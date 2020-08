TOP banky podľa rôznych kritérií: Každá je dobrá v niečom inom

Zdroj: finančná hitparáda

Mať jednu banku na všetko nie je výhodné. Analytici portálu Finančná hitparáda denne sledujú parametre produktov bánk, ktoré vyhodnocujú a na ich základe zostavujú objektívne porovnanie.

Hypotéky

Pri hypotekárnych úveroch banky pravidelne vypracovávajú ponuky pre rôzne typy klientov. Zohľadňujú sa rôzne bonity klienta, pomer LTV - výšky požadovanej hypotéky a hodnoty zakladanej nehnuteľnosti a rozlišujeme ponuky vrátane poistenia schopnosti splácať úver a bez poistenia. „Ako sa ukázalo, podstatným parametrom je fixácia úrokovej sadzby, kde pri každej hodnotenej fixácii ponúkala najnižšie úrokové sadzby iná banka. Úroková sadzba je aj naďalej údaj o ktorý sa klienti pri porovnávaní zaujímajú najviac,“ hovorí Martin Švidroň, analytik Finančnej Hitparády.

Za posledný rok ponúkala podľa porovnaní Finančnej Hitparády najlepšie úrokové sadzby:

pri jednoročnej fixácii Fio Banka,

pri trojročnej fixácii OTP Banka,

pri päťročnej fixácii VÚB Banka,

pri desaťročnej fixácii UniCredit Bank.

Ocenenie Hypotéka roka od portálu Finančná Hitparáda, získala banka, ktorá sa nachádzala na popredných priečkach pri všetkých hodnotených fixáciách hypoték, VÚB Banka.



Spotrebné úvery

Pri spotrebných úveroch bolo pri hodnotení podstatné, aby klienti získali dobrú úrokovú sadzbu počas celého roka a nielen počas obdobia trvania akcií. Ocenenie pôžičku roka preto získava Tatra Banka.

Termínované vklady

Tie dnes zažívajú pre nízke zhodnotenie ťažké časy, no napriek tomu sa nájdu produkty, ktoré sú nadpriemerné. Termínovaný vklad roka získava Privatbanka, ktorá ponúka najlepšiu úrokovú sadzbu pre klientov s vkladom do 10 000 eur. Nad hodnotu vkladu 10 000 eur ponúka zaujímavé úrokové sadzby J&T Banka.

Bežný účet

Platobná karta je už dnes nevyhnutnosť, o čom sme sa presvedčili aj počas pandémie koronavírusu. Bežný účet, ktorý podľa hodnotenia analytikov najlepšie spĺňal pomer zloženia balíka, pobočkovej siete, bankomatov, ale aj ceny a jednoduchej podmienky na získanie bezplatného účtu (stačí posielať 400 eur mesačne) ponúka UniCredit Bank.

Cenník poplatkov

Zaujímavé je aj hodnotenie, ktoré banky menili svoje sadzobníky poplatkov za posledný rok najmenej. Je to znak stability a férových podmienok, keďže je to pre klientov signálom, že banka dodržuje podmienky, pre ktoré si ju klient na začiatku vybral. Medzi najčastejšie zmeny v cenníkoch bánk počas minulého roka patrili predovšetkým poplatky za služby týkajúce sa operácií vykonávaných v pobočke banky, hotovostného a bezhotovostného platobného styku, balíkov služieb k účtom, platobných kariet, výberov hotovosti z bankomatov, poplatkov za sms notifikácie a poplatkov za spracovanie spotrebných úverov. Medzi najstabilnejšie banky z pohľadu zmien cenníkov za posledný rok patril nováčik 365.bank a Tatra Banka, pričom nepristúpili k žiadnej zmene svojich cenníkov.“

"Ako to vidieť aj z údajov, bola by pre klientov veľká škoda, ak by niektoré menšie banky museli pre zásahy politikov ukončiť pôsobenie na našom trhu. Celkom určite by na to doplatili peňaženky klientov,“ uzavrel Martin Švidroň, analytik Finančnej Hitparády