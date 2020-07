Čo v investovaní riziko je a čo riziko nie je

Zdroj: ofdollarsanddata

Foto: getty images

dnes 0:22 -

V investíciách sa bežne spája riziko so štandardnou odchýlkou. Alebo ako často sa návratnosť investície líši od jej priemernej návratnosti. Alebo jednoduchšie, ak má investícia A ročné výnosy + 4 %, + 4 %, + 4 % a investícia B má ročné výnosy + 4 %, -9 %, + 19 %, potom by sa investícia B považovala za „rizikovejšiu“ ako investícia A napriek tomu, že má rovnakú dlhodobú mieru rastu. Je však štandardná odchýlka najlepšou definíciou investičného rizika?

Nie nevyhnutne. Napríklad spoločnosť Princeton Newport Partners založená Edom Thorpeom, mala od roku 1970 do konca roka 1988 ročné výnosy v rozmedzí od + 4 % do + 33 % (brutto bez poplatkov). Trojmesačné americké štátne pokladničné poukážky mali ročný výnos v rozmedzí od + 3% po najviac + 16 %. Aj keď Thorpeho fond zloženým úrokom dosiahol 19 % bez poklesu v priebehu dvoch desaťročí, technicky mal vyššiu štandardnú odchýlku výnosov ako trojmesačné dlhopisy. Znamená to, že bol riskantnejší? Dalo by sa tvrdiť, že nie. Zatiaľ čo výnosy Thorpeho fondu boli volatilnejšie ako trojmesačné štátne pokladničné poukážky, nemusel byť nevyhnutne riskantnejší.



Pre každého obozretného investora rozdiel medzi volatilitou a rizikom súvisí s tým, čo je známe v porovnaní s tým, čo je neznáme. Ako raz povedal Donald Rumsfeld: Sú známe známe veci, o ktorých vieme, že ich poznáme. Potom sú tu známe neznáme, o ktorých vieme, že ich nepoznáme. Ale sú tu aj neznáme neznáme, o ktorých nevieme, že ich nepoznáme. Volatilita je neznáma neznáma, zatiaľ čo riziko neznáma neznáma.

Volatilita je známa neznáma, pretože hoci nemôžeme predpovedať budúcu volatilitu, môžeme urobiť rozumné odhady o jej budúcom rozsahu. Napríklad, ak by sa index S&P 500 v roku 2021 prepadol o 50 %, dalo by sa tvrdiť, že to nie je príklad rizika, ale volatility. História ukazuje, že k 50 % poklesu na trhoch dochádza niekoľkokrát za storočie. Ak si kúpite indexový fond S&P 500, ktorý očakáva niečo iné, váš problém nie je riziko, ale neznalosť.





Riziko sa nedá porovnávať s volatilitou. Keď ľudia hovoria, že investícia je pre nich „príliš riskantná“, zvyčajne to myslia tak, že je príliš volatilná. Niektorí investori uprednostňujú predvídateľnosť výnosov z dlhopisov, zatiaľ čo iní bažia po vzrušení pri konkrétnych tituloch, opciách a pákovom efekte. To nie je o riziku, ale o druhu očakávaných výnosov, aký uprednostňuje individuálny investor.

Ďalším príkladom volatility je pohľad mladého investora, ktorý počas prepadu trhu vidí pokles hodnoty svojho dôchodkového sporenia o 30 %. Je tento pokles vážnym rizikom pre jeho budúce financie? Určite nie. Po desaťročiach investovania a zisku, ktoré má ešte mladý investor pred sebou, to znamená len malú, alebo žiadnu dlhodobú ujme v prípade takejto udalosti. Za predpokladu, že je tento mladý investor dobre informovaný, mal by v určitom okamihu očakávať takýto výkyv volatility.

Riziko je však úplne niečo iné. Riziko sa týka vecí, ktoré sa stanú, ale ktoré nemožno očakávať.

Riziko nepredstavuje cena ropy na 0 dolároch, rizikom je záporná cena ropy.

Riziko nepredstavuje obchodovanie s opciami. Rizikom je, že opcii vyprší platnosť, pretože obchodná platforma krachla a vy ste svoje opcie nedokázali včas predať.

Riziko nie je, že prídete o peniaze z kryptomien. Rizikom je strata kryptomeny, ak zostali v sejfe majiteľa burzy, ktorý náhle prišiel o život a nikto iný nemal potrebné prístupové heslo.

Riziko sa prejavuje najrôznejšími spôsobmi, ktoré sú úplne neočakávané. Bežne sa im hovorí čierne labute. V roku 2020 sú čierne labute jediné, na čom záleží. Prečo? Pretože sú jediným druhom rizika, na ktoré nie je možné sa pripraviť, a teda jediným druhom rizika, ktoré môže spôsobiť katastrofickú stratu.



Ako sa dá pripraviť na niečo, na čo nemôžete byť pripravení? Vyskúšajte, čo len môžete. Plánujte si scenáre, majte veľké zásoby likvidity. Vyhľadávajte nedostatky vo svojich investičných predpokladoch. Ak trávite čas premýšľaním o tom, čo všetko je možné, možno sa dokážete zachrániť pred niektorými z týchto čiernych labutí. Áno, vždy budú existovať scenáre, ktoré nemôžete vopred konceptualizovať alebo vysvetliť. Ale o čo prídete, ak to skúsite? Nezabudnite, že riziko nie je možnosť, že sa niečo zlé stane. Riziko predstavuje možnosť, že sa stane niečo zlého, s čím ste nerátali.