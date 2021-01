10 investičných ponaučení z roku 2020

Zdroj: ofdollarsanddata

Foto: getty images

dnes 0:47 -

1. Ceny môžu klesnúť vždy

Aj keď sa zdá, že už to horšie ani nemôže byť, niekedy to najhoršie len príde. Energetický sektor bol toho vlani dôkazom, keď spotové ceny ropy klesli vôbec prvýkrát do negatívneho pásma. Jedna udalosť a finančný svet zostal v šoku. Ponaučenie je jednoduché, aj keď si myslíte, že je tu cenové dno, ceny môžu vždy klesnúť. Niekedy jednoducho treba čakať nečakané.

2. Čím väčší pokles, tým väčšie potenciálne oživenie

Akciové trhy preukázali, že veľké poklesy cien majú potenciál pre ešte väčšie oživenie a rast. Prečo? Je to jednoduchá matematika. Ak si 20 percentný pokles cien vyžaduje 25 % zotavenie, aby sa vyrovnal pokles, potom 33 percentný pokles cien vyžaduje 50 % zotavenie atď. A keďže v roku 2020 došlo k 33 % poklesu indexu S&P 500, od maxima po minimálnu hodnotu, znamená to, že neočakávane rýchle zotavenie bolo ešte lepšie pre tých, ktorí sa koncom marca dostali ku dnu. Aj keď nikto nemohol predvídať, že po takomto zotavení bude rast aj ďalej pokračovať, pre tých, ktorí kurz udržali, to znamenalo obrovské zisky.





3. Volatilita žije!

V prípade, že ste zabudli na volatilitu, rok 2020 poslúžil ako budíček. Pri pohľade, ako denné zisky Dow padli na úroveň roku 1929, patril vlaňajšok k rekordu. Okrem toho, že marec 2020 mal dva denné poklesy väčšie ako 10 %, bol aj navolatilnejším mesiacom v histórii akciových trhov. Šlo o pripomenutie, že očakávaný nadmerný výnos akcií nad dlhopismi niekedy aj niečo stojí.

4. Cena je to, čo je niekto iný ochotný za niečo zaplatiť

V roku 2020 sa bitcoinu opäť podarilo dosiahnuť cenovú hladinu 20 000 dolárov za mincu, Tesla prekročila trhovú kapitalizáciu 600 miliárd dolárov a ropa klesla pod 0 dolárov za barel. Aj keď pre niektorých investorov nemusí dávať žiadna z týchto cien zmysel, pre iného, kto si ich kúpil, zmysel dávala. Pokiaľ budú existovať trhy, ceny aktív budú vždy vychádzať z toho, čo je za ne ochotný zaplatiť niekto iný. Toto nikdy nebolo zreteľnejšie ako nedávny nárast ocenení medzi neziskovými technologickými spoločnosťami. Pokiaľ však bude dostatok kupujúcich ochotných zaplatiť takéto zvýšené ceny, rast cien budú pokračovať. Aj keď sa takáto udalosť môže javiť ako ľahká príležitosť na shortovanie, nie je to celkom tak. Slávna fráza hovorí, že trh môže zostať iracionálny dlhšie, ako vy zostanete solventný. Skúste na to pamäti aj keď investori vyzerajú, akoby prišli o svoju pamäť.

5. Bitcoin sa nespráva ako bezpečný prístav

Napriek tomu, čo skalní fanúšikovia bitcoinu už roky tvrdia, rok 2020 definitívne dokázal, že kryptomena si na chaotických trhoch nevedie dobre. Rovnako ako mnoho ďalších rizikových aktív, cena bitcoinu v marci 2020 rýchlo spadla. Aj keď sa dá súhlasiť s tým, že bitcoin má vo dobrých obdobiach vo všeobecnosti nižšiu koreláciu s ostatnými rizikovými aktívami, nemusí to nevyhnutne platiť v časoch krviprelievania. Keď sa svet ocitol v ohrození, bitcoin vyšiel von s farbou. Možno sa na bitcoiny odstupom času pozeráte inak, ale jeho klasifikácia ako rizikového aktíva by bola chybou.





