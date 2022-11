Blíži sa výplach? Je to vo hviezdach

Zdroj: oPenaizoch/MorningPorridge

Foto: TASR/AP;getty images

dnes 0:04 -

Nikdy to nebudú udalosti, ktoré predvídate alebo očakávate, ktoré nakoiec pohnú trhom. Sú to neviditeľné veci, neočakávané otrasy a prekvapenia, tie spôsobujú korekcie, prepady, či krvavé kúpele. Predpovedanie presnej povahy tejto neviditeľnej veci je ako čakanie na meteorit, ktorý strávil miliardy rokov blúdením po slnečnej sústave, aby nakoniec úhľadne pristál. To sa jednoducho nestane. Napriek tomu sa zdá, že všetci obracajú hlavy smerom k nebesiam, aby uvideli predzvesť budúcej či nadchádzajúcej krízy. Pravdepodobne však len strácajú čas hľadaním detailov v jednotlivých hviezdach alebo súhvezdiach. Bolo by lepšie pozrieť sa na veľkú časť oblohy ako celku. Meteorické roje sa dajú celkom dobre predpovedať na rozdiel od časovania a smerovania trhov.

Trhy sú o sentimente. Pochopenie sentimentu môže poskytnúť dobrú predstavu o tom, čo sa môže stať. Iste, existuje niekoľko indexov sentimentu, ktoré treba prehliadnuť a radšej sa pýtať ľudí, čo ich trápi.

V súčasnosti sa veľa hovorí o možnej korekcii, pretože ceny dosahujú nižšie maximá a vyššie minimá, prevláda pocit, že sa momentum vytráca. Nové mutácie koronavírusu, nové oblasti v červených zoznamoch „zákazu cestovania“ či niekoľko skutočných dôvodov, pre ktoré sa dá očakávať, že sa globálna cestovná ekonomika otvorí tak rýchlo, ako rastú ceny akcií leteckých spoločností.

Nie všetci panikária. Niektorí si myslia, že súčasné ocenenia na trhu sú tichom pred búrkou. Pred tým, ako ultranízke úrokové sadzby a čistý objem peňazí naliatych do finančných aktív podporia akcie. Globálny obchod sa zotavuje, obnovujú sa dodávateľské reťazce. Čoraz väčší počet správcov peňazí sa poisťuje návratom do dlhopisov, aby prekonali infláciu z dlhodobého hľadiska, že na dlhopisy čaká rally pri korekcii na akciovom trhu. Iní si myslia, že trikom je nákup dlhopisov pred výpredajom. Očakávajú, že centrálne banky zasiahnu, aby stabilizovali trhy, ak akcie sa prepadnú, a potom rýchlo opustia pozície, aby znovu investovali do nevyhnutného oživenia ceny akcií.





Iní sa riadia podľa inflačných signálov, čo je dobrý dôvod na ukončenie akejkoľvek koncepcie zaistenia pomocou dlhopisov. Čo by to však znamenalo pre akcie? V inflačnom prostredí poháňanom rastom sú akcie dobré. Ak sa však ukáže stagflácia, ak sa regeneračný lesk vytratí, kam potom pôjdu všetky tieto peniaze?

Mnoho správcov fondov sa domnieva, že korelácia medzi dlhopismi a akciami, kedy ceny dlhopisov a akcií spoločne rástli v dôsledku skreslenia spôsobeného kvantitatívnym uvoľňovaním a nízkych sadzieb, sa už vytráca. Dáva zmysel, pretože centrálne banky sa snažia normalizovať sadzby. Keď sadzby začnú rásť, bude to mať dopad na všetky tie príliš zadlžené zombie firmy, čo bude mať dôsledky na ekonomický rast.

Centrálne banky nemusí znepokojovať inflácia, niekoľko rokov miernej inflácie by mohlo nechať zmiznúť značné množstvo ich narastajúceho štátneho dlhu.

Takže otázka znie, kam investovať peniaze? Tradičný investičný svet, kótované dlhopisy a akcie, vyzerá unavene a zraniteľne. Sú to dôsledky rokov narúšania trhu v dôsledku regulácie po roku 2008, následného zbytočného manipulovania s trhovými mechanizmami a zhubných následkov závislosti na nízkych sadzbách a zaplavenia likviditou z kvantitatívneho uvoľňovania. Veľká časť akciového trhu dnes vyzerá ako lotéria. Ktoré akcie budú rásť na pozadí nesprávne ocenených firiem? Za prehnanými nádejami je strach z toho, že nám niečo ujde, chamtivosť, nerovnosť. Čudujete sa, že trhy sú nestabilné? Bodaj by nie, ak za rally stoja taxikári a znudení marketingoví riaditelia, ktorí sa zabávajú na stránkach Reddit tým, že sa navzájom poučujú o kryptomenách a výrobcoch elektromobilov, bude asi problematické pokúšať sa o vysvetlenie logiky pri pohybe akcií. Riešenie je ignorovať to. Zabudnite na chyby, ktoré robia iní. Fundamenty a logika sú mimo hry. Trik spočíva v ignorovaní humbugu. Namiesto toho je lepšie zamerať sa na stratégiu.

Myslite na infláciu

Aké aktíva budú zasiahnuté pravdepodobne najmenej? Aktíva, pri ktorých sa ich podkladové aktíva a výnosy pohybujú v súlade s infláciou. Nie sú to iba dlhopisy spojené s infláciou. Väčšina „nájmov“ sa bude pohybovať v súlade s infláciou, pričom môže ísť o prenájom čohokoľvek, od nehnuteľností, lízingu, zmluvných platieb až po financovanie dodávateľského reťazca.

Pripravte sa na krízu likvidity

Na newyorskej burze cenných papierov je známe, že existuje „vstup“ na 27 dverový trh. Hovorí sa o iba jednom označení ako „východ“. Keď začne nával smerom k východu, držte sa likvidity, čo v dlhopisovom vyjadrení znamená americké dlhopisy.

Získajte skutočné informácie

Premýšľajte o alternatívnych aktívach, ktoré ponúkajú výnosy na základe výkonnosti a príjmu získaného skutočnými aktívami, a nie pomyselných finančných pohybov. Aktíva kryté, súkromný dlh a vlastné imanie a priame vlastníctvo.

Skúste pochopiť ducha doby a módne výstrelky

Niektoré aktíva zostanú veľmi nepopulárne, od tabaku po fosílne palivá. Pozrite sa, kde sedíte, čo máte na sebe a čo všetko dnes robíte: niečo bude vykopané zo zeme, prevezené naprieč planétou alebo vypestované na farme. Bez metalurgie nemôžete vyrobiť oceľ, nemôžete vyrábať farby bez ropy a bez globálnej prepravy nezískate novú chladničku. Na jednej strane sú hlúpe antienvironmentálne hry ako napríklad ťažba mincí, ktoré časom skončia a na strane druhej iné príjmové toky, ktoré prežijú bez ujmy.

Skúste sa dať do pohotovostného režimu, čakajúc na to, kam bude tento trh smerovať.