LSEG rokuje o predaji milánskej burzy spoločnosti Euronext

Zdroj: TASR

Foto: SITA/AP

dnes 10:31 -

Spoločnosť Euronext, ktorá prevádzkuje burzy v Amsterdame, Bruseli, Dubline, Lisabone, Osle a Paríži, má teraz náskok pred konkurenčnými ponukami švajčiarskeho burzového operátora SIX Group a nemeckého gigantu Deutsche Börse.



LSEG skúma predaj milánskej burzy cenných papierov, ako aj svoj podiel v MTS, talianskej platforme pre elektronické obchodovanie, ktorá sa špecializuje na európske vládne dlhopisy, keďže žiada o súhlas Európskej únie (EÚ) s jej dlho plánovaným nákupom americkej analytickej a dátovej spoločnosti Refinitiv.



„London Stock Exchange Group prijala a preskúmala niekoľko návrhov od niekoľkých strán pre každú zo spoločností MTS a skupiny Borsa Italiana ako celku,“ uvádza sa v piatkovom krátkom vyhlásení.



„LSEG potvrdzuje, že teraz vstúpila do exkluzívnych diskusií so spoločnosťou Euronext v súvislosti s predajom skupiny Borsa Italiana. Neexistuje však žiadna istota, že výsledkom týchto diskusií bude transakcia a akýkoľvek potenciálny predaj bude závisieť od výsledku preskúmania transakcie Refinitiv Európskou komisiou a od jej uzavretia v súlade s jej podmienkami,“ dodala.



Ďalšie oznámenie bude zverejnené v pravý čas, uviedla spoločnosť v oficiálnom vyhlásení.



LSEG minulý rok zverejnila plán na prevzatie Refinitiv v hodnote 27 miliárd USD (22,89 miliardy eur). To by viedlo k vytvoreniu trhového informačného gigantu, ktorý by konkuroval americkému Bloombergu.

V októbri 2019 LSEG úspešne odrazila ponuku na prevzatie od hongkonskej burzy cenných papierov s argumentom, že sa sústreďuje na dohodu s Refinitiv.



Refinitiv pomôže LSEG prejsť od generovania tržieb výlučne z obchodovania s cennými papiermi k poskytovaniu informácií investorom o obchodovaní.



Dohodu s Refinitivom predstavila LSEG v auguste 2019, dva roky po neúspešnom pokuse o zlúčenie s nemeckou Deutsche Börse, ktoré Európska komisia pre obavy o hospodársku súťaž zablokovala.