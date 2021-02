Algebra bohatstva

Zdroj: profgalloway

dnes 0:03 -

Príležitostí zostáva dostatok, aj keď protivietor je čoraz silnejší a mladým ľuďom stále viac a viac sťažuje získať ich spravodlivý podiel. Úspešní ľudia často nevedomky formujú mladých ľudí pomocou odporúčaní typu „nasleduj svoju vášeň“ alebo „nemysli na peniaze“. Nie, dosiahnutie ekonomickej bezpečnosti si vyžaduje tvrdú prácu, talent a nesmierne veľké sústredenie. Na druhej strane, áno, genialita niektorých ľudí je natoľko zjavná, že dokáže premôcť nedostatok sústredenia a disciplíny. Ale predpokladajme, že vy nepatríte medzi nich.

Kto je bohatý

Určite poznáte niekoho, kto zarába mimoriadne dobre. Ale len málo ľudí je skutočne bohatých. Bohatý má pasívny príjem vyšší ako útraty. Ľudia na ceste k peniazom sa zameriavajú na svoje zárobky, ale ľudí na ceste k bohatstvu zaujímajú aj peniaze o ktoré prišli. Joseph Heller povedal, že „nezarábať peniaze si vyžaduje mozog.“ To môže byť pravda, ale určite potrebujete mozog, aby ste si peniaze udržali. Ako teda zvýšiť pravdepodobnosť dosiahnutia ekonomickej bezpečnosti, teda zbohatnúť?

V algebre bohatstva existujú štyri faktory: zameranie, stoicizmus, čas a diverzifikácia.

Zameranie

Ľudia si zamieňajú slabú sústredenosť s nedostatkom talentu. Inteligencia a talent súvisia s úspechom, ale najsilnejším signálom budúceho úspechu je vaša vytrvalosť a odolnosť. Ak nie ste vrcholne disciplinovaní, vaša kariéra musí byť niečím, čo vám robí potešenie, ale nemýľte si to s „vášňou“. Ľudia, ktorí vám hovoria, aby ste nasledovali svoju vášeň, sú už bohatí. Choďte za svojím talentom. Zamerajte sa na to, aby ste sa dostali do pozície, aby ste boli finančne úspešní. V digitálnom svete sa veľká časť firemného sveta rozhoduje na základe toho, čo viete ponúknuť, nech už sú to zvučné mená univerzít, ktoré ste vyštudovali, firiem,v ktorých ste už pracovali, odbornosť dokladovaná certifikátmi atď. Sektorová dynamika nakoniec zvíťazí nad vašim talentom. Niekto s priemerným talentom v spoločnosti Google si za posledné desaťročie polepšil viac ako niekto napríklad v automobilovom priemysle. Hľadajte najlepšiu vlnu na ktorej sa odveziete.







Zamerajte sa na svoje vzťahy. Rodina a priatelia sú pre dlhodobé šťastie nevyhnutní. Najpôsobivejšie ekonomické rozhodnutie, ktoré urobíte, bude to, s kým sa rozhodnete uzavrieť manželstvo. Ľuďom v manželskom/partnerskom zväzku rastie ich čisté imanie o 77 percent viac ako slobodným. Vezmite si tú pravú osobu a potom každý deň investujte do tohto vzťahu. V rámci tohto partnerstva ste dali do stávky viac ako 50 percent svojho čistého imania a hodnoty na trhu.

