V tejto súvislosti nám akademické práce poskytujú niekoľko dôvodov. V prvom rade kvôli nedostatku informácií. Voliči si neuvedomujú realitu korupcie a v dôsledku toho to neovplyvňuje ich rozhodnutie pri voľbách. Ďalším dôvodom je politická predpojatosť voliča, ktorá ich núti posudzovať korupčné prípady odlišne podľa toho, ktorá strana sa ich dopustila. Voliči sú navyše náchylní schvaľovať korupciu, ak ju považujú za menšie zlo v porovnaní s inými atribútmi skorumpovaného politika, akými sú napríklad jeho manažérske schopnosti. Napokon dochádza k výslovnej kúpe, kedy skorumpovaný politik použije časť finančných prostriedkov na vybudovanie siete „známych“, ktorým udeľuje výhody, čím dosiahne opätovné zvolenie. Stručne povedané, ak chceme znížiť korupciu, sú potrebné tri kľúčové prvky: viac vzdelávania, väčšia transparentnosť a väčšia medializácia škandálov.

Ale aby sme mali dobrých profesionálov, okrem vzdelania, transparentnosti je tu ešte jeden dôležitý prvok. Ako jednotlivci aj ako spoločnosť musíme prehodnotiť, čo je to úspech. Howard Gardner, výskumník a profesor na Harvardskej univerzite, známy formuláciou teórie viacnásobných inteligencií, potvrdzuje, že po 40-tich rokoch výskumu sa jeho pohľad na to, čo znamená byť úspešným, zmenil. Na začiatku by povedal, že je to otázka inteligencie (chápanej ako vynaliezavosť) a tvrdej práce (vytrvalosti a odhodlania). Jeho teória však formuluje, že existujú rôzne druhy inteligencie a samotná tvrdá práca nestačí. Musíte sa zamerať na to, aby ste boli dobrým človekom, dobrým pracovníkom a dobrým občanom. Nedovoľme, aby zlí ľudia boli vzorom v akejkoľvek oblasti. Ak tomu nezabránime, následky budeme niesť všetci.