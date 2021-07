Schaeffler rozšíri v Kysuckom Novom Meste svoje technologické centrum

dnes 10:46 -

Spoločnosť Schaeffler Kysuce rozšíri v Kysuckom Novom Meste svoje technologické centrum zamerané na vývoj sekvenčného testovania nových mechatronických systémov pre hybridné automobily a elektromobily. Investícia vo výške viac ako 15,3 milióna eur vytvorí do konca roka 2023 spolu 55 nových pracovných miest. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Schaeffler Kysuce, ktorý Ministerstvo hospodárstva (MH) SR posunulo do medzirezortného pripomienkového konania.

„V rámci investičného zámeru prijímateľ plánuje vynaložiť minimálne 15,363 milióna eur ako oprávnené investičné náklady na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo forme budov, strojov, prístrojov, zariadení a do konca roku 2023 plánuje vytvoriť 55 nových pracovných miest,“ uviedol rezort hospodárstva v predkladacej správe k zverejnenému materiálu. Schaeffler Kysuce by mohol dostať aj štátnu investičnú pomoc vo výške viac ako 5,3 milióna eur formou úľavy na dani z príjmov. Návrh však musí schváliť vláda.

Schaeffler Kysuce je dcérskou firmou nemeckej spoločnosti Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst. Skupina Schaeffler je celosvetovo významným dodávateľom v oblasti automobilového a priemyselného sektora. Skupina dosiahla v roku 2019 tržby 14,4 miliardy eur a k 31. decembru 2019 zamestnávala viac ako 87.000 zamestnancov. Skupina má v súčasnosti viac ako 170 prevádzok v 50 krajinách sveta. Zo 75 výrobných závodov je 43 lokalizovaných v Európe. Na Slovensku má Schaeffler závody v Skalici a Kysuckom Novom Meste.