Stoicizmus

Zistite, čo môžete a čo nemôžete ovládať. Skúste ovládať svoje reakcie na prichádzajúce pokušenie. Nedostatok disciplíny je prekliatím ekonomickej bezpečnosti. Každý rok sa vynakladajú miliardy na schémy na manipuláciu našich prirodzených impulzov, aby sme utrácali viac. Aby sme sa domnievali, že musíme mať to čo má sused, inak budú všetci okolo nás úspešnejší ako my. Najvýkonnejším indikátorom vašej finančnej slobody zameranej na budúcnosť nie je to, koľko zarobíte, ale koľko dokážete ušetriť. Na býčom trhu naberá na obrátkach činnosť, ktorá spája šťastie s talentom a dopamín s investovaním. Cukrovka, vysoký krvný tlak a zdieľanie snímky obrazovky vašich ziskov, sú chorobami súčasnosti. Obchodovanie, na rozdiel od „investovania“, sa môže javiť ako práca a produktivita, ale je to v skutočnosti hazard. Jedna štúdia zistila, že za 12 rokov malo iba 5 percent aktívnych maloobchodníkov vôbec nejaký zisk. Tentokrát sú lákadlom napríklad kryptomeny a 24-hodinové, nestále, obchodovanie s nimi. Väčšina takýchto denných obchodníkov utrpí znesiteľné straty, pre mnohých je ale dopad omnoho horší. Niečo okolo 80 až 85 percent denných obchodníkov sú muži a 23 percent mužov, ktorí hazardujú, sa stanú závislými (na rozdiel od siedmich percent žien). Väčšina z nás môže hazardovať bez toho, aby sa stala závislou, rovnako ako väčšina z nás môže piť bez toho, aby sa stala alkoholikom. Ale uvedomte si riziká.

Stoicizmus nie je len o tom, byť stoický tvárou v tvár pokušeniu. Znamená to tiež mať dobrý charakter. Úspech v živote oveľa ľahšie dosiahnete, ak iní ľudia chcú, aby ste uspeli. Náš mentálny obraz vykresľuje bohatých ľudí ako tvrdých a krutých. Skúseností ale ukazujú, že sú to ľudia všeobecne preukazujúci silu, bystrosť a láskavosť. Ekonomická bezpečnosť je v kompetencii ostatných a vy chcete, aby ostatní chceli, aby ste vyhrali.

Čas

Je to naša nepružná a najcennejšia komodita, s ktorou by sme nemali nakladať veľkoryso. Ak premrháte peniaze, môžete ich zarobiť späť. Zbytočne premárnený čas je nenávratne preč. Pri investovaní je dlhodobý horizont náš spojenec, krátkodobý náš nepriateľ. Albert Einstein údajne poznamenal, že zložený úrok je ôsmym zázrakom sveta. Náš mozog však toto stále nechce pochopiť. Keď máte okolo dvadsať rokov, vek okolo päťdesiatky je len vzdialená, nepodstatná budúcnosť. A keď tento vek dosiahnete, máte pocit, akoby ste mali dvadsať len vlani. Ale malé investície, ktoré sa vám podarilo urobiť pred viac ako desiatimi rokmi, už prerástli do základov vašej ekonomickej bezpečnosti. Skladanie nie je iba finančná záležitosť. Najdôležitejšie výnosy v živote pochádzajú z kombinovaných účinkov našich investícií v priebehu času, či už do našich financií, kariéry, záľub alebo vzťahov. Zmeňte časovú os svojho života a zmení sa vám život.





Diverzifikácia

V našom živote je kľúčové zamerať sa na niečo. Plán A pre finančnú bezpečnosť je skvelý v tom, že ak urobíte niečo, čo si trh vysoko váži, zúročíte to v príjme. Ale investície sú plán A na druhú. S investíciami sa ale musíte vyhnúť jednostrannému zameraniu. Diverzifikujte a pokiaľ váš plán nie je vo finančnom sektore, musíte si byť istí, že čas strávený sledovaním / obchodovaním vás nerozptyľuje od toho, čo je, alebo malo by byť, vašim zdrojom príjmu a úspor. Investovanie sa z dlhodobého hľadiska vypláca, vždy však budú na trhu poklesy. Diverzifikácia je ako kevlarové oblečenie na motorku. Zlé rozhodnutia vás budú síce bolieť, ale nebudú fatálne. Inými slovami, diverzifikácia je vaša nepriestrelná vesta.