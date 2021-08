Pre lepší kariérny postup a vyšší plat: Staňte sa zabijakom neistoty

Zdroj: ofdollarsanddata

Možno si aj nájdete mentora, ale ako zistíte, že je tým správnym mentorom? To isté sa dá povedať o mnohých ďalších kariérnych radách. Existuje však jedinečná konkrétna myšlienka, ktorú viete vo svojej kariére použiť ihneď. A čo je dôležitejšie, môže ju využiť ktokoľvek, kto pracuje s ľuďmi. Či už máte šéfa, ktorého chcete podporovať, klientov, ktorých chcete zaujať, alebo jednotlivcov, ktorých musíte riadiť, táto konkrétna rada urobí s vašou kariérou zázraky. Čo je to?



Znížte neistotu pre ostatných, ako len môžete. Staňte sa zabijakom neistoty. To je všetko.



Ak sa vám podarí vniesť istotu do života iných ľudí, budú vás ospevovať. Budete si budovať dôveru na každom kroku a vytvárať si spojencov, nech ste kdekoľvek. Ľudia vás môžu dokonca natoľko uznávať, že vám pridelia pozitívne vlastnosti, ktoré v skutočnosti možno ani nemáte.



Prečo to funguje? Pretože ľudia nenávidia neistotu. A existujú o tom presvedčivé dôkazy. Napríklad University College of London vo svojej štúdii zistila, že ľudia boli oveľa viac stresovaní, keď vedeli, že je možnosť dospieť k úrazu elektrickým prúdom, než keď vedeli, že táto možnosť prichádza. Alebo iný príklad. Počas nástupu nacistických bleskových útokov v Anglicku bol Londýn každú noc pod paľbou v presný čas. Na predmestí boli bombové útoky oveľa sporadickejšie a vyskytovali sa možno raz za týždeň. Menej stresujúcich faktorov, ale oveľa menšia predvídateľnosť. Za ten čas došlo k výraznému zvýšeniu výskytu vredov. Ktorá časť obyvateľstva ich mala viac? Prímestské obyvateľstvo.



Oba tieto príbehy ilustrujú, ako môže neistota okolo stresového faktora spôsobiť viac škody ako samotný stresujúci faktor. Preto zníženie neistoty vytvára pre ľudí tak veľkú hodnotu.



Jedna z najlepších investícií, akú kedy londýnske metro urobilo, pokiaľ ide o zvýšenie spokojnosti cestujúcich, nesúvisí s peniazmi vynakladanými na rýchlejšie a častejšie súpravy. Bolo to osadenie veľkých časových displejov na nástupištiach, ktoré informovali cestujúcich o tom, kedy dorazí ďalšia súprava. Prečo si myslíte, že spoločnosti ako Uber, Amazon a McDonald's majú toľko zákazníkov? Pretože všetky tieto firmy znižujú neistotu na svojich trhoch. Uber znižuje neistotu pri hľadaní cieľa, Amazon znižuje neistotu pri získavaní zakúpeného tovaru na diaľku a McDonald's znižuje neistotu, ako bude nakoniec zakúpené jedlo chutiť. Možno nie ste fanúšikom ani jeden zo spomenutých produktov či služieb, ale všetky sú v znižovaní neistoty mimoriadne presvedčivé.

Ale namiesto toho, aby sme abstraktne opisovali znižovanie neistoty, pozrime sa na príklad z reálneho sveta, ako môžete neistotu vo svojej kariére minimalizovať.



Predstavte si, že je pondelok ráno a váš šéf za vami príde a požiada vás, aby ste urobili projekt, ktorý sa má dokončiť v priebehu týždňa. Po krátkom prediskutovaní podrobností sa pustíte do práce. O dva dni neskôr (v stredu) dostanete e -mail od svojho šéfa, ktorý sa pýta: „Dokončili ste už projekt, o ktorom sme hovorili v pondelok?“









Za predpokladu, že ste ho nedokončili, v zásade existujú tri možnosti, ako môžete na otázku reagovať.

A, Odpoviete, že „ešte nie“.

B, Odpoviete že „ešte nie, ale bude to hotové do vtedy a vtedy“.

C, Akejkoľvek odpovedi sa vyhnete a vôbec nezareagujete.



Očividne je možnosť C tá najhoršia, akú si môžete vybrať. Ale ani odpoveď A a B nie sú o nič lepšie, neposkytujú totiž vášmu šéfovi žiadne informácie o stave projektu. Po vašej odpovedi je stále rovnako bezradný ako predtým, než vám položil otázku. Neistota sa z jeho strany vôbec neznížila.

Vzhľadom na to je odpoveď C najlepšou odpoveďou, no nie? Poskytnete okamžitú odpoveď a uvediete časový odhad, kedy by mal byť projekt dokončený. Ale nie je to tak, bol to chyták. Problém je v tom, že odpoveď B je tiež nesprávna, pretože váš šéf by sa nikdy nemal v prvom rade pýtať na stav projektu. Skutočnosť, že tak urobil znamená, že sa cítili neisto. Znamená to, že ste mu neposkytli dostatok informácií, aby bol v pohode. Ak by ste šéfovi poskytli včasnú aktualizáciu, nemusel by tráviť čas tým, že sa vás pýta. A keďže čas je pre väčšinu ľudí najväčším obmedzením, schopnosť dať viac času a duševnej energie svojmu šéfovi má cenu zlata. To neznamená, že je potrebné poskytovať aktualizácie každých 10 minút. Znamená to však, že by ste mali nájsť kadenciu, ktorá dokáže zaistiť väčšiu istotu pri spolupráci s vami.



O tom je vlastne zníženie neistoty. Musíte sa uistiť, že informácie prúdia tak, aby ste sa stali dôveryhodným zdrojom kdekoľvek. Čím dôslednejšie to budete robiť, tým menej času a energie budú ostatní tráviť starosťami o vás a o vašu schopnosť dotiahnuť veci do konca.



Nespolupracujte takto len výhradne so svojim šéfom, skúste to zaužívať s každým, s kým pracujete. Cvičte na znižovaní neistoty, aby sa pre vás stala celkom prirodzenou. Cvičte to, kým sa nestanete zabijakom neistoty. Potom sledujte, čo sa stane. Budovanie bohatstva úzko súvisí s vašim príjmom. Ak vám zníženie neistoty pomôže v kariérnom raste, a zvýšení príjmu, je oveľa pravdepodobnejšie, že to zlepší vašu finančnú situáciu. Preto je zníženie neistoty pre vaše financie také dôležité.



Ak sa chceme držať osobných financií a investovania, je dobré si neustále pripomínať, že nemôžeme mať pod kontrolou to, čo sa deje na trhoch. Zníženie neistoty v tejto oblasti je veľmi náročná úloha. Môžeme však mať pod kontrolou iné veci, tie, ktoré robíme každodenne. Môžeme ovládať to, ako komunikujeme. A môžeme dostať pod kontrolu to, ako spolupracujeme s ostatnými.