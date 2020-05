Čínsky Trojan v Európe

Zdroj: gatestoneinstitute

„V Ríme, keď sa hrávala čínska hymna, niektorí Taliani skandovali 'Grazie, Cina!' na svojich balkónoch a ich susedia tlieskali,“ napísal hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Zhao Lijian, ktorý sa ešte nedávno vyjadril, že Covid-19 do Wu-chanu doniesla americká armáda. Financial Times poukazuje na skutočnosť, že tieto videá boli manipulované v rámci propagandy. Hashtagy # Ďakujeme Číne boli generované robotmi. Správa nadácie Carnegie označila Taliansko za „cieľ čínskej propagandy“.

„Čína považuje Európu za slabé miesto Západu. Podľa ich logiky je tu Západ a USA, ktoré budú proti Číne zo štrukturálnych a ideologických dôvodov, a ich európski spojenci, ktorí musia byť v prípade konfliktu medzi USA a Čínou neutrálni," myslí si Antoine Bondaz, vedec Francúzskej nadácie pre strategický výskum. „Niektorí obyvatelia Západu začínajú strácať dôveru v liberálnu demokraciu“ a „niektoré krajiny západného sveta sú psychicky labilné. Hrozí veľké riziko, že sa Taliansko stane „čínskym trójskym koňom v Európe“.



Číne sa podarilo účinne ovplyvniť taliansku verejnú mienku. V prieskume uverejnenom 17. apríla 50 % Talianov považuje Čínu za „priateľa“ a v pretekoch o globálnu moc favorizuje Taliansko Čínu pred USA, 36 % vs 30 %.

Denník Le Figaro napísal, že „Európa sa teraz stala nárazníkovou zónou pre konfrontáciu medzi Čínou a Spojenými štátmi“. Peking si vybral Taliansko. V apríli 2019 bola talianska vláda premiéra Giuseppeho Conteho prvou krajinou G7, ktorá počas štátnej návštevy prezidenta Si Ťin-pchinga podpísala memorandum o porozumení týkajúce sa čínskej iniciatívy hodvábnej cesty. Podľa analýzy The Economist by čínsky plán mohol prevýšiť Marshallov plán, ktorým USA oživili európske ekonomiky spustošené vojnami.

Taliansko má vládnu koalíciu pod vedením Hnutia piatich hviezd, extrémne pro-čínskej strany, ktorej zakladateľ Beppe Grillo bol častým hosťom na čínskom veľvyslanectve v Ríme. Ako uviedla Európska rada pre zahraničné vzťahy, „v Taliansku rastú obchodné a politické lobby za Čínu“.





Pred piatimi rokmi spoločnosť China National Chemical Corp kúpila taliansku spoločnosť Pirelli, 143-ročného, piateho najväčšieho výrobcu pneumatík na svete. Štúdia, ktorú zverejnila spoločnosť KPMG pred uzavretím obchodu odhalila, že čínske akvizície v Taliansku dosiahli za päť rokov 10 miliárd eur (celkovo 13 miliárd eur). Za tretinou zahraničných nákupov v Taliansku stoja Číňania. Cieľom je zmeniť Taliansko na „najvyššiu európsku destináciu pre vysoko vyhľadávané investície z Číny“.

Čína sa teraz snaží ovládnuť infraštruktúru južnej Európy. Číne už bola udelená licencia na prevádzkovanie najväčšieho gréckeho prístavu, aténskeho Piraeus, z ktorého chce Peking vybudovať najväčší obchodný prístav v Európe. Potom Čína začala premýšľať o expanzii do talianskych prístavov, v ktorých sú štyri hlavné prístavy pripravené na čínske investície.

Dňa 21. januára hostil taliansky minister kultúry a cestovného ruchu čínsku delegáciu na koncerte v Národnej akadémii v Santa Cecilii, ktorý otvoril rok taliansko-čínskej kultúry a cestovného ruchu. Michele Geraci, bývalý taliansky námestník pre rozvoj, nebol presvedčený, že to je správny krok. „Sme si istí, že to chceme urobiť?“ spýtal sa Geraci pri pohľade na svojich kolegov. „Mali by sme tu dnes byť?“. O niekoľko dní neskôr, v mnohých talianskych mestách, ako sú napríklad Florencia a Prato, kde je sústredená čínska výroba, starostovia a miestne komunity propagovali túto iniciatívu, pričom „objímali Číňanov“, aby bojovali proti xenofóbii a rasizmu.





Taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio privítal 12. marca letecký náklad čínskych zdravotníckych potrieb. „Budeme si pamätať tých, ktorí boli v tomto ťažkom období pri nás,“ uviedol Di Maio. Nie je to potrebné, Čína im to pripomenie. Redaktor nemeckého BILD napísal list čínskemu prezidentovi, „Predpokladám, že to považujete za veľké„ priateľstvo “, keď teraz štedro posielate rúška do celého sveta. Toto nie je priateľstvo, nazval by som to imperializmus skrytý za úsmevom - trójsky kôň.“

V Ríme taliansky prezident Sergio Mattarella navštívil školu s vysokým percentom čínskych študentov, ktorí čelia „diskriminácii“, talianske televízie medzitým odvysielali živé ochutnávky čínskych výrobkov. Bola to talianska fatálna počiatočná chyba: boj proti rasizmu namiesto vírusu, ktorý len o pár dní neskôr začal likvidovať krajinu.

Svetoznámy taliansky textilný priemysel bol jednou z hlavných obetí expanzie globalizácie vedenej čínskym nepoctivým hospodárskym dumpingom. Čína teraz obmedzuje Taliansko na prostredie, ktoré pomáha šíriť a implementovať jeho propagandu. Ako napísal taliansky analytik Francesco Galietti, Taliansko sa stane „cieľom čínskej„ kúzelnej ofenzívy “, kombinácie tvrdej hotovosti a„ mäkkej sily “, peňazí a vplyvu“. Ako príklad uvádza Čínsku ľudovú banku. „Stále zhromažďuje podiely nad 2 percentá (prah zverejnenia v Taliansku) v skupine najväčších talianskych akcionárov vrátane FCA (skupina Fiat Chrysler), Telecom Italia a Generali Group, najväčšej talianskej poisťovne.“ Čína tiež investovala do strategických talianskych energetických subjektov, ako sú Eni a Enel a talianska skupina ropných služieb Saipem.

Táto hospodárska penetrácia bude mať tiež obrovské bezpečnostné dôsledky. Počas prvých dní epidémie Covid-19 Taliansko, ktoré má prísľub investície od Huawei vo výške 3 miliárd dolárov do telekomunikačného systému, oznámilo, že nemá v pláne odstaviť čínske telekomunikačné spoločností v budovaní 5G siete v krajine. „Geopolitické účinky pandémie môžu byť významné,“ uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. „Niektorí spojenci sú zraniteľnejší v situáciách, keď odpredajú svoju kritickú infraštruktúru v rámci čínskeho „nákupu“.

Taliansko je najviac zraniteľné čínskou ofenzívou. Je to jedna z najviac zadlžených krajín na svete a hospodársky rast sa blíži nule. Zároveň má aj jednu z najviac nestabilných a krehkých vlád v Európe a jednu z najvyšších mier úmrtnosti na koronavírus v Európe - skúsenosť, ktorú talianski zdravotníci prirovnali k „svetovej vojne“.





Taliansko je dnes pacientom Európy. V dôsledku koronakrízy dôjde k zrúteniu HDP (-9,5 %) a explózii verejného dlhu, ktorý je stanovený na 160 % hrubého domáceho produktu, čo je najviac od druhej svetovej vojny. Peking to vie a tvrdí, že „Taliansko má veľa hospodárskych problémov, Európa je v kríze a Iniciatíva hodvábnej cesty je jediným hlavným globálnym investičným plánom“.

Dramatický pokles Ríma by mohol znamenať rovnako dramatický vzostup Pekingu. Je to obrovské varovanie pre Západ. „Možnosť, že Európa sa stane múzeom alebo kultúrnym zábavným parkom pre nových boháčov globalizácie, nie je úplne vylúčená,“ uviedol historik Walter Laqueur.

Autorom je taliansky novinár a autor Giulio Meotti.