Iránska odveta

dnes 21:00 -

Absolútna správa:

Ako to mnohí očakávali, prišla odveta za zabitie iránskeho generála Qassema Soileimaniho, ktorého zabila americká armáda minulý piatok v Bagdade. Irán zaútočil dnes v noci na dve iracké základne, kde by sa mohli nachádzať americkí vojaci. Prvou základňou je Ayn al-Asad, ktorý sa nachádza v strede krajiny, druhá základňa sa nachádza na severe krajiny pri meste Erbil, ktorá sa považuje za kurdské územie. Irán pri týchto útokoch použil 22 balistických rakiet. Prezident USA Donald Trump vyhlásil, že útok si nevyžiadal ani americké ani iracké obete a že škody sú minimálne. Mohhamad Zarif, iránsky minister zahraničných vecí oznámil, že nemajú v úmysle vyvolať vojnu ale budú sa brániť voči akejkoľvek agresii. USA po útoku vydala zákaz letov amerických lietadiel nad Irakom, Iránom a Perzským zálivom. Na iránske útoky zareagovali aj trhy. Cena zlata naďalej rastie, dnes sa zvýšil o 0,3%.

Investori zarobili na:

Spoločnosti Constellation Brands Inc, ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o vyše 4,31 % (výkonnosť v horizonte 5 rokov: 140,69 %). Spoločnosť pôsobí v necyklickom sektore, konkrétne v Severnej Amerike, Európe, Austrálií a na Novom Zélande. Spoločnosť ponúka najmä alkoholické nápoje.

Makro analýza dňa:

Po tom, čo Japonsko v októbri zvýšila DPH z 8% na 10% sa znížila spotreba domácností o vyše 5%. Japonská vláda týmto krokom chcela zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu a napraviť tak nepriaznivú finančnú situáciu. Ekonómovia očakávajú na ďalší mesiac už nižší pokles výdavkov a predpokladajú, že trh sa postupne prispôsobí vyšším daniam. Údaje za november sa zverejnia 10. januára. Bývalý predseda Nissanu Carlos Ghosn mal dnes prvé verejné vystúpenie po úteku z Japonska. Tvrdí, že Japonsko porušovalo jeho osobnostné práva a odmieta obvinenia, podľa ktorých použil finančné zdroje Nissanu na vlastné účely. Dnes Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei -1,57 %, Hang Seng -0,83 %, CSI 300 -1,15

Guvernérka ECB, Christine Lagarde vyhlásila, že si nie je istá tým, že 11 mesiacov bol dostatočný čas na uzavretie obchodnej dohody medzi Veľkou Britániou a EÚ o Brexite. Veľká Británia by mala opustiť EÚ 31. januára 2020. Minister hospodárstva Nórska vyhlásil, že cieľom Nórska je dosiahnuť obchodnú dohodu o voľnom obchode s Čínou do konca roku 2020. Od počiatočných rokovaní prešlo už viac ako 10 rokov, ktoré sa odohrali v roku 2008. Fínska vláda vyvrátila špekulácie o tom, že nová premiérka Sanna Marin by chcela zaviesť štvordňový pracovný týždeň. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 +0,35 %, CAC 40 +0,31 %, DAX -0,71 %.

Podľa dnešných údajov sa americká zamestnanosť zvýšila v decembri vo väčšej miere, ako sa očakávalo. Ekonómovia očakávali rast zamestnanosti v USA o 157 000 miest, ten sa však zvýšil o 202 tisíc. Najviac nových ľudí zamestnali spoločnosti strednej veľkosti. Čo sa týka amerických trhov, spoločnosť Boeing zaznamenal pomerne veľký pokles, keďže sa dnes v Iráne zrútilo lietadlo tejto značky s 176 ľuďmi na palube. Lietadlo patrilo ukrajinským aerolíniám, haváriu nikto neprežil. Ako príčinu nešťastia uvádzajú technické problémy. Indexy S&P 500 a Nasdaq Composite dosiahli nové historické maximá po tlačovej konferencií prezidenta Donalda Trumpa o iránskych útokoch. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index +0,63 %, S&P500 +0,86 %, NASDAQ +0,67 %.