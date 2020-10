Bitcoinová finančná gramotnosť a krypto-Twitter

Zdroj: AIER

Nedávny článok v magazíne Cointelegraph sa pýtal? „Sme hlúpi?“ Šlo o reakciu na prieskum Bank of Canada, ktorý ukázal, že Kanaďania, ktorí vlastnia bitcoiny, majú v priemere nižšiu finančnú gramotnosť ako Kanaďania, ktorí bitcoin nevlastnia.

Presnejšie, prieskum Bank of Canada 2020 Cash Alternative zistil, že 4 % Kanaďanov s vysokou finančnou gramotnosťou vlastnia kryptomeny, ale až 8 % Kanaďanov sa pre virtuálne aktíva rozhodlo z tábora s nízkou finančnou gramotnosťou. Zistenia Bank of Canada len potvrdzujú výsledky nedávnej štúdii vedcov, v ktorej skúmali správanie spojené s financiami. V prieskume oslovili 1000 ľudí z 15 krajín a zistili, že finančne gramotní ľudia s najväčšou pravdepodobnosťou častejšie počuli o kryptomenách ako negramotní. Avšak v prípade gramotnejších je menšia pravdepodobnosť, že budú kryptomeny vlastniť, a menšia pravdepodobnosť, že ich plánujú vlastniť v budúcnosti.





Na meranie finančnej gramotnosti položili vedci z Bank of Canada tri otázky. Túto „veľkú trojku“ prvýkrát navrhli ekonómovia Annamaria Lusardi a Olivia Mitchell začiatkom 90-tych rokov ako rýchly a jednoduchý spôsob merania finančnej gramotnosti účastníkov prieskumu. Otázky sa snažia presne určiť, čo Lusardi a Mitchell považujú za tri ekonomické koncepty, ktorým musia jednotlivci rozumieť, ak majú urobiť správne finančné rozhodnutia: zloženie úrokov, inflácia a diverzifikácia. Veľká trojka sa časom stala referenciou medzi výskumníkmi pri meraní finančnej gramotnosti, na základe čoho dnes vieme, napríklad, že ženy sú menej finančne gramotné ako muži, alebo že muži sú si príliš istí svojimi finančnými znalosťami. Aj keď sa mýlia, majú tendenciu uvádzať, že sú presvedčení o svojich odpovediach.

Lusardi a Mitchell zistili, že Taliani s väčšou pravdepodobnosťou dokážu správne odpovedať na otázku o inflácii. Možno preto, že vysokú infláciu historicky zažili. Naopak, nesprávne odpovedali na otázku Japonci, možno preto, že Japonsko zažilo tridsať rokov deflácie.

Prieskumy zistili, že finančne gramotní jedinci si plánujú dôchodok a menej pravdepodobne budú mať dlh na kreditnej karte. Ak majú dlh, spravujú ho lepšie tým, že každý mesiac splácajú celú sumu, a nie iba minimum. Je tiež menej pravdepodobné, že použijú nákladné pôžičky z nebankoviek, či záložne.

Ale späť k finančnej gramotnosti bitcoinerov. Prečo je u nich tak nízka?



Pre mnohých majiteľov bitcoinov sa javí ako nový menový systém alebo nová platobná technológia. Ale skôr ide o nový typ finančnej stávkovej hry. Títo používatelia zaraďujú bitcoiny do rovnakej mentálnej kategórie ako je miliónová lotéria, či ruleta. Hazardní hráči majú sklon k nízkej finančnej gramotnosti. V dokumente publikovanom v marci 2020 japonskí vedci analyzovali údaje zhromaždené od 3687 účastníkov prieskumu z univerzity v Osake z roku 2010. V prieskum položili otázky týkajúce sa finančnej gramotnosti a hráčskeho správania sa, najmä či účastníci majú skúsenosť s hazardom v lotériách, kasínach alebo stavili na športové podujatia alebo dostihy. Vedci zistili, že finančne gramotní Japonci hazardujú menej ako menej gramotní Japonci.

Talianski vedci použili rovnaký model medzi Talianmi, ktorí mali skúsenosť s výhernými automatmi, videopokerom a stieracimi žrebmi. Pomocou on-line prieskumu vedci zistili, že 27 % hráčov, ktorí si kupovali žreby a 24 % hráčov automatov správne odpovedalo na všetky tri finančné otázky od dvojice Lusardi a Mitchell. Ale v prípade Talianov, ktorí nemali skúsenosť so žiadnou z týchto hier, odpovedalo 37 % na všetky tri otázky správne.

Bitcoin má používateľov z rovnakej demografickej skupiny ako aj ostatné hazardné hry. A tak je priemerná úroveň finančnej gramotnosti bitcoinerov nízka. To ale neznamená, že môžeme hádzať všetkých do jedného vreca.





Nízka finančná gramotnosť priemerných používateľov bitcoinu stojí v priamom kontraste s mnohými inteligentnými zástancami kryptomeny. Stretnúť ich môžete na sociálnych sieťach, aby debatovali o ekonomike digitálnych mien. Na platforme „Crypto-Twitter“ sa stretnete s vynikajúcou konverzáciou na rôzne témy, ako sú digitálna hotovosť z 90-tych rokov, starodávne peňažné systémy, regulácia kryptomeny a finančná cenzúra. Vývoj ceny bitcoinu nie je to, čo ich zaujíma, venujú sa viac využitiu a elegancii základnej technológie. Údaje, ktoré sa prezentujú na základe prieskumov, nezahŕňajú túto skupinu, ale len to, čo si priemerný užívateľ myslí o bitcoinoch. Priemerný bitcoiner sa zameriava na cenu bitcoinu. Blikajúce číslo na obrazovke je koniec koncov niečo, ako keď sa rozozvučí automat a vyplatí výhru.

Bohužiaľ neexistujú spoľahlivo rýchle cesty k finančnej slobode. Úspech si vyžaduje tvrdú prácu a čas. Aj o tom je finančná gramotnosť. Premiešanie používateľov s nízkou gramotnosťou s elitami v oblasti kryptomien s vysokou finančnou gramotnosťou na sociálnych sieťach je znepokojujúce. Zraniteľní hráči bitcoinu si môžu správnosť svojich zvykov overiť bitcoinovými elitami na krypto-twitteri, kde ale mnohí vnímajú kryptomeny veľkolepejšie než ako formu hazardu. Ak sa hráčom povie, že v skutočnosti nestávkujú, ale pomáhajú zvrhnúť bankovú oligarchiu, alebo nahradiť skorumpované nekryté peniaze, pravdepodobne budú hazardovať ešte viac.

Málokto by považoval za rozumné povzbudzovať ľudí s nízkou finančnou gramotnosťou, aby hrali automaty alebo si kupovali žreby. Rovnako by si mali dávať pozor aj krypto influenceri, pri povzbudzovaní svojich nasledovníkov. Bolo by smutné vidieť, ako nadšený hráč predá svoj majetok, len aby mohol staviť všetko na jedno číslo. A je jedno, či ide o lotériu, žreb alebo kryptomeny. Kryptomeny ako bitcoin sú hra. Hrajte zodpovedne.