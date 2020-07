Predbieha cena ropy vývoj ekonomiky?

Zdroj: HOR

Odborníci v petrochemických a ropných spoločnostiach predpovedajú do budúcnosti dlhšie obdobie, v ktorom ceny ropy budú kolísať okolo hodnoty 40 dolárov za barel. Voči tomuto stavu sa dokážu štáty združené v organizácii OPEC brániť zníženými dennými množstvami vyťaženej suroviny. Prvé výsledky už je zrejme vidieť, pretože v týždni po 13. júli sa ceny ropy WTI a Brent dostali na svoje maximálne hodnoty 41 resp. 44 dolárov. V porovnaní s tohtoročnými najnižšími cenami z apríla, kedy sa cena hýbala okolo 10 dolárov, je to 300 % nárast. Svojim podielom na rast cien mohli prispieť aj informácie o poklese strategických rezerv v USA, kde energetická agentúra vydala správu o vyššom odbere z existujúcich zásob ropy a palív, než očakávali trhy. Z toho zrejme analytici usúdili, že spotrebitelia do svojich vozidiel čerpajú viac pohonných hmôt a vytvárajú tak nárast dopytu. Ak sa k tomu pridá aj menší objem dovozu ropy zo Saudskej Arábie, výsledkom je presun z ponuky na stranu dopytu a to vytiahne cenu smerom hore.





Správy o reakciách krajín OPEC a Ruska na mierne zvýšený dopyt po palivách na seba nenechali dlho čakať. Ako vo svojom príspevku píše nytimes.com, hodlajú štáty OPEC mierne uvoľniť množstvá ťaženej suroviny, na ktorých sa pôvodne dohodli v apríli. August by tak mohol znamenať mierne zvýšenie v denných kvótach ťaženej ropy.

Medzinárodná energetická agentúra vo svojom poslednom vyhlásení informuje, že vidí niekoľko pozitívnych signálov pre oživenie. Jedným z nich je mierny pokles v množstve ropy, ktorú spoločnosti uskladnili v lodiach na prepravu ropných produktov. V júni tento objem poklesol o 35 miliónov barelov z rekordných viac ako 200 miliónov barelov uskladnených v tankeroch v mesiaci máj.

Na predikciu budúceho vývoja sa špecializujú okrem ropných spoločností aj inovatívne firmy ako Kpler, či Orbital Insights. Posledne menovaná firma dokáže pomocou satelitných snímok a meraní zaznamenať pohyb v nadzemných nádržiach na ropné produkty. Tieto majú vo väčšine prípadov pohyblivý vrchný kryt, ktorý sa pri naplnení nádrže ropou zdvihne a pri odčerpávaní obsahu klesá. Satelitmi sa dá pozorovať, koľko z existujúcich kapacít má „vrchnáky“ hore, a ktoré sú vyprázdnené. Kpler sa podobne pomocou dronov, senzorov a satelitných záberov snaží pozorovať pohyb tankerov a podľa čiary ponoru dokáže odhadnúť objemy prepravovaných surovín.





Či túžobne očakávané oživenie príde je však stále ešte nejasné. Veľké ekonomiky ako USA, či Brazília žiaľ vedú v rebríčkoch počtu infikovaných a v počtoch obetí koronavírusu. Ochorenie môže zmariť všetky optimistické tlaky na otvorenie verejných priestranstiev, na opätovné otvorenie škôl, masívny rozbeh leteckej prepravy a celkovo „návrat do normálu“.



Podľa analýzy Medzinárodnej energetickej agentúry sa na celkovej spotrebe palív vyrobených z ropy podieľa letecký benzín 12 %-ami. V časoch, kedy väčšina lietadiel stále ešte „sedí“ na zemi, je takýto výpadok citeľný. Z posledného vývoja sa dá predpokladať, že tento výpadok ešte nejaký ten mesiac zrejme potrvá. Letecké spoločnosti neustále avizujú potrebu redukovať počty zamestnancov. American Airlines hlásia, že koncom roka bude musieť firmu opustiť 25 000 zamestnancov (asi 30 % z celkového personálu), podobné opatrenie čakajú aj United a Deltu.



Počty cestujúcich, ktorých eviduje agentúra pre bezpečnosť dopravy TSA sa v júni ustálili na ¼ z počtu cestujúcich v rovnakom mesiaci roka 2019. A krivka nárastu sa podľa TSA sploštila a nevykazuje také tempo rastu ako by spoločnosti očakávali. Ako informuje agentúra bloomberg, všetky tieto fakty vedú napríklad k nižším počtom obnovených letov, ako spoločnosti pôvodne plánovali. Delta v auguste pridá do letového plánu len 500 letov, čo je v porovnaní s plánom len polovica.

Rast ceny pohonných hmôt má vzhľadom na všetky spomínané fakty pred sebou ešte hustú spleť prekážok. Spotrebiteľské správanie ukáže, či dopyt po preprave bude ťahať spotrebu pohonných hmôt hore.





Problémy však môžu nastať aj na strane ponuky. Posledné správy hovoria, že až 200 000 námorníkov a členov posádok na lodiach má problémy dostať sa ku svojim rodinám. Ako píšu seattletimes.com, situáciu riešili krajiny s veľkými námornými prístavmi a flotilami na video konferencii, kde sa dohodol štatút „kľúčového odvetvia“ pre zamestnancov námornej dopravy. V podstate šlo o 400 000 zamestnancov, kde polovica nevie opustiť paluby lodí a druhá polovica sa na lode nevie dopraviť. Posádky sú medzinárodné a odletieť z Indonézie do prístavu niekde v Južnej Amerike a tam sa nalodiť na príslušnú loď, je jednoducho dnes neriešiteľné. Zatvorené hranice, karanténne opatrenia a nelietajúce lietadlá komplikujú obmenu posádok. Bez pravidelného striedania posádok sa zvyšuje riziko zlyhania ľudského faktora a lode môžu z bezpečnostných dôvodov dostať zákaz plavby. Ak to postihne flotilu supertankerov, môže sa stať, že ropa sa nedostane z terminálov v Perzskom zálive do miesta určenia.