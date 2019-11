Predpovede odborníkov pre rok 2019: Naplnili sa?

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

Ropa

Od 1. januára 2019 sa ropa Brent pohybovala oboma smermi. Začiatkom novembra skončila o 18 % vyššie, teda tesne pod 64 dolárov za barel. Podľa J.P. Morgan malo v prvom polroku 2019 dôjsť k miernemu zotaveniu cien, a to vďaka obmedzeniam dodávok OPEC a mimo OPEC. V súhrne doterajšej výkonnosti ropy v roku 2019 banka uviedla, že ceny sa podľa očakávaní „budú znižovať, keď globálny rast ochladne“. Predpovede priemernej ceny ropy za rok 2019 pre Brent zahŕňali 70 dolárov za barel od Goldman Sachs a BofA Merrill Lynch, 60 dolárov od Citi a 61 dolárov od americkej EIA. K dnešnému dňu priemerná cena Brentu zhruba sedela k stredu väčšiny predpovedí.







10-ročné americké štátne dlhopisy

Na konci roku 2018 sa Goldman Sachs stále držali predpovede, že Federálny rezervný systém bude počas roka zvyšovať sadzby štyrikrát. Pimco, najväčší obchodník s dlhopismi na svete, predpovedal do konca roku 2019 ďalšie tri zvýšenia sadzieb. V blogu z novembra 2018 spoločnosť Pimco tvrdila, že rastúce úrokové sadzby boli „prípravou na trhu s neskorým cyklom“ a v roku 2019 boli nastavené na zvýšenie, „najmä v USA“. Fed skutočne znížil sadzby trikrát a výnos 10-ročného štátneho dlhopisu sa v priebehu roka 2019 stabilne znižoval, na začiatku septembra sa znížil na približne 1,45 %, predovšetkým kvôli obavám z recesie svetovej ekonomiky.





Cena treasurys, ktorá sa hýbe nepriamo k výnosom, vzrástla, keď investori hľadali bezpečné miesto na zaparkovanie hotovosti. Koncom augusta bol výnos desaťročných štátnych pokladničných poukážok nižšie ako u dvojročných. Tento jav, označovaný ako inverzia výnosovej krivky, mnohí ekonómovia považujú za znak blížiacej sa recesie. V novembri 2018 brokerská firma Charles Schwab presne predpovedala, že rok 2019 bude pravdepodobne znamenať vrchol výnosov amerických dlhopisov v súčasnom cykle. „Podľa nášho názoru sa už výnosy amerických dlhopisov javia ako vysoké v porovnaní so súčasnými globálnymi ekonomickými podmienkami.“ Dodala, že zlepšené údaje o zamestnanosti v USA sa pravdepodobne nepremietnu do vyššej inflácie, čo bola opäť správna predpoveď.



Zlato

Pohyby ceny zlata v prvej polovici roka len málo predznamenávali, čo bude nasledovať. Začiatkom júla sa ozvali tamtamy obchodnej vojny a svetové ekonomické údaje neboli vôbec presvedčivé. Doteraz tento vzácny kov zaznamenal 14 % nárast a dosiahol 1 455 dolárov za trójsku uncu. Zlato sa tradične považuje za bezpečný prístav v období neistoty. Analytici Citi zrejme podcenili povesť zlata ako útočiska proti volatilite, pričom pre rok 2019 predpovedali zlatu priemernú cenu 1 270 dolárov za uncu. J.P. Morgan uviedli, že v tomto roku očakávajú, že zlato dosiahne priemernú hodnotu 1 325 dolárov za trójsku uncu, zatiaľ čo Bank of America predpovedala nárast v priemere na 1 296 dolárov za uncu, ale poznamenala, že v rally by sa cena mohla zvýšiť až na 1 400 dolárov.





Mnohé predpovede stáli na predpoklade, že úrokové sadzby by sa mohli v roku 2019 posunúť vyššie, alebo zostanú na rovnakej úrovni. Namiesto toho bol ale Fed nútený znížiť sadzby trikrát. Zlato nevypláca žiaden výnos, vďaka čomu je menej atraktívne, keď sú úrokové sadzby vyššie.

Európske akcie

Koniec roka 2018 bol pre európske akcie pochmúrnym obdobím, pričom bol tento rok označený ako najhorší za ostatnú dekádu. Index FTSE 100 v Spojenom kráľovstve stratil za 12 mesiacov viac ako 12 % a celoeurópsky index Stoxx 600 skončil s poklesom o 13 %, čo je najhorší ročný výsledok od finančnej krízy v roku 2008. Keď sa analytici pozerali na rok 2019, prevládal len slabý optimizmus, že by sa európske politické krízy na chvíľu dokázali odmlčať.







J.P. Morgan poznamenali, že politického riziká predstavujú protivietor pre európske akcie, zdôrazňovali neistotu týkajúcu sa brexitu a talianskeho dlhu. ECB začala od novembra s nákupom dlhopisov v hodnote 20 miliárd eur mesačne v snahe stimulovať hospodársky rast. Francúzska banka Societe Generale predpovedala, že 50 najlepších akcií v Európe, kótovaných ako Euro Stoxx 50, porastie o ďalších 8 % a FTSE stratí až 14 % hodnoty. Analytici Schroders to tak čierno nevideli, „akciový trh sa už v roku 2018 spomalil,“ a poznamenali, že na začiatku roku 2019 by mali investori možnosť dostať sa na päťročné minimum, na základe ich vlastných investičných výpočtov. Po približne piatich týždňoch obchodovania sa index dostal na úroeňi 404 bodov, čo predstavuje medziročný nárast o približne 20 %.