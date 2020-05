Ako má vyzerať zlatý padák

Zdroj: MW

Randall Stephenson zhruba pred dvoma týždňami oznámil, že ako 59-ročný sa rozhodol ísť na zaslúžený odpočinok. Toto oznámenie nemohlo ujsť prezidentovi Spojených štátov, ktorý, ako to má vo zvyku, to aj náležite okomentoval.

"Skvelá správa! Randall Stephenson, generálny riaditeľ silne zadlženej spoločnosti AT&T, ktorý vytvára a predsedá Fake News @CNN, odchádza alebo bol vyhodený. Dúfajme, že jeho nástupca bude oveľa lepší! “



Trumpov hnev voči Stephensonovi pramení z jeho postavenia šéfa spravodajského kanála CNN, ktorý spoločnosť AT&T kúpila v roku 2016 ako súčasť prevzatia mediálnej ríše Time Warner v hodnote 110 miliárd dolárov. Americké ministerstvo spravodlivosti pod Trumpom sa snažilo zablokovať dohodu. Prezident opakovane odsúdil CNN za vytváranie „falošných správ“. Pravdou však je, že jedna strana slúži tej druhej. Trump ťažil z pokrytia siete a z liberálnych útokov, bez profitu neostala ani mediálna sieť. Stephenson pred časom rozšíril dosah spoločnosti AT&T prostredníctvom akvizície DirecTV, čím sa bývalý telekomunikačný gigant zmenil na širší mediálny konglomerát.





Stephenson ale po odchode určite nebude roniť slzy do svojho rúška. Podania spoločnosti ukazujú, že odchádzajúci predseda a generálny riaditeľ bude na tom na dôchodku viac než dobre. Jeho dôchodkový účet v hodnote 64 miliónov dolárov je dostatočne vysoký na to, aby mu poskytoval zaručený príjem vo výške 274 000 dolárov mesačne po zvyšok jeho života.

Stephenson minulý rok dostal od firmy príspevok na dôchodok vo výške 1,2 milióna dolárov, ako percento platu a má najmenej 20 miliónov dolárov v akciách a opciách. Jeho celková kompenzácia za posledné tri roky dosiahla v priemere 30 miliónov dolárov ročne. A bol to práve Stephenson, ktorý nedávno varoval, že 250 000 zamestnancov spoločnosti AT&T na celom svete môže postihnúť prepúšťanie v dôsledku koronakrízy.

Ak sa pozrieme na ceny akcií, dnes sú na úrovni okolo 30 dolárov. Je to menej ako 39 dolárov v čase, keď Stephenson prevzal funkciu predsedu a generálneho riaditeľa v roku 2007. Ale štedré dividendy pokrývajú viac ako len tento rozdiel, ako to vyplýva z údajov FactSet. Celkové výnosy akcionárov vrátane reinvestovaných dividend sa zvýšili až o 55 % za 13 rokov čo bol Stephensona pri kormidle. To predstavuje výnos v priemerne 3,5 % ročne. Pre porovnanie, výnosy z indexu celkového trhu dlhopisov Vanguard VBTLX dosiahol za rovnaké obdobie 4,5 % ročne.