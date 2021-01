Bitcoin ako uchovávateľ energie?

Zdroj: noah smith

Foto: SITA/AP

dnes 0:06 -

Vezmime si názor, že bitcoin dokáže energiu urobiť premenlivou, prenosnou a skladovateľnou tým, že sa z nej stávajú peniaze. Napríklad Maroko má veľa slnečnej energie, ale nemá priemyselnú výrobu, ktorá by túto energiu premenila na hospodársku činnosť. Avšak môže túto energiu premeniť na peniaze ťažbou bitcoinov. Inými slovami, bitcoin je ako akumulátor. To by bol prielom v skladovaní energie, ktorý pomáha porovnávať výrobu a spotrebu.

Bohužiaľ celkom to tak nefunguje. Bitcoin, ako každé finančné aktívum, nemôže uskladňovať energiu. Môže však pomôcť urýchliť prechod na zelenú energiu inými spôsobmi.

Predpokladajme, že máte solárnu elektráreň v Maroku a chcete preniesť joule energie do Británie. Môžete použiť solárnu elektráreň na nabitie batérie a jej odoslanie do Británie, čo by bolo ale dosť neefektívne. Mohli by ste natiahnuť množstvo veľmi dlhých káblov na prenos energie, čo by ale bolo technologicky náročné a ekonomicky riskantné. Nemôžete však jednoducho ťažiť bitcoiny a potom ich poslať do Británie. Týmto spôsobom z pohľadu fyziky energiu neuskladňujete. BTC je len záznam v hlavnej knihe a ako taký neobsahuje žiadnu energiu. Príjemca v Británii fyzicky nemôže použiť BTC, ktoré mu poslal váš marocký výrobca, na vytvorenie ďalšieho joulu energie. BTC sa nedá vôbec premeniť na žiadnu energiu.

Pravdou zostáva, že britský príjemca by mohol zaplatiť miestnemu výrobcovi za výrobu druhého joulu energie. V takom prípade ale nejde o úložisko. Nový joul je nový joul. Vy ste vyrobili 2 joule, jeden v Maroku a jeden v Británii, nedokázali ste uskladniť a preniesť 1 joul. Možno ste dokonca odignorovali Maroko a vyrobili len 1 joul v Británii.

Inými slovami, bez ohľadu na to, koľko peňazí pošlú Maročania do Británie, bude Británia stále musieť lokálne vyrábať presne rovnaké množstvo energie, aby mohla svietiť. K prenosu energie nedošlo.

To, že bitcoiny nedokážu uskladňovať energiu, však neznamená, že v revolúcii v oblasti zelenej energie nezohrávajú žiadnu úlohu.

Dodávky solárnej elektriny sú vo svojej podstate prerušované. Vytvára sa viac energie, keď svieti slnko. To znamená, že vyrába menej elektriny počas zimy, oblačných alebo daždivých dní a počas rána a večera (v noci žiadnu).

Fyzické ukladanie je jedným zo spôsobov riešenia prerušovanej prevádzky. Počas slnečných hodín vyprodukujete čo najviac energie a potom ju uložíte do akumulátora alebo do vodnej nádrže atď. Podľa potreby po nej stiahnete. Ak potrebujete energiu v noci, keď vôbec slnko nesvieti, určite potrebujete fyzické úložisko.

Ale ďalším spôsobom, ako sa vyrovnať s prerušovaním, je postaviť toľko solárnych panelov, že aj za zamračeného zimného rána dokážete vyprodukovať dostatok energie na napájanie vášho domu, kancelárie alebo továrne. To však stojí peniaze a mali by ste mať nejaký spôsob, ako uhradiť náklady na tak rozsiahle polia solárnych panelov. Bitcoin s tým možno pomôže. Ak si počas zamračeného zimného rána vybudujete dostatok solárnej energie, budete mať za jasného letného poludnia množstvo extra zbytočnej kapacity. Takže ak ju nebudete skladovať, čo urobíte so všetkou tou slnečnou elektrinou navyše? Mohli by ste ju použiť napríklad na ťažbu bitcoinov. Takto zarobené peniaze aspoň z časti vrátia náklady na výstavbu. Využitie extra solárnej špičkovej kapacity na ťažbu BTC by mohlo v prvom rade poslúžiť ako lepšie financovanie pre zelenú energiu a to by mohlo urýchliť prechod od fosílnych palív. Keď Svetové ekonomické fórum označilo bitcoin za „uchovávateľa energie“, v skutočnosti tým mysleli práve toto. Pravdepodobne sa mali presnejšie vyjadriť, aby sa poukázalo na čisto finančnú podstatu pridania bitcoinu do solárneho ekosystému.

Z tejto schémy je ale Maroko úplne vynechané. Pretože bitcoiny nedokážu ukladať alebo prenášať energiu, solárna energia, ktorá sa využije na ťažbu bitcoinov, ktorú používajú britské solárne elektrárne na úhradu svojich nákladov, sa musí vyrábať na mieste.







Veľkým problémom tejto schémy financovania formou bitcoinov je, že sa nedokáže rozrastať. Čím viac bitcoinových ťažiarov vstupuje do ekosystému, tým viac výnosy z ťažby klesajú. Takže jednotlivé spoločnosti, ktoré si vytvárajú špecializované dátové centrá na ťažbu bitcoinov a pripájajú ich k svojim solárnym elektrárňam, môžu zaznamenať oveľa nižšiu finančnú návratnosť, ako sa očakávalo, v prípade ak sa rovnakou cestou pustí aj mnoho ďalších spoločností. Príliš vysoké náklady na vytvorenie dátového centra spoločne so slabými príjmami z ťažby by to dokonca mohli spôsobiť úpadok v solárnom priemysle.

Riešením je, že ťažba bitcoinov by bola len jednou z mnohých vecí, na ktoré by sa elektrina navyše počas slnečných hodín využívala. Existuje mnoho druhov ďalších priemyselných procesov, ktoré by sme mohli nastaviť tak, aby fungovali iba niekoľko hodín denne. Napríklad odsoľovanie vody alebo elektrolýza využívaná na vytváranie vodíka. Najlepšie sa na to hodia veci, ktoré môžete robiť prerušovane, v krátkych intenzívnych nárazových intervaloch, kde až tak nezáleží na tom, že kvôli oblakom alebo dažďu máte vynútenú prestávku. Preto by sme ťažbu bitcoinov mali vnímať iba ako jeden z mnohých priemyselných procesov, ktoré je možné reštrukturalizovať, aby sa minula špičková energia zo zelených zdrojov.