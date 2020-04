Ceny ropy vyskočili o viac ako 30 %

dnes 17:46 -

Americký prezident Donald Trump očakáva, že Rusko a Saudská Arábia ukončia cenovú vojnu a dohodnú sa na obmedzení produkcie ropy o 10 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov). Ceny čierneho zlata na to zareagovali rastom o viac ako 30 %.

Trump v rozhovore pre CNBC uviedol, že hovoril s ruským prezidentom Vladimirom Putinom aj so saudským princom Muhammadom bin Salmánom. Trump očakáva zníženie ťažby o 10 miliónov barelov, ale mohlo by to byť až 15 miliónov barelov.

Cena americkej ropy WTI vyskočila o 33 % až na 26,93 USD (24,69 eura) za barel a je na najlepšej ceste zaznamenať najprudší 1-dňový nárast v histórii. Cena severomorskej ropy Brent sa dostala až na 32,78 USD za barel (takisto +33 %). Oba referenčné druhy neskôr prišli o časť ziskov a májový kontrakt na WTI sa o 17.17 h SELČ predával s plusom 4,67 USD alebo 22,99 % po 24,98 USD za barel a júnový kontrakt na Brent s plusom 4,70 USD alebo 19 % po 29,44 USD za barel.

Trump neskôr na Twiteri napísal, že priškrtenie produkcie by bolo skvelou správou pre ropný a plynárenský priemysel.

Saudská Arábia vo štvrtok prostredníctvom svojej oficiálnej tlačovej agentúry vyzvala členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších veľkých producentov, ktorí spoločne tvoria skupinu OPEC+, aby sa urgentne stretli.

Aj napriek aktuálnemu prudkému rastu sa cena WTI stále pohybuje viac než 40 % pod úrovňami, na ktorých sa nachádzala pred mesiacom, než vypukla cenová vojna medzi Saudskou Arábiou a Ruskom.