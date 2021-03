Suezsky prieplav blokuje obrovský kolos

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

Každá hodina za 400 miliónov

Prepravná loď Ever Given – veľká ako mrakodrap – blokuje Suezsky prieplav v oboch smeroch. Cez toto „hrdlo lievika“ putuje každý rok 12 % celosvetového obchodu. Je jednou z hlavných obchodných tepien nielen pre tovary, ale aj pre dodávky ropy. V lodnej zápche uviezlo už viac ako 180 lodí, ktoré čakajú na odstránenie „zaseknutej“ Ever Given. Tá narazila na plytčinu po tom, ako sa zhoršili poveternostné podmienky a piesočná búrka sťažila navigáciu plavidla. Na nešťastie patrí medzi najväčšie a zároveň najťažšie lode na svete a jej vyslobodenie sa zatiaľ nepodarilo ani za pomoci 40 lodných ťahačov. Každú hodinu blokovania prieplavu prichádza svetový obchod o 400 mil. USD čo znamená, že denné „straty“ sa šplhajú k 10 mld. USD. Odborníci sa obávajú, že loď sa podarí vyslobodiť až v nedeľu. Obnova lodnej dopravy nebude ale okamžitá, pretože nazhromaždené lode sa v blízkosti prieplavu kopia už celý týždeň. Niektoré prepravné spoločnosti zvažujú oboplávanie celej Afriky, čo by predĺžilo dodávky o 14 dní a predstavovalo by to obrovské náklady na palivo.

Tesla za bitcoin

Za nové auto spoločnosti Tesla sa už môže platiť virtuálnou menou bitcoin. Avšak zatiaľ len v USA. V ostatných krajinách si na túto možnosť treba počkať. Elon Musk nakúpil začiatkom tohto roka bitcoiny v hodnote 1,5 mld. USD. Odvtedy sa cena virtuálnej meny šplhá na historické maximá. Analytici sa zhodujú, že Tesla tento rok zarobí na bitcoine viac než na predaji áut za celú svoju existenciu. Napriek oslavnej atmosfére na Crypto Twitter niektorí odborníci tvrdia, že použitie bitcoinu na uskutočnenie takého extravagantného nákupu nie je múdre. Stačí si pripomenúť, že Laszlo Hanyecz svojho času zaplatil za dva kúsky pizze 10 000 BTC – táto suma by dnes predstavovala hodnotu 560 mil. USD. Už nejeden zákazník v minulosti ľutoval, že kupoval autá za bitcoiny. Je vysoko pravdepodobné že auto sa časom opotrebuje a stratí na hodnote, naproti tomu bitcoin sa správa ako aktívum a môže na hodnote získavať.

Trh práce, inflácia a veľkonočné sviatky

Nový týždeň prinesie viacero zaujímavých výsledkov. Prvým je európska inflácia. Predpokladá sa rast cien spotrebiteľského koša medziročne na úrovni 1,2 % vs. 0,9 % minulý mesiac. Pri predaji nových domov v USA sa očakáva medzimesačný s pokles o 3,5 %. Dôvodom môže byť rast sadzieb na hypotekárnych úveroch v posledných mesiacoch. V piatok zverejnia výsledky z trhu práce v USA. Poodhalia, ako sa vyvíja mierna nezamestnanosti a rast platov, avšak na trhy nebudú mať tieto dáta v daný deň žiaden vplyv. Dôvodom sú veľkonočné sviatky. Burzy v Európe ako aj v USA budú zatvorené.