Akcie Coinbase, alebo dať radšej prednosť bitcoinu?

Namiesto tradičnej počiatočnej verejnej ponuky (IPO) sa Coinbase rozhodol ponúknuť svoje akcie priamo na burze NASDAQ prostredníctvom priameho kótovania, čo je technika, ktorú v posledných rokoch propagovali veľké mená ako Spotify a Palantir. Zatiaľ čo pri IPO ide o to, že spoločnosť vytvára nové akcie a má upisovateľa, ktorý ich kupuje za stanovenú cenu a potom ich predáva na trhu, v priamej ponuke spoločnosť predáva existujúce akcie a nemá upisovateľa.

Spoločnosť Coinbase založili v roku 2012 Brian Armstrong, bývalý inžinier Airbnb, a Fred Ehrsam, ktorý obchodoval v Goldman Sachs. Ich cieľom bolo ponúknuť riešenie, aby boli investície a transakcie do kryptomien jednoduchšie, efektívnejšie a spravodlivejšie. Spoločnosť sa odvtedy rozrástla a stala sa najväčšou kryptoburzou v USA. Aj keď po celom svete existuje množstvo ďalších búrz s podstatne väčším objemom obchodovania, ako napríklad Binance, Huobi a OKEx, rast spoločnosti Coinbase je v ostatnom čase raketový.

Predbežné výsledky za prvý štvrťrok 2021 hovoria o tom, že tržby sa vyšplhali na 1,8 miliardy USD. To je deväťnásobný nárast oproti prvému štvrťroku v roku 2020 a viac ako 1,3 miliárd amerických dolárov, ktoré spoločnosť dosiahla za celý rok 2020. Čistý zisk za prvý štvrťrok sa očakáva v rozmedzí od 800 miliónov USD v porovnaní s 322 miliónmi dolárov za kalendárny rok 2020. Len za posledné tri mesiace vzrástla overená základňa používateľov o 30 % na 56 miliónov ľudí.

Ako teda Coinbase zarába peniaze?

Na poplatkoch a províziách, keď zákazníci kupujú alebo predávajú kryptomeny, hoci ich ukladanie do peňaženiek zákazníkov nie je spoplatnené. Poplatky zahŕňajú maržové poplatky, pri ktorých si Coinbase účtuje 0,5 % za nákupy a predaje, aj keď tento údaj sa môže líšiť v závislosti od trhových podmienok. Účtuje si tiež „poplatok Coinbase“, čo je provízia za všetky krypto transakcie, ktorá závisí od polohy klienta a celkovej sumy transakcie. Spoločnosť má aj ďalšie obchodné oblasti vrátane medzinárodného platobného systému Coinbase Commerce, karty Coinbase Visa a USD Coin (USDC), kryptomeny stablecoin, ktorej cena je viazaná na americký dolár 1:1. Coinbase spolu s platformou kryptofinančných služieb Circle založil USDC a zarába peniaze zo stablecoinu reinvestovaním dolárov, ktoré si za ne používatelia vymieňajú, do bezpečných aktív, ako sú krátkodobé americké štátne dlhopisy.





Pokiaľ ide o investovanie do spoločnosti Coinbase, pre nákup akejkoľvek akcie platia rovnaké pravidlá - existuje riziko a výkonnosť akcie bude závisieť od dopytu a budúceho úspechu spoločnosti. Osud Coinbase je zjavne spojený s výkonom a príjmom bitcoinov a iných kryptomien. Ak investori stratia záujem o kryptomeny, bude mať podnik Coinbase problémy. Coinbase tiež musí zápasiť s konkurenciou, ktorá prichádza každý deň, z ktorých mnohí sa veľmi rýchlo zväčšia. Spoločnosť Binance, ktorá je lídrom na trhu s dennými objemami 39 miliárd USD, bola uvedená napríklad na trh v roku 2017.

Ale vzhľadom na prudký nárast cien kryptomien, najmä volatilitu bitcoinu, sa za vlaňajší rok objavilo čoraz viac jednotlivcov a veľkých inštitúcií, ako sú MassMutual a Tesla, ktoré sa snažia získať expozíciu voči tejto alternatívnej investícii. A s pandémiou COVID-19, ktorá núti vlády vynaložiť veľké prostriedky na podporné opatrenia a centrálne banky vytvárať množstvo peňazí navyše na stimuláciu svojich ekonomík, sa veľa investorov obáva inflácie, ktorá by mohla znehodnotiť „fiat“ meny ako dolár a libra. Pretože bitcoin je navrhnutý tak, aby nikdy nemal v obehu viac ako maximálne 21 miliónov tokenov, považujú ich títo investori za uchovávateľa hodnoty, ktorá má ochrániť ich bohatstvo pred inflačným problémom.

