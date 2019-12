Diamantový sektor čelí nadmernej ponuke

dnes 21:00 -

Absolútna správa:

Trh s diamantmi čelí ekonomickým ťažkostiam. Môže sa to najmä jej premrštená ponuka na trhu, ktorá následne tlačí ceny diamantov dolu a zároveň redukuje ziskové marže jednotlivých obchodníkov. Podľa priemyselného konzultanta Bain & Co. má nadmerná ponuka na trhu s diamantmi trvať ešte ďalší rok. Brain vidí zotavenie diamantového sektora až v roku 2021, v ktorom by sa mohla ponuka redukovať až o 8%. Reprezentant diamantového sektoru De Beers zredukoval svoj plán na výrobu diamantov v rokoch 2020 a 2021 a plánuje znížiť svoju ťažbu o 1 milión karátov denne.

Investori zarobili na:

Spoločnosti Skyworks Solutions Inc., ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o +4,64% (výkonnosť v horizonte 5 rokov 58,93%). Cena akcií spoločnosť prudkým rastom reagovala na dnešné správy spoločnosti o svojej pôsobnosti na trhu 5G, kde získala svoju dominanciu. Skyworks Solutions Inc. sa zaoberá návrhmi a výrobou vysokofrekvenčných a kompletných systémových riešení per aplikácie mobilnej komunikácie. Spoločnosť taktiež ponúka vysokofrekvenčné subsystémy a systémové služby zákazníkom mobilných telefónov a infraštruktúry po celom svete.

Makro analýza dňa:

Akcie v Číne sa v stredu posunuli vyššie v nádeji, že čerstvé colné sadzby USA uvalené na čínsky spotrebný tovar v hodnote takmer 160 miliárd amerických dolárovsa môžu oneskoriť, ale z dôvodu nedostatočného formálneho potvrdenia zo strany Pekingu a Washingtonu boli zisky obmedzené. Čínske ministerstvo financií sprísni kontrolu prevodov vlastníctva finančných inštitúcií. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei – 0,08 %, Hang Seng +0,79 %, CSI 300 + 0,06 %.

Európske akcie dnes po zmiešanom ázijskom obchodovaní prevažne stagnovali. Mohli za to najmú očakávania o výsledkov z dvojdenného zasadnutia americkej centrálnej banky. Medzi tým sa na obchodnej burze Rijádu začalo s obchodovaním dlho očakávaného IPO Saudi Aramco. Vo svojej premiére na burze si už pripísala novú tržnú hodnotu 1,88 miliardy amerických dolárov. Americký výrobca elektromobilov Tesla plánuje investovať do svojej novej pobočky v Nemecku cez 4 miliardy eur. Plánuje vyrábať viac ako 500 000 vozidiel ročne. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 +0,43%, CAC 40 +0,22 %, DAX +0,58%.

V Mexiku bola dnes podpísaná nová podoba severoamerickej dohody o voľnom obchode medzi Spojenými štátmi americkými, Kanadou a Mexikom. Dodatočne ešte podlieha ratifikácií aby bola v praxy účinná. Upravená dohoda má podpora Bieleho domu a aj amerických demokratov, ktorý zastupujú väčšinu v Snemovne reprezentantov USA Americký prezident Donald Trump vo vzťahu k predmetnej dohode vyhlásil, že ide o najlepšiu a najdôležitejšiu obchodnú dohodu, akú kedy USA uzavrela. Fed dnes úrokové sadzby nezmenili a ostávajú na rovnakej úrovni. Americké ministerstvo práce dnes vydalo správu o spotrebiteľských cenách v USA za mesiac november, v rámci ktorého sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,3%. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index +0,01%, S&P500 +0,30%, NASDAQ +0,34%.