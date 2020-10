Elon Musk by odmietol očkovanie proti COVID-19

Zdroj: rt.com

Foto: SITA/AP

dnes 10:39 -

Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk pokračoval v spore s Billom Gatesom, ktorého pred pár dňami kritizoval za to, že nemá nijaké informácie o elektrických pick-upoch. Najnovšie sa obul do zakladateľa spoločnosti Microsoft za jeho názor o potrebe povinného očkovania proti koronavírusu. Keď sa ho pýtali na riziko vírusu v prípade jeho zamestnancov a ich rodiny, Musk odpovedal: „Všetci raz zomrú.“ Pripomeňme, že fabrika Tesly v Nevade, Gigafactory, mala najvyšší počet prípadov Covid zo všetkých firiem v okolí. Gigafactory tak porazila aj mnoho veľkých kasín či regionálnu nemocnicu. Gigafactory nahlásila 117 prípadov, čo je viac ako 5-násobok miestnej nemocnice.

Musk vyslovil tiež nesúhlas s politikou blokovania, pričom to označil za chybu a povedal, že do karantény by mali ísť iba zraniteľní ľudia, kým vírus neprejde. Musk predtým označil izoláciu za „neetickú“ a „de facto domáce väzenie“. „Vyrábali sme autá po celý čas a bolo to skvelé. Počas celej tejto udalosti SpaceX nepremárnila ani deň. Mali sme previerku národnej bezpečnosti a poslali sme kozmonautov na vesmírnu stanicu a späť.“ Spoločnosť Tesla nechala dvere svojej továrne otvorené v rozpore s pravidlami blokovania. Zavedené opatrenie v istom okamihu natoľko podráždilo Muska, že podal žalobu proti Alameda County v štáte Kalifornia.

Musk vo svojej kritike Billa Gatesa zdôraznil, že útoky zo strany jeho kolegov miliardárov voči skeptikom uzamknutia nie je podľa neho opodstatnená a nie je na mieste. "Gates povedal niečo o mne, pretože nevedel, čo robím, my pritom vyrábame prístroje pre spoločnosť CureVac, do ktorej investoval,“ vysvetlil Musk a dodal, že aj úzko spolupracuje s tímom epidemiológov z Harvardu, ktorý v súčasnosti pracuje na štúdiách protilátok proti Covid-19.