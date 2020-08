Zanikne aliancia OPEC +?

Zdroj: OilPrice

Foto: SITA/AP

dnes 12:18 -

OPEC + odvtedy dokázali nájsť spoločnú reč, aby vyriešili krízu na trhu s ropou. Padli nespočetné prísľuby a prudké zníženie produkcie na podporu ceny ropy. Mnohé krajiny, ktoré tieto prísľuby dali, ich však nakoniec nesplnili. "OPEC dosiahol v apríli historickú dohodu o znížení produkcie o 9,7 milióna barelov za deň, ale mnohé krajiny nepristúpili k tak značnému kráteniu plnenia svojich výrobných cieľov,“ uvádza Markets Insider.

Avšak práve tento týždeň sa Irak, druhý najväčší člen OPEC, zaviazal v nasledujúcich mesiacoch výrazne znížiť svoju produkciu ropy. Po štvrtkovom nočnom rozhovore medzi irackým a saudskoarabským vodcom sa Bagdad „zaviazal znížiť produkciu ropy o 400 000 barelov denne v auguste a septembri“, čo je obrovský nárast oproti relatívne malátnej júlovej redukcii výroby o 11 000 barelov denne.

Aj Keď sa ropný trh v súčasnosti zotavuje a krajiny ako Irak začínajú produkciu znižovať, nemusí to naznačovať hladký priebeh pre medzinárodné ropné konzorcium. "Stúpajúce ceny ropy majú potenciál ukázať trhliny, ktoré už existujú v krehkej spolupráci medzi silnými krajinami produkujúcimi ropu," informoval Wall Street Journal. V článku sa uvádza že „Saudská Arábia, ktorá je dominantnou silou OPECu, sa len márne snažila v posledných rokoch vniesť poriadok do neposlušného kartelu.“ Spočiatku bolo pridanie Ruska, ktoré prinieslo do názvu znamienko „+“, darom pre skupinu a prínosom pre ropné trhy, ale teraz môžu extrémne odlišné ambície Rijádu a Moskvy znamenať zánik kartelu.





Vzhľadom na skutočnosť, že mnoho členov OPEC + dodržiava znižovanie produkcie a zdá sa, že tieto zníženia fungujú, v polovici júla sa kartel dohodol na tom, že celková produkcia členov OPEC + sa zvýši o značných 1,6 milióna barelov denne. "Posledná úprava bola odrazom dopytu, ktorý sa zdá byť väčší,“ uvádza sa v denníku Wall Street Journal. "Tento vývoj by však mohol viesť k ďalšiemu rozkolu v spolupráci medzi Saudskou Arábiou a Ruskom.“

Spojenectvo si vyžaduje spoločného nepriateľa, v tomto prípade prepadajúci sa ropný trh. "Pod 40 dolárov za barel sa dokázali spojiť. Čím vyššia je cena, tým bude ťažšie prinútiť Rusko, aby pokračovalo v znižovaní produkcie, najmä keď Brent dosiahne 50 dolárov za barel,“ uviedol pre Wall Street Journal Gary Ross, generálny riaditeľ spoločnosti Black Gold Investors.

Dva národy, ktoré sú v čele OPEC +, verejne tvrdia, že sú veľmi rozdielne čo sa týka minimálnej hraničnej ceny čiernej suroviny. Nedávne zmiernenie zníženia produkcie by mohlo byť predzvesťou záhuby už aj tak nejednotného kartelu. A dramatický kolaps OPECu a jeho konzorcia neistých ropných autokratov by mohlo spôsobiť vážny geopolitický chaos na Blízkom východe. A teda aj pre nás všetkých.