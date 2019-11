Irán oznámil objav ložiska s 50 mld. barelov ropy

dnes 12:46 -

Irán na juhu krajiny objavil nové ložisko ropy, ktoré podľa odhadov obsahuje 50 mld. barelov čierneho zlata. Povedal to v nedeľu iránsky prezident Hasan Rúhání. Nález nového ložiska by mohol zväčšiť dokázané zásoby ropy Iránu, ktoré je možné komerčne ťažiť, o jednu tretinu. Rúhání to oznámil v meste Jazd, pričom konštatoval, že nové ložisko ropy bolo objavené v južnej provincii Chuzestán, ktorá je domovom kľúčového iránskeho ropného priemyslu.

Nové ropné pole by sa mohlo stať druhým najväčším iránskym ložiskom po ropnom poli Ahváz. Objav nového ložiska iránsky prezident oznámil v čase, keď krajina čelí americkým sankciám po tom, ako USA v minulom roku odstúpili od jadrovej dohody, ktorú Teherán uzavrel so svetovými mocnosťami.