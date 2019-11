Blízky východ chce nový ropný benchmark

Zdroj: CNBC

Foto: getty images

dnes 10:09 -

Národná ropná spoločnosť v Abú Zabí (The Abu Dhabi National Oil Company - Adnoc) a deväť z najväčších svetových obchodníkov s energiou uzavreli partnerstvo s burzou Intercontinental Exchange (ICE) s cieľom ponúknuť prvé futures pre ropu Murban na svete. Murban je ľahký surový produkt, ktorého podstatná časť sa vyváža z Fudžajry cez Ománsky záliv, pričom celková produkcia Abú Zabí v súčasnosti predstavuje približne 3 milióny barelov denne.

Medzi spoločnosti, ktoré sa pripájajú k štátnemu podniku Adnoc, ktorý denne produkuje okolo 1,7 milióna barelov ropy Murban, patria energetické giganty ako BP, Shell, Total, PetroChina a Vitol.

Generálny riaditeľ skupiny Adnoc a štátny tajomník SAE Sultan Ahmed Al Jaber vyhlásil, že „mať novú, nezávislú burzu v Abú Zabí prinesie úžitok nielen pre SAE, ale aj fyzickým a inštitucionálnym obchodníkom s ropou na celom svete.“

IFAD bude tiež konkurovať benchmarku Dubaj / Omán, ktoré prevádzkuje Dubajská obchodná burza (DME).

Vývoj by mohol otriasať cenami ropy v regióne. Zatiaľ čo väčšina producentov ropy na Strednom východe používa sadzby na trhu termínových obchodov ako základ pre stanovovanie cien ropy, Adnoc doteraz stanovovala ceny retroaktívne. „Futurizácia dodávok Murban bude pre kupujúcich prínosom, pretože im to umožní vopred vedieť, koľko zaplatia,“ povedal Stephen Brennock, ropný analytik spoločnosti PVM Oil Associates. „Je to v rozpore so súčasným mechanizmom retroaktívnej tvorby cien. A čo viac, kupujúci by teraz mali mať úžitok z väčšieho počtu zabezpečovacích príležitostí na budúcich trhoch.“

Murban už slúži ako referenčná surovina pre mnoho ázijských rafinérií a zavedenie tohto nového referenčného štandardu uľahčí hedžing a umožňujú rozvoj silného finančného trhu, z ktorého budú mať úžitok výrobcovia, spotrebitelia a obchodníci. S takýmto vyhlásením Brennock súhlasí, ale len čiastočne. „Nemyslím si, že je tu priestor pre ďalší globálny ropný benchmark. V súlade s tým bude duopol Brent-WTI aj naďalej dominovať v aréne pre obchodovanie s futures,“ dodal Brennock pre CNBC.