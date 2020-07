Pravdepodobnosť a slepota

Zdroj: collaborativefund

Na trhu by sme sa mali riadiť v prvom rade pravdepodobnosťou. Peniaze nasmerovať tam, kde je miera pravdepodobnosti úspechu najväčšia. Hoci to znie logicky a je to celkom jednoduché, málokto v skutočnosti venuje pozornosť pravdepodobnosti, predovšetkým pri spätnom hodnotení svojho rozhodnutia.

Neplatí to ale len o investovaní. Keď dnes epidemiológovia predpovedajú, že do pol roka počet úmrtí spojených s Covid-19 s 90 % pravdepodobnosťou prekročí milión, ale nakoniec to bude 900 000, ľudia začnú frflať, že odhady zlyhali a odborníkom sa nedá veriť.

Morgan Housel z webu Collaborative Fund vysvetľuje, že investori vo všeobecnosti nemajú radi neistotu. "Rad investorov vidí svet čiernobielo. Nechcú riešiť mieru pravdepodobnosti, prognóza alebo investícia podľa nich buď vyjde, alebo nevyjde, nič medzitým neexistuje. Svet je ale pestrý, niekedy dôjde aj na scenáre krajne nepravdepodobné, inokedy sa naopak to, čo je takmer isté, nakoniec prekvapivo nestane," hovorí Housel. "Nejde o to, aby každé investičné rozhodnutie skončilo ziskom, dôležité je, aby bol investor v pluse po sčítaní všetkých výsledkov. Preto by sme pravdepodobnosť nemali ignorovať, v dlhodobom horizonte ide aj cez rolu náhody na trhoch o veľmi spoľahlivú premennú," dodáva.