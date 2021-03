Hodnota, cena a kvalita nie sú to isté

Zdroj: ContrarianEdge

Drobní investori milujú spoločnosti ako Coca-Cola, Kimberly-Clark a Campbell Soup, každá z nich je stabilná a vyspelá. Mali rozprávkovú minulosť, príjmy im rástli po celé desaťročia. Zažili slávu, ale dni rastu sú však pre ne už minulosťou. Ich trhy sú vyspelé a trhový podiel konkurencie vysoký. Môžu inovovať koľko chcú, ale spotrebitelia už nebudú piť viac sýtených nápojov, nebudú nosiť viac plienok alebo jesť viac polievok z konzervy.

Ak by ste sa pozreli na účtovnú závierku týchto spoločností, boli by ste vážne prekvapení. Uvideli by ste stereotypný obraz firemnej staroby. Výnosy roky nerástli a v mnohých prípadoch skôr poklesli. Niektoré z nich dokázali vytlačiť o niečo vyššie príjmy zo stagnujúcich výnosov prostredníctvom znižovania nákladov, ale táto stratégia má svoje limity. Tieto firmy tu budú aj o desať rokov, ale ich ziskovosť sa pravdepodobne nebude veľmi líšiť od súčasnej úrovne, nebude oveľa vyššia, ale pravdepodobne ani oveľa nižšia. Pri pohľade na burzové grafy týchto spoločností však vidíte niečo iné, ako sa akcie za ostatných pár rokov vertikálne posunuli. Takýto obraz teda vidia investori, starých kohútov, ktorí sa vydávajú za jarné kurčatá.





Dobrým príkladom je Coca Cola. Na rozdiel od vlády USA táto firma nemá licenciu na tlačenie peňazí (ani jadrové zbrane). Je to však silná globálna značka, takže investorov nezaujíma jej finančná životaschopnosť, a tak spoločnosti požičiavajú peniaze, akoby to bola vláda USA, s veľmi nízkou prémiou. Investori to ignorujú, zameriavajú sa iba na jedinečný a značne vypuklý prínos, a tým je dividendový výnos. S troma percentami vyzerá ako Gulliver v krajine Liliputánov. Investori tak ignorujú nepríjemnú pravdu, že za túto dividendu platia veľmi vysokú cenu. Coke sa obchoduje s 23-násobkom jej príjmov. Nie je to prvýkrát (ani naposledy), čo sa niečo také deje s akciami tejto firmy. Investori, ktorí akcie Coca Cola v roku 1998 nakúpili, stratili 50 percent oproti nákupu o desať rokov neskôr a nedokázali sa pozviechať ani za viac ako 15 rokov.

A tým sa dostávame k problému lesklej návnady, ktorá časom stráca svoju atraktivitu. Investori vyplácajú 23-násobok za veľmi vyspelé podnikanie. Spotreba ikonických sýtených nápojov z dielne Coca Coly klesá na rozvinutých trhoch kde sa do popredia dostáva otázka zdravej výživy. To je jasne vidieť na výkaze ziskov a strát. Tržby a výnosy sa za posledné desaťročie prepadli. Povedzme, že Cola urobí to, čo za posledné desaťročie nedokázala, zvýši zisk o 3 percentá ročne, a to aj napriek posunu v preferenciách spotrebiteľov od nápojov na báze cukru a chemicky upravených (diétnych) nápojov. Ak sa na konci tejto cesty pomer ceny akcií a výnosov ustáli na viac či menej oprávnenom 13 až 15-násobku, potom investori stratia ročne niekoľko percentuálnych bodov na poklese ceny akcií Coly. Väčšina dividend teda bude vymazaná eróziou ukazovateľa P/E, čo je pomer trhovej ceny akcie k čistému zisku na 1 akciu za dané obdobie spoločnosti.





Coca-Cola do istej miery predstavuje americký akciový trh. Ak v priebehu nasledujúcich desiatich rokov dokáže Cola napriek všetkým protivetrom, ktorým čelí, zvýšiť zisky rýchlejším tempom ako 3 percentá a úrokové sadzby zostanú na súčasnej úrovni (takže P / E spoločnosti zostane na súčasnej úrovni „chcem 3 % dividendu za každú cenu “), potom jej akcie zaistia slušný výnos. Vyžaduje si to však splnenie niekoľkých podmienok. Ak úrokové sadzby stúpnu a / alebo sa vkus spotrebiteľov bude naďalej meniť a budú upúšťať od sladkých nápojov s vysokou maržou k vode s nízkou maržou (komoditou), bude to dvojnásobná rana pre Colu. Výnosy sa pozastavia a investorov už nebude lákať lzaujímavá dividenda. Zrazu uvidia skutočný obraz firmy, 124-ročnú artritickú americkú ikonu, ktorej rastové dni sú už dávno tatam.

Akcie Coca Cola sú len príkladom, nejde v tomto prípade o nejaké investičné odporúčania, ale skôr o to, nakoľko je dôležité rozlišovať medzi dobrou spoločnosťou, ktorou Coca Cola je, a dobrou akciou, čo nie je. A upozorniť na nebezpečenstvo, aké predstavuje výlučné zameranie sa na lákadlo, v tomto prípade dividendy, keď si robíte analýzu akcií.

A ešte jedna vec je celkom dôležitá. To čo platí dnes, zajtra už platiť nemusí. Investičný prieskum nie je statický, ale plynulý proces. Do cesty sa vám dostávajú novšie a novšie informácie a vy pokračujete vo svojom výskume, ktorý vás môže doviesť k vyladeniu a úprave predpokladov, a tým aj k zmene názoru. Dlhodobí investori často držia akcie po celé roky. Na trhu môžete mať šťastie, ale rovnako sa na vás usmiať nemusí. Prehodnocovanie prístupu patrí do rámca učenia a myslenia. V prípade, že niektorá firma kvôli niečomu vzbudila váš záujem, mal byť to byť len začiatok, nie koniec výskumu. Myslite na to včas, ešte predtým, ako sa rozhodnete nakupovať.

Autorom je Vitaliy Katsenelson, ktorý má viac ako 20 rokov investičných skúseností. Jeho kniha Active Value Investing z roku 2007 bola preložená do ôsmich jazykov. Viedol postgraduálne investičné kurzy na University of Colorado. Časopis Forbes ho označil za „nového Benjamina Grahama“.