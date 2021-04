Nečakajte nič zadarmo, hlavne vo sfére financií

Zdroj: thebigpicture

Fráza „neexistuje nič také ako obed zadarmo“ bola spopularizovaná v 60-tych rokoch 20-teho storočia spisovateľom sci-fi Robertom Heinleinom. O desaťročie neskôr ožila, keď ju Milton Friedman použil pre názov svojej knihy z roku 1975 „Neexistuje nič také ako obed zadarmo“.

Čo je to „obed zadarmo“? V 30-tych rokoch 20-teho storočia po prohibícii bol bezplatný obed lákadlom barmana, aby vás prinútil kúpiť si nápoj. Ekonomická lekcia znie „zaplatíte za takzvaný obed zadarmo“.

V prípade charity dáva obed zadarmo zmysel. Zadarmo je tu základným princípom. Akákoľvek charitatívna organizácia, ktorej cieľom je rozdať niečo niekomu, kto si to nemôže dovoliť, používa slovíčko bezplatne zámerne, ako základný prvok vytvárania výhod pre darcu aj príjemcu. Vo finančných službách je zadarmo nezmysel. „Zadarmo“ v podnikaní s podielovými fondmi je forma marketingu. Nakoniec to povedie k produktu „návnada a výmena“, kde je produkt zadarmo nahradený produktom s vyššou cenou (a v niektorých príkladoch omnoho vyššou cenou).

Mali by ste teda rozoznávať, keď je niečo „lacné“ a keď je to „zadarmo“. „Lacné“ je lacnejšie ako drahé. Rozumieme tomu, ak je niečo lacné, vážime si všetky výhody lacného. Skúsenosti nás učia, že lacné je pre investorov skutočne dobré, pretože náklady sa časom skladajú a pôsobia ako brzda návratnosti.

Na druhej strane, ak „bezplatne“ ponúka akákoľvek zisková spoločnosť, treba k tomu pristupovať opatrne, z dôvodov jasne pochopených Heinleinom aj Friedmanom. „Zadarmo“ nie je bez nákladov. Zadarmo má skryté poplatky, výdavky. Ak je niečo zadarmo, vyžaduje si to, aby ste si prečítali aj to najdrobnejšie písmo, kde sa na strane 37 dozviete, že zadarmo môže byť veľmi drahé.

Pochybujete o zjavnej pravdivosti, ktorú akože doteraz toľkí prehliadali v zhone platiť menej? Veríte tomu, že veľké ziskové spoločnosti ponúkajú svoje služby „zadarmo“, pretože sú dobrosrdečné a veľkorysé a robia všetko v záujme vás? Naozaj môžete byť takí naivní, aby ste verili takým očividným a absurdným nezmyslom?





Možno vás preberie niekoľko príkladov. Sú od spoločností, ktoré majú široký výber hodnotných produktov a služieb, ktoré svojim zákazníkom účtujú za spravodlivú cenu (viac či menej).

RobinHood

Aplikácia neúčtuje za obchody žiadne poplatky. Názov dostala po „bohatým bral, chudobným dával“. Ide o klasický príklad neexistencie obeda zadarmo. Ako informovala agentúra Bloomberg, v prípade Robinhood pochádza „viac ako 40 percent ich výnosov z predaja objednávok svojich zákazníkov vysokofrekvenčným obchodným spoločnostiam“. Nie najlepšie vybavenie, ale iba nasmerovanie toku objednávok tam, odkiaľ sa spoločnosti zľavy a platby vrátia. Samozrejme spoločnosť tvrdí niečo iné, ale tu treba zdôrazniť, že nie sú zverencami svojich klientov, ale sprostredkovateľmi regulovanými Úradom pre reguláciu finančného priemyslu (FINRA). Ak by investor zaplatil za každý obchod s 1000 akciami ďalšiu desatinu bodu, mohlo by ho to stáť ďalších 100 dolárov oproti poplatku 8 dolárov z účtu sprostredkovateľa on-line. Ale to predsa nie je „zadarmo“. Lacné je lacné, ale zadarmo môže byť drahé. Odstraňovanie akýchkoľvek prekážok v obchodovaní má tendenciu povzbudzovať klienta v ďalšie obchodovanie. Drvivé množstvo dôkazov ukazuje, že aj keď je obchodovanie „zadarmo“, býva väčšia miera obchodovania veľmi, veľmi drahá.

Fidelity

Nir Kaissar z Bloomberg vysvetlil, ako Fidelity môže ponúkať dva indexové podielové fondy zadarmo. Jeden sleduje trhovú kapitalizáciu najväčších 3 000 amerických spoločností a druhý sa drží top 90 % akcií rôznych medzinárodných firiem na rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhoch. Oba majú nulové poplatky a rýchlo získali niekoľko miliárd dolárov na nové aktíva. Ako však zdôraznil Kaissar, Fidelity má „viac ako 1 000 podielových fondov Fidelity, vrátane rôznych tried podielov s aktívami, v hodnote takmer 1,9 bilióna dolárov a priemerným pomerom výdavkov váženým aktívami 0,46 percenta ročne“. Tieto dva indexové ETF môžu byť zadarmo, ale zvyšok v ponuke zadarmo nie je, čo prináša ročný príjem 9 miliárd dolárov. Vo Fidelity stavili na to, že nájdu spôsoby, ako speňažia svojich zákazníkov s nulovým poplatkom.

Schwab

Svoje inteligentné portfóliá ponúka Schwab ako bezplatného robotického poradcu klientom. Rovnako ako u všetkých ostatných obedov zadarmo, ani tento nie je zadarmo. Používa vlastné prostriedky, veľký hotovostný zostatok na úrovni približne 9 percent, čím zarába peniaze na spreadoch, ktoré zhromažďuje na úrokoch, oproti malému zlomku, ktorý vypláca zákazníkom. Počas býčieho trhu, keď sa takmer každý jeden z desiatich dolárov nezúčastňuje na akciách, by sa dalo očakávať, že toto portfólio bude mať slabšiu výkonnosť. Ale hej, je to zadarmo!

Portfóliá ETF

Existuje niekoľko spoločností, ktoré zostavia alokáciu rôznych tried aktív do jedného, ​​úplne diverzifikovaného portfólia ETF úplne zadarmo. Jednotlivé ETF v nich obsiahnuté však majú interné poplatky v rozmedzí od 30 do 75 bázických bodov. Obal ETF je zadarmo, ale zložky ETF majú svoje náklady.

Existuje mnoho spôsobov, ako znížiť náklady klientom, ale nikdy tieto náklady neklesnú na nulu. Ešte jeden príklad na záver, Facebook je zadarmo. Áno je, ale nie je vôbec lacný. Všetko, čo od vás vyžaduje, je nekonečné množstvo vášho obmedzeného času a pozornosti, zdieľanie informácií, ktoré by inak boli súkromnými informáciami, o ktorých sa preukázalo, že niektorých ľudí stoja podstatnú časť ich duševného zdravia, pričom kompromitujú niektoré z našich najposvätnejších demokratických tradícií.

Takže ešte raz, a naposledy, všetko to „zadarmo“ je nakoniec pekne drahé.