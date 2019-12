Stav úverov na bývanie sa blíži k sume 30 mld. eur

dnes 11:16 -

Stav úverov na bývanie vzrástol aj v októbri. Ako vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska, ku koncu desiateho mesiaca to bola suma 29,849 mld. eur pri medziročnom náraste o 9,6 %. Ako pre agentúru SITA povedala analytička Poštovej banky Lucia Dovalová, zadlžovanie slovenských domácností rastie v súčasnosti najrýchlejším tempom v rámci EÚ, a to aj napriek tomu, že so zavádzaním prísnejších pravidiel zo strany centrálnej banky sa dynamika rastu zadlžovania spomalila.

Za posledných desať rokov sa objem úverov na bývanie výrazne zvýšil, v roku 2009 to pritom nebola ani suma 10 mld. eur. Najvyššie trhové dvojciferné podiely majú v rámci úverov na bývanie dlhodobo Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, Tatra banka a ČSOB. Ostatné banky majú podiel pod desať percent.

To, že na Slovensku rastie zadlženosť vyšším tempom, ako v iných krajinách, je podľa Dovalovej spôsobené viacerými faktormi, ktoré majú spoločného menovateľa v ekonomickom vývoji. Klesá nezamestnanosť, rastú mzdy a úrokové sadzby z úverových produktov sú nízke. Patria medzi najnižšie v celej únii. "A v dôsledku snahy využiť priaznivé podmienky na našom úverovom trhu rastie zadlženosť. Na Slovensku zadlženosť podporuje aj fakt, že našinci zväčša chcú vlastniť nehnuteľnosť, v ktorej bývame," povedala Dovalová.

Ľudí bude k riešeniu vlastného bývania podľa Dovalovej stále motivovať aj naďalej nízka úroková sadzba hypoték, keďže aj hlavná úroková sadzba Európskej centrálnej banky ostane aj najbližšie dva roky s veľkou pravdepodobnosťou na nulovej úrovni. "To však neznamená, že komerčné banky nepôjdu so svojimi úrokovými sadzbami nahor," dodala Dovalová.

Úvery na bývanie poskytuje 17 bánk. Hypotekárne banky v minulosti postupne rozširovali možnosti financovania bývania aj o spotrebné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou a iné úvery na bývanie. Tieto úvery na bývanie postupne začali nahrádzať klasické hypotéky. V rámci stavebného sporenia pôsobia na trhu tri stavebné sporiteľne.