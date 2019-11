EÚ varuje pred vysokým dlhom

včera 21:00 -

Absolútna správa:

Európska Únia vydala nové varovanie pred úrovňou dlhu v niektorých členských krajinách, čím spresnila odkaz Európskej centrálnej banky, že eurozóna potrebuje väčšie fiškálne stimuly. Zatiaľ, čo sa ECB vyjadrila, že vlády, ktoré majú na to fiškálny priestor, by mali investovať viac, Európska komisia sa začína obávať, že krajiny s vysokým zadlžením nerobia dosť krokov na tom, aby dali veci do poriadku. Varovanie sa týka ôsmich krajín únie, napríklad Francúzska, Talianska, Španielska, ale aj Slovenska. Komisia ďalej uviedla, že rozpočtové plány na rok 2020 predložené ďalšími 11 krajinami sú v súlade s pravidlami.

Investori zarobili na:

Spoločnosti Target Corp.,ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o 14,08% (výkonnosť v horizonte 5 rokov: + 80,59%). Tento prudký rast bol spôsobený zverejnením hospodárskych výsledkov za tretí kvartál fiškálneho roka 2020, pričom zisk na akciu prekonal očakávania analytikov o 14,67% a tržby o 1,08%. Spoločnosť Target Corporation prevádzkuje obchody so zmiešaným tovarom, potravinamy a plne integrovaný internetový obchod. Target tiež ponúka kredit kvalifikovaným žiadateľom prostredníctvom značkových kreditných kariet.

Makro analýza dňa:

Stred týždňa otvorila obchodná bilancia Japonska, ktorá bola v októbri na úrovni 17,3 mld. jenov, čo je však horší výsledok, ako očakávaných 301 mld. jenov. Čínska centrálna banka dnes znížila úrokovú sadzbu z úrovne 4,20% na 4,15%, analytici očakávali ponechanie sadzby na nezmenenej úrovni. Spoločnosť Alibaba stanovila cenu svojich akcií pri nadchádzajúcom IPO v Hongkongu na 176 hongkonských dolárov za akciu, objem emisie bude 500 miliónov akcií. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei – 0,62%, Hang Seng – 0,75%, CSI 300 – 0,99%.

Slovenská miera nezamestnanosti v októbri klesla na 4,9% z 5,0% v septembri, odhad trhu bol 4,9%. Nemecký dodávateľ automobilových súčiastok Continental v rámci reštrukturalizácie výroby do roku 2028 zruší asi 5040 pracovných miest, a to v Nemecku, v Taliansku a v Spojených štátoch. De Guindos z ECB sa vyjadril, že neverí, že eurózona je blízko reverzným sadzbám. Vedľajšie efekty menovej politiky sú podľa neho čím ďalej viac znateľné. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 – 0,34%, CAC – 0,25%, DAX – 0,48%.

Spotrebiteľská inflácia v Kanade rástla v októbri na medziročnej báze o 1,9% v súlade s očakávaniami trhu. Zásoby ropy v USA vzrástli minulý týždeň o 1,379 mil. barelov, odhadoval sa nárast o 1,543 mil. barelov ropy. Americký senát schválil návrh zákona na podporu hongkonských protestov. Čína zopakovala hrozbu protiopatrenia. Aerolinky Emirates potvrdili objednávku 30 kusov Boeing 787 za 8,8 mld. USD s dodávkami od mája 2023 na 5 rokov, objednávky lietadla 777X znižujú na 126 z predchádzajúcich 150 kusov. Amazon.com plánuje otvoriť nové obchody Amazon Go bez pokladní v prvom štvrťrok roku 2020. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index - 0,41%, S&P500 -0,38%, NASDAQ – 0,51%.

Mário Jičínský, analytik spoločnosti Capital Markets, o.c.p., a.s.