Elon Musk nechce, aby bola Tesla super zisková

Zdroj: marketwatch

Foto: TASR/AP

dnes 11:29 -

Druhý štvrťrok je pre Teslu mimoriadne úspešný. Zisk predstavoval 104 miliónov dolárov vďaka viac ako 400 miliónom dolárov z daňových úľav na elektrické vozidlá. Tento zisk umožňuje spoločnosti Tesla zaradiť sa do indexu S&P 500, čo neuveriteľne povzbudilo výkonnosť akcií, ktoré rástli v posledných troch mesiacoch viac ako dvojnásobne. Za rok 2020 je rast takmer štvornásobný a za ostatných 12 mesiacov je to viac ako 500 %. Zvyčajne je podobný rast vidieť v prípade firiem, ktoré sú na ceste k obrovským ziskom, alebo majú viac overených biznisov. To ale nie je prípad Tesly.





„Potrebujeme, samozrejme, neskrachovať, to je dôležité... Ale nesnažíme sa byť ani mimoriadne ziskoví,“ povedal Musk. „Myslím, že len chceme byť len mierne ziskoví a maximalizovať rast a robiť autá čo najviac cenovo dostupné," dodal.

Niektorí investori veria, že Tesla sa stane Applom automobilového sveta, pričom ponuka služieb pre svoje vozidlá poskytne konzistentný mesačný tok príjmov. Keď sa na to pýtali Muska, ten odpovedal, že „pridávame len nejaké hry a veci pre zábavu“, ale to nepredpokladá žiaden ďalší potenciálny tok príjmov okrem autonómnej jazdy. „FSD (autonómne jazdiace auto) zostáva zďaleka najväčšou príležitosťou v blízkej budúcnosti,“ uviedol a dodal, že veľké zlepšenie systému príde „pravdepodobne“ koncom tohto roka a „prekoná všetko“ z hľadiska spoľahlivosti.

Ak by sme takéto vyjadrenia mali brať ako investičnú tézu z krátkodobého hľadiska, nejde o vydarené vyhlásenia. Musk naďalej zveličuje schopnosti svojich automobilov a pridáva moderné systémy asistencie, ktoré sa veľmi nelíšia od ponuky ostatných výrobcov automobilov. Musk nesplnil veľa cieľov v oblasti autonómneho riadenia, ako je napríklad jazda bez použitia rúk. Musk sľuboval, že to bude možné do konca roka 2017.

Musk tento týždeň zopakoval, že vďaka úplnej autonómnej jazde by sa Tesla stala na trhu päťkrát cennejšou, a že vie, že systém by mal byť pripravený do konca roka, pretože on sám riadi svoje auto z domu do práce v plne autonómnom režime jazdy, iba s malým množstvom zlyhaní.





Zatiaľ čo Muskove auto môže byť schopné sledovať zadefinovanú trasu na kalifornských cestách s iba niekoľkými problémami každý deň, je to ešte ďaleko od momentu, kedy sa softvér dostane do miliónov vozidiel Tesla na celom svete s dôverou, že bude môcť bezpečne viesť autá za veľmi meniacich sa podmienok. Popísanie služby ako „zďaleka najväčšej príležitosti v najbližšom období“, ako to urobil Musk v stredu, je urážkou termínu „krátkodobý“.



Solárna energia je ďalšou oblasťou, do ktorej vkladá Musk veľké nádeje, pričom poznamenáva, že solárne strešné inštalácie Tesly sa v druhom štvrťroku v porovnaní s prvým štvrťrokom zhruba strojnásobili. Divízia výroby a skladovania energie spoločnosti Tesla sa od akvizície SolarCity značne zmenšila. Segment dosiahol v druhom štvrťroku tržby vo výške 293 miliónov dolárov, čo predstavuje pokles z 324 miliónov dolárov v minulom roku a existuje len veľmi málo náznakov, že v dohľadnom čase bude zisková.



Spoločnosť Tesla urobila obrovské kroky pri výrobe svojich stále populárnejších automobilov a pridávaní nových výrobných kapacít, aby uspokojila dopyt. Ale s akciami na týchto cenových úrovniach musia investori vedieť, čo sa stane, keď spoločnosť Tesla konečne pokryje všetok dopyt po svojich elektrických vozidlách. Môže upgrade softvéru pre riadenie vozidla a solárny systém poskytnúť ďalšie toky výnosov, ktoré by odôvodňovali trhovú kapitalizáciu spoločnosti Tesla, najmä keď „sa nesnaží byť super zisková“? Stále pretrvávajú pochybnosti a vyjadrenia Muska na tom nedokážu nič zmeniť.