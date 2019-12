Zlato v roku 2020

Zdroj: Bloomberg;patria

Tento rok by mohol drahý kov zaznamenať najväčší ročný posun od roku 2010. Pomohli mu trenice vo svetovom obchode, uvoľnenejšia menová politika naprieč veľkými svetovými ekonomikami a pokračujúce nákupy zo strany centrálnych bánk . Na spotovom trhu je zlato zatiaľ drahšie o 14 % a ak sa udrží, znamenalo by to tretí ročný nárast za posledné štyri roky (jedinou výnimkou bol pokles o 1,6 % v roku 2018). Tento rok v septembri sa kov vyšplhal až na 1557,11 USD za uncu, najvyššie od roku 2013. Najväčší svetový správca aktív, BlackRock, aj naďalej vníma zlato ako formu zabezpečenia. Goldman Sachs Group a UBS Group očakávajú, že zlato sa vyšplhá až na 1600 USD za uncu. ABN Amro očakáva pre prvý kvartál priemernú cenu 1400 USD.

Ani budúci rok sa pravdepodobne hlavné témy nezmenia, v centre zostáva geopolitika a hospodárske riziká. V novembri si budú Američania voliť nového prezidenta, názory toho súčasného sa na obchodnú vojnu menia prakticky zo dňa na deň. Kým zlato z pokračujúcej obchodnej vojny profitovalo, americké akcie a ďalšie rizikovejšie aktíva posilňujú na základe vidiny v oteplení vzťahov. Ak by budúci rok prišlo k určitému hospodárskemu útlmu, akcie budú klesať a Fed možno obnoví znižovanie úrokových sadzieb. A to by podľa staršieho názoru BNP Paribas podporilo zlato spolu s očakávaným oslabovaním dolára a pravdepodobnými opatreniami orientovanými na kontrolovanú infláciu.





Podľa Goldman Sachs je dôvod na držanie zlata aj iný. Argumentujú dopytom zo strany centrálnych bánk, banky spotrebúvajú pätinu svetovej ponuky, čo by mohlo naznačovať odklon od dolára. "Zlato budem mať rád viac než dlhopisy, pretože dlhopisy neodrážajú túto de-dolarizáciu," cituje agentúra Bloomberg Jeffa Curieho z Goldman Sachs. "Zlato nemôže v portfóliu úplne nahradiť dlhopisy, argument pre realokáciu časti bežnej dlhopisovej expozície do zlata je ale silný," napísal v poznámke analytik Goldman Sachs Mikhail Sprogis. Banka podľa neho stále vidí v zlate potenciál a obavy z konca hospodárskeho cyklu a väčšia politická neistota pravdepodobne podnietia investičný dopyt.

Podľa Citi by ďalšia rally na rizikovejších aktívach mala otvoriť dvere nákupu zlata, využiť možný prepad ceny.



Menej zlata naopak aktuálne držia burzovo obchodované fondy (ETF) orientované na drahý kov, stále to je ale blízko rekordu.