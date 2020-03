Ako sa stať úspešným forex obchodníkom

dnes 9:00 -

Odhaduje sa, že takmer 80% ľudí sa s forexovým trhom nejakým spôsobom v ich živote už stretlo alebo sa v budúcnosti stretne. Či už robíte zahraničnú platbu pomocou Internet bankingu alebo si zamieňate eurá za cudziu menu pred dovolenkou v Chorvátsku, všetky tieto výmeny prechádzajú Forexovým trhom. Aj keď sa obchodovanie na Forexe zdá byť lukratívne, môže začínajúcim obchodníkom spôsobiť mnoho komplikácií.

Tieto rady Vám môžu pomôcť úspieť na forexovom trhu.



Vytvorte si obchodný plán

V prvom rade je nutné si vytvoriť forex obchodný plán, ktorý hneď na začiatku obchodovania implementujete. Plán je základ, alebo ak neviete kam idete, do cieľa nikdy neprídete ako hovorí klasik. Mali by ste mať kvalitný forex obchodný systém, ktorému môžete veriť a držať sa ho.

Veľmi šikovným nápadom je aj vytvorenie si tabuľky kde budete zaznamenávať svoj pokrok hneď od začiatku obchodovania na Forexe. Viete si tak spoľahlivo sledovať tzv. cash-flow teda toky peňazí.

Ak máte aspoň základy finančného vzdelania iste chápete, že forex obchodovanie , rovnako ako každý finančný trh, má svoje vrcholy a pády. Mali by ste byť pripravení držať sa pevne Vášho forex obchodného systému, a napriek krátkodobým trhovým výkyvom maximalizovať svoje zisky v dlhodobom horizonte.

Pripravte sa na straty

Bez ohľadu na to, ako dobre poznáte devízový trh, alebo ako dlho už obchodujete, pravdepodobne sa malým stratám nikdy nevyhnete. Tieto straty musíte očakávať a akceptovať ako ich ako súčasť vašeho plánu, ktorý je potrebné mať aj naďalej pevne vo svojích rukách. Buďte pripravení na tieto malé straty v očakávaní vyšších výnosov v budúcnosti. Len vy sami si musíte určiť, koľko ste pripravení stratiť ešte predtým, než začnete obchodovať. Volá sa to risk vs reward. Teda pomer max. straty a očakávaného zisku.

Obchodný príkaz Stop-loss bude pre Vás teda akousi bezpečnostnou brzdou a jedným z kľúčov k dlhodobému úspechu na trhu Forex. Majte trpezlivosť a nesnažte sa za každú cenu zarobiť na každom obchode, do ktorého idete. Nedá sa to!





Uistite sa, že ste schopní obchodovať v rámci svojich schopností. Jednoducho povedané, ak si nemôžete dovoliť peniaze prerobiť, potom si nemôžete dovoliť ani zarobiť na trhoch. Ako sa hovorí risk je zisk.

Všetci noví forexoví obchodníci dúfajú, že budú iba profitovať, ale na menových trhoch sú nevyhnutné aj straty. Z tohto dôvodu je dôležité, aby ste investovali iba peniaze, ktoré si môžete dovoliť stratiť a pokúste sa dať stranou nejakú sumu, určenú iba pre tento účel.



Vyberte si spoľahlivého a lacného forex brokera

Ďalšia rada pre obchodníkov je výber správneho forex brokera. Spravte si už v predstihu dôkladný prieskum s cieľom získať informácie o rôznych forexových brokeroch. Veľa užitočných článkov a návodov ako na to, vrátane stoviek recenzií forex brokerov od reálnych slovenských obchodníkov nájdete na stránke ForexObchodnik.sk. Je dôležité, aby ste si dali pozor na rôznych podvodníkov, pretože existuje mnoho podvodných spoločností, ktorým je potrebné sa vyhnúť.



Obchodná psychológia

Ďalším spôsobom, ako k sebe pritiahnuť úspech na finančných trhoch, je udržať si svoje emócie na uzde. Spravte všetko pre to, aby ste sa neodchýlili od svojej obchodnej stratégie a signály trhu sú tým, čo treba sledovať pozornejšie ako Váš šiesty zmysel.

Obchodujte so sebaistotou a nasledujte trhový trend

Sebadôvera je pri obchodovaní veľmi dôležitá! Meny sa síce každý deň pohybujú hore a dole, ovplyvnené faktormi ako monetárna politika centrálnych bánk, finančné ukazovatele krajiny (HDP, inflácia, nezamestnanosť, úrokové miery atď), ale väčšinou sa pohybujú buď do strany alebo v smere nejakého trendu. Pokiaľ ste sa nerozhodli implementovať tzv. kontratrendový postup) musíte sa uistiť že ste na správnej strane tohto trendu. Štúdium technickej analýzy vám pomôže stať sa veľmajstrom v obchodovaní nielen menových párov, ale tieto poznatky môžete aplikovať aj na akciový trh či komodity.

Forex stratégia

Ďalším veľmi dôležitým tipom je naplánovať si svoju forex stratégiu. My odporúčame technickú analýzu a najmä price action stratégie v súčinnosti s dobrým money manažmentom.

Ako je napísané už v úvode tohto článku, úspešný obchodník vie akceptovať malé straty, ale musí byť schopný si uvedomiť, kedy už má naozaj problémy a urobiť potrebné rozhodnutie skôr, než sa malé straty nakopia až tak že ohrozujú jeho účet. To by Vám mohlo spôsobiť veľmi rýchly koniec vášho obchodovania na Forexe. Dobrý obchodník vie, kedy sa zmieriť s malými stratami a hľadať lepšie obchodné stratégie.