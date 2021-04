Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

dnes 8:16 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 15. týždni 2021:Bratislava 12. apríla – V pondelok rokovala Hospodárska a sociálna rada SR (tripartita). K návrhu Plánu obnovy si štát dohodol so zamestnávateľmi a odborármi ďalšie mimoriadne stretnutie.Bratislava 14. apríla – Výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) s právom na podporu doplatkom štát plánuje túto podporu predĺžiť o ďalších päť rokov. Súčasne im zníži výkupnú cenu elektriny. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorú v stredu schválila vláda.Bratislava 14. apríla – Vláda navrhla doplnenie pôsobnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) o kompetenciu na utváranie podmienok na poskytovanie bezplatného poradenstva pre ľudí pri riešení ich problémov s dlhmi a bezplatného psychologického poradenstva zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch. Vyplýva to z návrhu novely zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ktorý v stredu odobril vládny kabinet.Bratislava 14. apríla – Vláda na svojom stredajšom rokovaní vymenovala za nového štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Dušana Veliča. Velič tak nahradil Vladimíra Ledeckého, ktorého vláda odvolala na jeho vlastnú žiadosť minulý týždeň.Bratislava 15. apríla – Finančná správa (FS) SR posilnila elektronickú komunikáciu. Saldokonto umožňuje klientom FS, aby mali prehľad o stave svojho osobného účtu, a je dostupné pre všetkých, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy.Bratislava 15. apríla - Volkswagen (VW) Slovakia prijme v krátkom čase približne 400 nových zamestnancov. Pracovníkov hľadá do výrobnej oblasti pre montáž vozidiel v bratislavskom závode. Potrebu prijať nových zamestnancov so sebou priniesol nárast dopytu na svetových trhoch v kontexte s mimoriadne náročnou situáciou v súvislosti s epidémiou koronavírusu.Nitra 15. apríla – Automobilka Jaguar Land Rover Slovakia spustila vo štvrtok nábor nových zamestnancov pre výrobný závod v Nitre. Plánuje zamestnať 600 nových pracovníkov priamo vo svojom závode, ďalších 300 pracovných miest vznikne v subdodávateľských firmách.Bratislava 16. apríla - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v piatok zverejnil vyhlášku k uvoľneniu opatrení, ktorá bude platná od pondelka 19. apríla. Spresnil v nej okrem iného podmienky praktickej výučby v autoškolách, podmienky prevádzkovania taxislužieb, fungovanie lanoviek a vlekových dráh aj presné pravidlá pre hotely.