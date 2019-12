IPO roka: Akcie Saudi Aramco + 10 %

Zdroj: CNBC;Bloomberg;marketwatch

Foto: SITA/AP

dnes 9:38 -

Pre burzu v Rijáde by úpis mohol znamenať vstupenku do klubu najväčších búrz cenných papierov sveta. Burza kráľovstva sa stáva deviatym najväčším akciovým trhom na svete, predbieha Indiu a dostáva sa za Nemecko a Kanadu. Predaj podielu vo výške 1,5 percenta by mal vyniesť 25,6 miliardy dolárov. Zatiaľ najväčším vstupom na burzu bola ponuka čínskej firmy Alibaba, ktorá z predaja akcií v roku 2014 získala 25 miliárd dolárov. Nárast počas obchodného debutu predstavoval 38 %.

„Máme radosť z výsledkov. A ako ste videli, trh reaguje na naše výsledky, spoločnosť bude aj naďalej svetovým lídrom v oblasti energetiky a zároveň sa pozeráme na udržateľné a rastúce dividendy pre našich investorov. Zároveň pokračujeme v rastovej stratégii a zvyšujeme ziskovosť v priebehu cyklov,“ cituje šéfa Aramco, Amina Nassera, CNBC.



Spoločnosť Aramco by navyše počas 30 dní po vstupe na burzu mohla prostredníctvom opcie počet vydaných akcií zvýšiť o 15 percent. S ponukou ďalších 450 miliónov akcií by celkovo dosiahol výnos až 29,4 miliardy dolárov, napísala agentúra DPA.

"Je pravdepodobné, že v prvých dňoch obchodovania ponuka ocení Aramco až do výšky 2 biliónov dolárov," uviedol Zachary Cefaratti, generálny riaditeľ spoločnosti Dalma Capital Management, ktorá kúpila akcie prostredníctvom troch fondov, pre agentúru Bloomberg.



Saudská Arábia sa rozhodla ponúknuť investorom akcie firmy, aby získala peniaze na zníženie závislosti svojej ekonomiky na rope a k tvorbe nových pracovných miest. Minulý týždeň bola cena jednej akcie stanovená na 32 rijalov. Ocenenie na 1,88 bilióna dolárov stále zostáva pod úrovňou toho, na čo sa kráľovstvo pôvodne zameriavalo.







Začiatok obchodovania v Rijáde je ukončením takmer štvorročnej ságy, ktorá je prepojená s nástupom korunného princa Mohameda bin Salmana a jeho víziou reformy saudskej ekonomiky do roku 2030. V januári 2016 sa ešte hovorilo o vyšších číslach, medzinárodná ponuka vo výške 100 miliárd dolárov a trhové ocenenie na úrovni 2 biliónov dolárov. Aramco svojou veľkosťou zatieni zvyšok spoločností na saudskom trhu, ktorých celková hodnota je približne 500 miliárd dolárov.

Do veľkej miery sa spoliehalo na miestnych investorov z dôvodu nevýrazného zahraničného záujmu. Zahraniční investori prejavili obavy týkajúce sa správy vecí verejných a možných bezpečnostných hrozieb, napriek tomu ale konečné objednávky presiahli 119 miliárd dolárov, pričom orgány umožnili poskytovateľom pôžičiek zvýšiť úverový rámec obvyklých podmienok na podporu predaja. IPO Aramca sa údajne spoliehalo na niektoré z najbohatších rodín kráľovstva a tiež na hotovosť od susedných spojencov, ako sú zvrchované investičné fondy Kuvajtu a Abu Zabi.



Výnosy z IPO Aramco sa prevedú do Fondu pre verejné investície, ktorý uskutočnil niekoľko odvážnych investícií, vrátane do Vision Fund SoftBank Group, či podielu vo výške 3,5 miliardy USD v spoločnosti Uber Technologies. Saudské úrady sa chystajú tento týždeň vynaložiť do domácej ekonomiky „veľa“ peňazí.





IPO Aramco otvára jednu z najtajnejších spoločností na svete, spoločnosť, ktorá po desaťročia financovala Saudskú Arábiu a jej vládcov, ale až do tohto roku nikdy nezverejňovala finančné výkazy ani pôžičky na medzinárodných dlhových trhoch. Aramco prisľúbil vyplatenie dividend vo výške minimálne 75 miliárd dolárov ročne najmenej do roku 2024. To by mohlo konkurovať výnosom spoločností ako je Exxon Mobil a Royal Dutch Shell. Ale zároveň spoločnosť Aramco podrobne uviedla v prospekte zverejnenom začiatkom novembra obrovské množstvo rizík, ktorým čelí obchod s ropou a plynom. Aramco sa na globálnej produkcii podieľa zhruba desiatimi percentami. Medzi zjavnejšie riziká patrí ponuka, dopyt a cena ropy. Ale aj množstvo, ktoré saudská vláda rozhodne dať na trh ako najväčší producent v rámci OPEC. Bezpečnostné riziká na tomto zozname sú tiež pomerne vysoko. Aramco v septembri po útokoch dronov bolo nútené znížiť produkciu o 50 %. Obnovenie kapacity trvalo saudskej vláde týždne, hoci oživenie bolo oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo na trhoch. Medzi ďalšie riziká patrí zmena podnebia a závislosť spoločnosti od dopytu v Ázii.