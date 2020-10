Ako by vyzeral lepší systém?

Zdroj: PeakProsperity.com

Foto: getty images

dnes 10:18 -

Hlavným cieľom je zamerať sa na nové, regeneratívnejšie a udržateľnejšie modely, ktoré budú slúžiť ľudstvu lepšie ako staré modely, ktoré sú už v súčasnosti v rozklade. Hugh Smith navrhuje nový spôsob života, ktorý je dosiahnuteľný existujúcimi prostriedkami a technológiami a bol by oveľa spravodlivejší, odolnejší voči zneužívaniu.

Podstatou je, že potrebujeme nový systém. Ten ale zatiaľ nemusí úplne nahradiť existujúci systém, mal by predstavovať efektívnu alternatívu, ktorú si ľudia môžu dobrovoľne zvoliť. Hugh Smith tvrdí, že je potrebné aby bol systém decentralizovaný, ale napriek tomu ponúkal prepojenie s ostatnými rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. Ale je potrebné začať od nuly, v podstate znovuobjaviť koleso. „Ak chceme vytvoriť decentralizovanú komunitnú ekonomiku, na každom kroku bojujeme s pokriveným, nespravodlivým a zmanipulovaným systémom.“

Aký by to bol systém, keby sme ho navrhli úplne od začiatku?



„Aby sme uľahčili vstup do komunitnej ekonomiky, musí to byť dobrovoľné, nie ako čo máme teraz. Chceme, aby to bolo spravodlivé, nie tak ako teraz. Chceme, aby táto ekonomika mala svoju vlastnú peňažnú zásobu, peniaze by sa mali vytvárať na spodku ekonomiky, nie na jej vrchole. A tiež chceme, aby to bol systém ľudský, aby sa uznávala hodnota dôstojnosti a všeobecného prínosu, teda cieľavedomej práce, ktorá zodpovedá potrebám komunity.“

Svet, v ktorom sa nachádzame, vyčerpáva zdroje. „Budeme musieť vyvinúť určité sústredené úsilie, aby sme zdroje zdieľali rovným dielom, alebo aspoň nie tak nerovnomerne ako teraz. Pre mňa je samozrejmým riešením využitie vlastného životného štýlu vo vlastnom prostredí a vynásobenie 100- tisícami podobných oáz po celom svete, ktoré sú spojené s globálnou komunitnou ekonomikou. Bohatstvo sa dá zdieľať spravodlivejšie, pretože všetci zdieľame rovnaký systém hodnôt: produkované ekonomické bohatstvo sa nezvyšuje ani neznižuje. Ide o princíp povedomia o obmedzenom svete s obmedzenými zdrojmi a na myšlienke, že iba zníženie globálnej výroby a spotreby môže zabezpečiť budúcnosť ľudstva a zachovanie planéty.“



To na jednej strane znamená zníženie prírodných zdrojov odobratých bohatým krajinám a na druhej strane, chudobnejšie „rozvojové“ krajiny by mali byť schopné zaznamenať na rozumnej úrovni vývoj, ktorý už v bohatých krajinách nastal. Od pohodlia domova a základných hygienických podmienok, až po vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a všetky ďalšie pozitívne dôsledky najnovšieho vývoja.

„Preto hovorme o zvyšovaní efektívnosti a a väčšej regionálnosti a lokalizácií. Plytvanie zdrojmi a honba za ziskami by nemali byť jediným stimulom v systéme.“