Samotný Brian Armstrong, CEO Coinbase, je veľkým býkom, čo sa týka absorpcie kryptomien. „Obchodovanie a špekulácie boli prvými významnými prípadmi použitia na rozbehnutie kryptomeny, rovnako ako sa ľudia v začiatkoch internetu ponáhľali nakupovať názvy domén. Teraz však vidíme vývoj kryptomeny v niečo oveľa dôležitejšie. Ľudia používajú kryptomenu na zarábanie, utrácanie, sporenie, vkladanie, požičiavanie, hlasovanie a na vykonávanie mnohých ďalších druhov ekonomických aktivít,“ napísal v liste pri príležitosti kótovani na burze. Väčšina z toho je však argumentom prečo držať kryptomeny, ale prečo by investori mali namiesto toho kupovať akcie kryptoburzy? Je to spôsob, ako preniknúť k obrovskému nárastu na tomto trhu bez toho, aby ste si museli kupovať priamo kryptomeny. Pre investorov, ktorí sa obávajú vysokej volatility cien kryptomeny, ako aj skutočnosti, že môže byť stresujúce bezpečne si kryptomeny uložiť, by mohli byť akcie Coinbase atraktívnou alternatívou. To by mohlo osloviť najmä finančné inštitúcie, ako sú dôchodkové fondy, ktoré k investovaniu pristupujú veľmi konzervatívne.

Niet pochýb o tom, že keď Coinbase na burze pod značkou COIN pritiahne veľa pozornosti. Dopyt bude vysoký a pri každom kótovaní tejto veľkosti dôjde v priebehu nasledujúcich dní k veľkým výkyvom, pretože objemy obchodov budú veľké. Ak ale máte záujem investovať do kryptomien, pravdepodobne sa vám bude lepšie investovať do samotných digitálnych coinov, pretože ich výkon závisí iba od úrovne ich dopytu. Výkonnosť COINu bude závisieť od toho, ako si Coinbase dokáže udržať náskok pred ostatnými a naďalej ponúkať lacný a bezpečný prístup ku kryptomenám. Jeho základná zraniteľnosť sa tým líši od samotných aktív, ale výkonnosť je úzko prepojená s výkonnosťou bitcoinu a etherea. Tieto kryptomeny dosiahli v minulom roku raketový nárast o viac ako 800 %, respektíve 1300 %. Takže kľúčová otázka pre investorov znie, vložiť peniaze do firmy s historicky anomálnym rastom, obrovskou neistotou a žiadnym oficiálnym ústredím? Je počiatočné ocenenie 100 miliárd USD v poriadku? „Oceniť akúkoľvek začínajúcu firmu môže byť náročné, ale myslím si, že otázka ocenenia je v prípade spoločnosti ako Coinbase oveľa zložitejšia,“ uviedla Natalie Hwang z Apeira Capital. V súčasnosti nemá v spoločnosti žiadny podiel.





Predpovedanie vývoja cien kryptomeny sa ukázalo ako bláznivá hra. Kolísanie môže byť v obidvoch smeroch také rozsiahle, že spoločnosť Coinbase má vo svojom prospekte 27 odrážok týkajúcich sa rizík volatility. Zahŕňajú zmeny v dôvere investorov, negatívnu publicitu a pokrytie sociálnymi médiami, regulačné problémy a prerušenie služby súvisiace s touto technológiou.

Podkladové aktíva, ktoré tvoria finančný príbeh Coinbase, sú natoľko nepredvídateľné, základná analýza kvality výnosov, udržania zákazníka a efektívnosti vám nič nepovedia. Fanúšikovia Coinbase ale tomu veľa pozornosti nevenujú. Pozerajú sa skôr do budúcnosti, v ktorej miznú finanční sprostredkovatelia a transakcie sa uskutočňujú predovšetkým na blockchaine. Tvrdia, že on-line trhy pre elektronický obchod, cestovanie a nákupy z domu budú pomocou rôznych kryptomien spájať kupujúcich a predávajúcich. Coinbase to nazýva „kryptoekonomika“, slovo, ktoré sa v prospekte objavilo 163-krát. Predstavuje svet platieb, obchodovania a najrôznejších transakcií typu peer-to-peer, ktorý využíva softvér a schopnosť blockchainu dať všetkému jedinečný identifikátor.

Ak majú býci Coinbase pravdu, spoločnosť je v centre kritickej transformácie internetu. Niektorí to porovnávajú s tým, ako Amazon preniesol fyzický maloobchod na web alebo ako sa Facebook stal spôsobom, akým sa ľudia kontaktujú.



