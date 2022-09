Nestrápnim sa darom? Finančná náročnosť svadieb v ére sociálnych médií

Zdroj: oPeniazoch

Predtým, ako prišli sociálne médiá, nikomu nenapadlo dokazovať stovkám ľudí zo svojho okolia, kde boli a ako báječne sa tam cítili. Aj odmietnutie zúčastniť sa bolo jednoduchšie, ak nejaká udalosť mala výraznejšie zaťažiť domáci rozpočet.

Americký prieskum z roku 2018 tvrdí, že svadobní hostia minú priemerne 901 dolárov, v ktorých sú cestovné náklady, náklady na ubytovanie, darčeky, oblečenie a doplnky. Aj keď je to menej, než cena najnovšieho iPhonu, pre väčšinu mladých ľudí je to stále dosť, veď ide o ekvivalent priemerného týždenného zárobku amerického pracovníka. Navyše, ak ste vo veku od 25 do 35 rokov, je viac ako pravdepodobné, že budete pozvaní minimálne na jednu svadbu ročne ak nie viac. Keď už vďaka internetu svoju účasť aj verejne potvrdíte, mali by ste to všetko aj finančne zvládnuť. Ľahko sa to povie.

Musíte byť realistickí, dokázať povedať nie. Naučiť sa určovať hranice je ale len polovica víťazstva. Zistiť, ako by mal vyzerať dar, ktorý si zaslúži fotku na Instagrame, môže byť tiež frustrujúce. Čo je to „správne" množstvo peňazí, ktoré môžete minúť za darček? Odborníci radia jednoducho ignorovať to, čo robia vaši priatelia a zamerať sa na to, čo vyhovuje vášmu rozpočtu, vašim potrebám, životného štýlu. Etiketa nehovorí o tom, že musíte dať darček na rovnakej úrovni, ako dajú vaši priatelia. Všeobecná rada z portálu monery.com znie, začať na úrovni okolo 50 dolárov pre vzdialených príbuzných alebo spolupracovníkov a postupne zvyšovať sumu na základe toho, ako blízko máte k neveste a ženíchovi. Opäť americká suma, ale v tomto prípade konkrétne univerzálne číslo neexistuje. Ak máte niekoľko svadieb v jednom roku, vaše dary môžu byť v oveľa nižšej sume. Inými slovami, vy si určíte sumu, ktorá je pre vás akceptovateľná a nebudete sa cítiť nepríjemne, že ste neprišli s omnoho drahším darom. Už vaša prítomnosť sa dá považovať za dar.





Hotovosť ako svadobný dar bola vždy akceptovaná. Aj dnes, ale mala by byť odovzdaná oldschoolovo v obálke, žiadne aplikácie na bezhotovostný prevod. Pípnutia smartfónov by mali byť poslednou možnosťou. Roky dokázali pretvoriť mnohé odvetvia, ale niektoré zvyky sa proste nikdy nezmenia. V minulosti svadobní hostia nikdy nemuseli zvažovať, či je vhodné poslať virtuálny darček. Aj keď je poskytovanie peňažných prostriedkov obzvlášť obľúbeným darom medzi mladými, odborníci upozorňujú, že je rovnako efektívne kúpiť darček, o ktorom viete, že obdarovaného poteší.

U nás je zvykom s darčekom prísť na svadobnú hostinu, v zahraničí je tento časový rámec benevolentnejší, tri mesiace sú ešte v norme, niekde až jeden rok. Prioritou by malo byť nenechať nikoho čakať na darček hlavne ak je dnes zaslanie jednoduchšie než kedykoľvek predtým.

Za všetko, čo pre vás niekto iný urobí, by ste mali vedieť vždy poďakovať. Za peňažný dar je to ideálne urobiť písomne. Poďakovanie od novomanželov by malo byť odoslané do troch mesiacov od prijatia darčeka. Nezáleží na tom, ak to bude o niekoľko dní neskôr, slušnosť káže sa za dar vždy poďakovať.