About You chystá vstup na burzu

dnes 11:04

Šéf firmy Tarek Müller rokuje podľa nemeckého denníka o uvedení na burzu s niekoľkými investičnými bankami, vrátane amerických Goldman Sachs a Morgan Stanley. Vo firme sa ako o realistickom dátume burzového debutu hovorí o marci budúceho roka.

Spoločnosť About You vznikla len pred šiestimi rokmi ako dcérska firma nemeckej zásielkovej spoločnosti Otto. Oblečenie a obuv stoviek značiek zasiela do mnohých európskych krajín vrátane Slovenska a podobne ako ostatní internetoví predajcovia ťaží v koronakríze z presunu nakupujúcich z kamenných predajní na internet.

About You očakáva, že by tento rok mohla vykázať tržby najmenej 1,1 miliardy eur. V nemeckojazyčných krajinách je firma už v zisku.

Európsky líder na trhu internetového predaja oblečenia Zalando sa pri uvedení svojich akcií na frankfurtskú burzu dostal v rámci trhovej kapitalizácie asi na 5,5 miliardy eur, čo vtedy bolo takmer toľko, ako hodnota nemeckých aeroliniek Lufthansa. Niektorí v About You podľa Manager Magazínu dúfajú, že ak ich firma porastie rovnako ako doteraz, je možné aj dosiahnutie päťmiliardovej trhovej hodnoty.

Spoločnosť Zalando vstúpila na burzu tiež po šiestich rokoch existencie. Firma vtedy stanovila cenu svojich akcií v primárnej emisii na 21,50 eura. Dnes sa obchodujú za zhruba 82 eur.