Matthew Le Merle, riadiaci partner investičnej spoločnosti Fifth Era a Blockchain Coinvestors, uviedol, že viazať hodnotu Coinbase na bitcoin by bolo ako oceniť Amazon v jeho začiatkoch na základe predaja kníh. „Nemyslite na volatilitu bitcoinu, obchodné poplatky a výnosy," uviedol Le Merle, ktorého firma sa špecializuje na kryptomeny. „Musíte začať otázkou, aký je zisk z digitálnych peňazí a aktív na svete? V tomto kontexte ide o bilióny a bilióny dolárov, ktoré budú striedať ruky.“





Bez ohľadu na to, čo prinesie budúcnosť, príjmy spoločnosti Coinbase minimálne tento rok budú do značnej miery určené objemom transakcií, ktorý je v súčasnosti úzko spätý s cenou bitcoinu. Vo svojej správe o príjmoch za prvý štvrťrok Coinbase uviedla, že má 6,1 milióna transakčných používateľov mesačne (MTU). Ak by ceny kryptomeny vzrástli, MTU pre tento rok by mohli dosiahnuť 7 miliónov, čo je najagresívnejší odhad Coinbase. V strednom rozmedzí by sa MTU dostalo na 5,5 milióna a najkonzervatívnejšia predpoveď za predpokladu poklesu cien je 4 milióny MTU. Skeptici Coinbase vidia spoločnosť, ktorá sa spolieha na poplatky. Ale na trhu rastie počet konkurentov, čo sa môže prejaviť v agresívnejšom stanovovaní cien. Napríklad populárna aplikácia Robinhood si neúčtuje poplatok za nákup kryptomeny. Spoločnosť New Constructs vo svojej správe napísala, že konkurencia zo strany firiem ako je Kraken, Gemini a Binance sa odrazí na budúcich výnosoch poplatkov spoločnosti Coinbase, ktoré povedú k „pretekom, kto pôjde nižšie“. „Konkurenti pravdepodobne ponúknu nižšie alebo nulové poplatky za obchodovanie ako stratégiu na získanie trhového podielu.“

Spoločnosť uviedla, že podľa jej analýzy by hodnota Coinbase nemala byť 100 miliárd USD, ale 18,9 miliárd dolárov, čo je 81 % pod trhovou kapitalizáciou. Ale možno všetky takéto ohodnotenia suú scestné. Správny spôsob uvažovania o Coinbase je predstaviť si, kde bol internet v roku 1994 predtým, ako Netscape účinne rozsvietil svetlá pre priemerného spotrebiteľa poskytnutím spôsobu prehliadania webu. Podobne Coinbase prináša komplexný koncept krypto do hlavného prúdu, ktorý umožňuje masám dozvedieť sa o nich a investovať do nich. Čím viac ľudí začne mať informácie o rôznych projektoch, ktoré vznikajú v kryptoekonómii, tým menej sa budú zameriavať na graf vývoja ceny bitcoinu. Všetky ďalšie prípady použitia napomáhajú uvedomiť si, že Coinbase je indexom pre ďalšie veci. Príkladom je Rally Network, služba, ktorá umožňuje výkonným tvorcom a umelcom ponúknuť svoje vlastné coiny na ethereum blockchain bez toho, aby vedeli kódovať. Dokážu tak svojich fanúšikov odmeniť žetónmi, ktoré sa potom dajú použiť na nákup tovaru, alebo lístkov na koncert. Na rozdiel od väčšiny webov pre umelcov sa neplatí žiadny poplatok. Rally má svoj vlastný sieťový token, ktorý môžu investori nakupovať a predávať za bitcoiny, hoci na Coinbase je k dispozícii iba v depozitnej službe pre inštitucionálnych kupcov.





Okrem mnohých altcoinov, na trhu nedávno nastala doslova explózia nezmeniteľných tokenov (NFT), digitálnych aktív, ktoré žijú na blockchaine. Virtuálne umelecké dielo s názvom „Everydays: The First 5000 Days“, vytvorené digitálnym umelcom Beeple, je prvé umelecké dielo založené na NFT, ktoré sa vydražilo v aukčnom dome Christie's. Aukcia 11. marca v Londýne okamžite katapultovala Beepleove umelecké diela do ríše najdrahších diel, aké kedy žijúci umelci predali.

Či už sa Coinbase spája v mysli investorov s týmito aktivitami, alebo nie, jej kótovanie na burze pomôže získať záujem investorov o svet kryptomien a je ďalším znakom toho, že finančný ekosystém si kryptomeny už všímať začal.