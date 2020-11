Hlúpejší bohatnú, ale vy nie

Zdroj: awealthofcommonsense

Warren Buffett raz na margo toho, prečo je natoľko ťažké predpovedať vývoj na trhoch s akciami, povedal: „Ľudia sa o niečo začnú zaujímať preto, lebo to rastie, nie preto, že by tomu rozumeli alebo čokoľvek iné. Ale ten chlapík zo susedstva, o ktorom vedia, že je hlúpejší ako oni, zbohatne a oni nie. Ako to, že na to tiež neprídeš?, pýta sa manžel, manželka. Je to veľmi nákazlivé, takže sa to stáva trvalou súčasťou systému.“

Ak sa dnes pozrieme na americký akciový trh, máme pocit, že je šialene nadhodnotený a nastavený tak, aby ponúkal investorom na istý čas do budúcnosti podpriemerné výnosy oproti súčasným úrovniam. Analýzou to ale potvrdené nie je. Je pravda, že tento argument si už osvojilo veľa inteligentných ľudí za nejaký čas, ale trh s ním doteraz nesúhlasil. Z behaviorálneho hľadiska ale nejde o nič prekvapujúce, ak by akciový trh naďalej rástol vyššie napriek nadpriemerným hodnotám a silným výnosom od roku 2009.

Pozrite sa na trh s nehnuteľnosťami na bývanie. Dosahuje nové maximá aj napriek pandémii. Za posledných pár mesiacov sa viac ľudí rozhodlo pre predaj, jednoducho preto, lebo sa dozvedeli, že na trhu nehnuteľností môžu dostať vyššiu cenu, ako minulý rok. Nemohli odolať pokušeniu predať, keď videli, za koľko sa predali iné nehnuteľnosti v ich susedstve. Pokušeniu predávať, keď sú ceny vysoko, je ťažké odolať, pretože argument znie, že za svoje bývanie môžete získať oveľa viac, než za čo ste ho kúpili. Čo však s druhou stranou tejto rovnice?

Ak predáte svoju nehnuteľnosť za vyššiu cenu, môžete mať z toho dobrý pocit. Ale pokiaľ nezredukujete veľkosť obývanej plochy, alebo sa nepresťahujete do regiónu s nižšími životnými nákladmi, nakoniec zaplatíte vyššiu cenu za nový domov, do ktorého sa presťahujete.





Takto však fungujú trhy.

Vidíte, že váš sused už predal svoju nehnuteľnosť pekne draho, za viac než by ste predpokladali že je jeho hodnota a tak aj vy musíte svoj dom, či byt predať, však? Nemôžete vidieť, ako niekto in zarobí a pripíše si prémiu a vy to nebodaj zmeškáte. Je to tak lákavé. Fear of missing out (FOMO) je kompulzívna obava, že prídete o príležitosť, ktorú často povzbudzujú príspevky zverejnené na sociálnych sieťach. Prepadne vás presvedčenie, že musíte predať.

To isté platí aj v prípade nákupu akcií.

Je možné, že akciový trh môže zaznamenať trvalý pokles, ak sa pandémia naďalej vymkne spod kontroly, vakcína je v nedohľadne, alebo ekonomika zažije ďalší neúspech. Rok 2020 nás už prekvapil toľkými vecami, že tých potenciálnych možností je takmer nekonečné množstvo. Jednou z možností je aj tá, že investori úplne ignorujú zvýšené ocenenia a posielajú trhy do vesmírnych výšin kvôli ultranízkym úrokovým sadzbám, potenciálnej vakcíne, možnému rastu výdavkov období po korone, obrovskému plánu fiškálnych stimulov zo strany nového politického vedenia, alebo pokračovaniu rastu akciového napriek prichádzajúcim hrozným správam.

„Inteligentné“ peniaze sú na trhu s akciami už nejaký ten čas, zatiaľ čo mladí začínajúci investori sa vyhrievajú v svetle zdanlivo stále rastúcich cien akcií. Sledovanie toho, ako iní ľudia zbohatnú, nielenže vnáša do rozhodovania o investovaní kariérne riziko, ale tiež pohltí vašu psychiku z hľadiska správania sa. Jedným z najväčších dôvodov, prečo tento strach z toho, že vám ujde príležitosť existuje, je skutočnosť, že sa to nejaví ako nespravodlivé. Buffett má pravdu v tom, že bubliny sú trvalou súčasťou systému, do ktorého investujeme.

Preto by asi nemalo nikoho prekvapiť, keď udalosti roku 2020 povedú k masívnej bubline vytvorenej kombináciou nízkych sadzieb a toho, že investori vidia, ako tí „hlúpejší“ bohatnú.