6. Trhy sa často rýmujú, ale zriedka sa opakujú

Vďaka mnohým do očí bijúcim oceneniam rôznych technologických IPO v roku 2020 to môže trochu pripomínať rok 1999. A aj keď ceny akcií môžu byť vysoké, rok 2020 nie je rok 1999. Stačí sa pozrieť na rast NASDAQ v rokoch 1995-1999. v porovnaní s rokmi 2016 - 2020 a uvidíte, že je to „nebe a dudy“. Medzi „bublinami“ a „BUBLINAMI“ je veľký rozdiel. Aj keď nie sme v roku 1999, niektorí investori v ňom rozhodne sú. Trhy sa často rýmujú, ale zriedka sa opakujú.





7. Obchodníci s prestížou mali na akciový trh obmedzený vplyv

V roku 2020 sa veľa hovorilo o tom, ako obchodníci na serveri Robinhood posielajú agregované ceny akcií vyššie. Máme však len málo dôkazov o tomto tvrdení. Zdá sa, že väčšina účinku obchodnej činnosti Robinhood je obmedzená na jednotlivé akcie, najmä tie, ktoré sú menšie a majú menší objem obchodovania. Je to vidieť po preskúmaní najmenej korelovaných akcií na základe obchodnej aktivity Robinhood. Medzi akcie s najvyššou koreláciou medzi používateľmi Robinhood patrili aj niektoré z menších, menej likvidných akcií. Najväčšie akcie nezaznamenali žiaden, alebo len malý cenový posun na základe toho, ako používatelia Robinhood obchodovali. Aj keď je lákavé pripísať používateľom Robinhood všetku zásluhu na prudkom raste ceny akcií, údaje naznačujú opak.

8. Trhy nie sú vždy efektívne

Aj keď je väčšina trhov vo väčšine prípadov efektívna, je zábavné sledovať, keď tomu tak nie je. Najlepším príkladom bola vlani spoločnosť Zoom Technologies („ZOOM“) od začiatku roka do polovice marca zaznamenala zvýšenie ceny o 1 800 %. Je tu ale jeden problém. Rast nie je odrazom aktivít tej správnej firmy. Spoločnosť Zoom Video Communications, výrobca populárneho softvéru pre videokonferencie, sa obchoduje pod označením „ZM“, nie „ZOOM“. Obchodovanie muselo byť pre neodôvodnený rast pozastavené, keď si regulačné orgány uvedomili, o čo ide. Od zastavenia sa spoločnosť Zoom Technologies teraz obchoduje pod skratkou „ZTNO“ a jeho cena je teraz o viac ako 25 % nižšia ako na začiatku roka 2020. Trhy sú zvyčajne efektívne, ale ak nie, môže to byť celkom iný príbeh.





9. Niekedy neplatia žiadne pravidlá

Aj keď by sme chceli veriť, že na trhoch vždy existuje pravidlá, ktoré treba dodržiavať, niekedy neplatia žiadne z týchto pravidiel. Všetok dôvtip ani múdrosť sveta vás nedokáže pripraviť na to, čo príde. Z tohto dôvodu sa výraz „bezprecedentný“ stal slovom roku 2020. Takže nabudúce, keď budete na nezmapovanom území, zachovajte pokoj, uvoľnite sa a pamätajte, že aj toto raz prejde.

10. Nikto nič nevie

Predpovedať budúcnosť je vždy ťažké, ale rok 2020 nám ilustroval, až aké ťažké to môže byť. Keby niekto povedal, že americké akcie porastú o 10 % v rovnakom roku ako bude svet zápasiť s pandémiou, asi by nikto takémuto tvrdeniu neveril. To je dôvod, prečo sú trhy natoľko zložité a zahalené rúškom tajomstva, špeciálne v roku 2020, ktorý bol celkom iný ako ostatné.